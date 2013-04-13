США опубликовали "список Магнитского" из 18 человек

Image caption Судебный процесс над умершим в тюрьме Сергеем Магнитским продолжается до сих пор

США ввели санкции в отношении 18 граждан России и стран СНГ, включенных в так называемый "список Магнитского". Соответствующий список появился на сайте американского минфина.

Чиновников самого высокого ранга в списке нет. Ранее агентство Associated Press сообщало, ссылаясь на свои источники в администрации США и представителей конгресса, что в него могут быть включены глава СКР Александр Бастрыкин и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Российские СМИ сообщают со ссылкой на источники в Госдепе, что наряду с обнародованным списком существует еще один, закрытый перечень лиц, которые подозреваются в нарушении прав человека в России.

В последние дни члены конгресса требовали введения санкций в отношении 280 российских чиновников, на максимальном расширении списка также настаивали правозащитники и спецслужбы США.

По закону, администрация США вправе засекречивать часть фигурантов списка в интересах нацбезопасности.

Лицам, включенным в обнародованный минфином список, будет отказано во въезде в США, а их активы будут заморожены в соответствии с "законом Магнитского", принятым конгрессом в прошлом году.

В список попали занимавшиеся расследованием дела Магнитского - следователи Павел Карпов и Олег Сильченко, судьи Тверского суда, принимавшие решение о продлении ареста, - Алексей Криворучко и Елена Сташина, а также экс-начальник СИЗО "Бутырка" Дмитрий Комнов.

В списке из 18 человек - 16 имеют непосредственное отношение к делу Магнитского, еще двое - фигуранты громких судебных дел.

В интервью Интерфаксу Павел Карпов заявил, что отвергает выдвинутые против него обвинения.

"В ближайшее время я ожидаю решение Высокого суда Лондона, которое подтвердит ложность обвинений", - добавил бывший следователь МВД.

"Око за око"

"Список Магнитского" Леча Богатиров - по версии полиции Австрии, предполагаемый исполнитель убийства в Вене в январе 2009 года экс-охранника Рамзана Кадырова - Умара Исраилова;

Алексей Дроганов, сотрудник Управления по борьбе с налоговыми преступлениями ГУВД Москвы;

Казбек Дукузов, обвиняемый в убийстве журналиста Пола Хлебникова, объявлен в международный розыск в 2009 году;

Павел Карпов, следователь МВД;

Елена Химина, сотрудница налоговой инспекции №25;

Дмитрий Комнов, бывший начальник Бутырского СИЗО;

Алексей Криворучко, судья Тверского суда Москвы;

Артем Кузнецов, следователь МВД;

Олег Логунов, начальник правового управления генпрокуратуры;

Андрей Печегин, сотрудник генпрокуратуры России;

Сергей Подопригоров, судья Тверского суда Москвы;

Иван Прокопенко, глава СИЗО "Матросская тишина";

Олег Сильченко, следователь МВД;

Елена Сташина, судья Тверского суда;

Ольга Степанова, сотрудница налоговой инспекции № 28;

Дмитрий Толчинский, следователь МВД;

Светлана Ухналёва, судья Тверского суда;

Наталья Виноградова, следователь МВД. Места службы указаны на момент расследования дела против Магнитского.

В конце 2012 года президент США Барак Обама подписал принятый Конгрессом "закон Магнитского", по которому в отношении причастных к смерти Сергея Магнитского и нарушению прав человека в России применят визовые и финансовые санкции.

Российская газета "Коммерсант" в пятницу сообщила, что Москва уже приготовила свой "черный список" американцев, которых ждут санкции со стороны России. По информации газеты, в нем уже числится 71 человек, и еще 33 фамилии готовы для внесения.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков, выступая в эфире телеканала "Россия-24", пообещал, что российский ответный список будет обнародован в пределах одного-двух дней. По словам Пушкова, он, вероятно, будет соразмерен американскому.

Сенатор Михаил Маргелов, возглавляющий аналогичный комитет в Совфеде, заявил, что такой шаг не должно оставлять без ответа никакое суверенное государство. Он также высказался по поводу возможности асимметричных ответных мер, но не стал уточнять, какого рода меры это могут быть.

Американский "список Магнитского" был обнародован всего за несколько дней до визита в Россию советника президента США Тома Донилона.

15 апреля он должен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и передать ему письмо от американского президента Барака Обамы.

Дело против Магнитского

Сергей Магнитский умер в СИЗО в Москве в 2009 году.

Глава Hermitage Capital Уильям Браудер утверждает, что Магнитского арестовали, после того как он разоблачил хищение из российского бюджета 5,4 млрд рублей (230 млн долларов), причем инициировали арест Магнитского те самые люди, которых он обвинил.

Image caption Председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков пообещал, что российский ответ на "список Магнитского" будет опубликован через пару дней

Фонд Hermitage Capital, лоббирующий введение "списков Магнитского" в странах Запада, настаивает, что никто из должностных лиц, несущих реальную ответственность за смерть Магнитского после нескольких месяцев содержания в негуманных условиях и отказа ему в необходимой медицинской помощи, не понес наказания за содеянное.

Уголовное преследование Магнитского было прекращено в связи с его смертью в 2009 году, но позже дело возобновили. Заочное уголовное преследование покойного Магнитского и находящегося в Британии Браудера продолжается в Тверском суде Москвы.