Взрывы в Бостоне: ФБР призывает помочь в поиске виновных

Image caption ФБР продемонстрировало фотографии остатков взрывного устройства

Бомбы, которые взорвались на финише Бостонского марафона в понедельник, были помещены в кастрюли-скороварки. ФБР и Министерство внутренней безопасности США обнародовали фотографии разорванного черного рюкзака, в котором могла быть скрыта одна из бомб, детонатора и искореженных фрагментов металлического корпуса.

В Бостоне продолжается расследование. В районе взрыва остаются оцепленными 12 кварталов.

В результате взрывов в Бостоне три человека погибли и более 170 получили ранения. Среди погибших был 8-летний мальчик, а также 29-летняя женщина и студент-аспирант из Китая.

По данным источника, близкого к расследованию, взрывные устройства были помещены в скороварки емкостью 5 литров. Одна из них содержала шарики для подшипников, другая - гвозди. Обе бомбы были помещены в темные матерчатые сумки и поставлены на землю.

Поиск фрагментов этих устройств продолжается, так как они могут дать представление об их изготовителе.

"Кто-то знает, кто это сделал"

Работа следователей облегчается тем, что в их распоряжении находится множество фотографий и видеозаписей. Многие зрители, стоявшие на финишной прямой, снимали своих друзей и близких, принимавших участие в марафоне.

По словам врачей, из тел многих раненых извлечены металлические шарики и плотничьи гвозди.

Image caption На месте взрыва на Бойлстон-стрит продолжают работать следователи

Следователи надеются, что им удастся выявить источники происхождения этих материалов.

Руководящий расследованием агент ФБР Ричард ДеЛорье сообщил на пресс-конференции, что "пока никто не взял на себя ответственность за эти взрывы, и сейчас рассматривается очень широкий круг подозреваемых и их возможных мотивов".

ДеЛорье призвал всех граждан сообщать о своих подозрениях. "Кто-то знает, кто это сделал", - заметил агент ФБР.

В поисках улик

Как передает корреспондент Би-би-си Тара Маккелви, следователям приходится действовать в необычных условиях. Взрывов, подобных бостонским, в США до сих пор не происходило. В Нью-Йорке в 2010 году Файзал Шахзад попытался взорвать самодельную бомбу, но она не сработала.

Обычно в таких условиях следователи стремятся воспроизвести и взрывное устройство, и все обстоятельства, сопровождавшие взрыв.

Как отмечает наш корреспондент, тот факт, что в результате двух взрывов в переполненном людьми центре Бостона погибли всего три человека, может указывать на неопытность тех, кто замыслил это преступление.

Несмотря на все технологические достижения за два десятилетия, прошедшие со взрыва бомбы в Оклахома-Сити в 1995 году и взрывов в Олимпийском парке в Атланте в 1996-м, успех следователям чаще всего приносит простая удача и нелепые ошибки, совершаемые преступниками, указывает Тара Маккелви.

После взрыва во Всемирном торговом центре в 1993 году, например, следователи нашли на кузове машины, которая взорвалась там, выгравированный регистрационный номер. Это привело их к компании по прокату автомашин в Нью-Джерси, а затем и к человеку, арендовавшему эту машину.

Он был настолько неосмотрителен, что явился по этому адресу и потребовал вернуть ему деньги за аренду, так как, по его словам, машину угнали.

Тем временем в Бостоне в отеле "Мариотт" на Хантингтон-авеню размещается штаб группы расследования. Рядом стоит фургон с полицейскими собаками, которые используются для поиска остатков бомб.

Отель окружен специальными подразделениями полиции. Они выглядят так, как будто патрулируют улицы Кабула, а не американского города.

Но пока на вопросы следствия не получены ответы, жителям Бостона приходится мириться с новой реальностью.