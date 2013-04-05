Психиатр предупреждала полицию о "колорадском стрелке"

Image caption Джеймсу Холмсу в случае признания судом его вины грозит смертная казнь

Психиатр, консультировавшая Джеймса Холмса, учинившего 12 июля бойню в кинотеатре Колорадо, предупреждала полицию, что он может представлять опасность.

Как следует из только что опубликованных документов, доктор Линн Фентон сообщила полиции, что "колорадский стрелок" угрожал ей после того, как перестал посещать консультации.

25-летнего Холмса обвиняют сразу в нескольких убийствах, совершенных на премьере фильма о Бэтмане в городе Аврора, штат Колорадо.

Прокуроры намерены добиваться для него смертной казни.

Суд над Холмсом должен был начаться в августе, однако его решили перенести на февраль 2014 года.

Дело о жизни и смерти

В четверг было обнародовано свидетельство, взятое у офицера полиции Колорадского университета Линн Уиттен сразу после стрельбы в кинотеатре, в котором она подтверждает, что в июне доктор Фентон обращалась к ней.

Из документа следует, что доктор Фентон выполнила обязательное требование сообщать о возможных угрозах властям.

Тревога доктора Фентон было обусловлена заявлениями агрессивного характера, которые делал Холмс, а также сообщениями с угрозами, которые он направил в адрес психиатра после того, как перестал являться на консультации.

Холмс обучался на факультете нейрологии Колорадского университета в Денвере, однако намеревался бросить учебу после того, как провалил ключевой экзамен.

В предыдущих отчетах упоминалось, что доктор Фентон сообщала университетским властям о Холмсе, но не упоминала о конкретных угрозах.

В другом документе, также опубликованном в четверг, описывается посылка, отправленная доктору Фентон накануне преступления предположительно Холмсом.

В ней содержалась коричневая записная книжка с заголовком "О жизни" которая, по мнению следствия, является дневником, а также частично сгоревшие двадцатидолларовые купюры.

Все эти документы были первоначально засекречены, однако вновь назначенный по этому делу окружной судья Карлос Самур распорядился обнародовать их по требованию прессы.

Предыдущий судья Уильям Сильвестр взял самоотвод после того, как прокуроры объявили, что будут добиваться смертной казни для подсудимого.

Он мотивировал это тем, что разбирательство отнимет у него слишком много времени.