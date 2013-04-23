Арестован самый разыскиваемый американский педофил

Image caption Беглеца удалось задержать в Никарагуа на границе с Гондурасом

В Никарагуа арестован бывший учитель начальной школы в Вашингтоне, ранее обвиненный в производстве и хранении детской порнографии.

С апреля прошлого года 31-летний Эрик Джастин Тот возглавлял список ФБР, в котором значатся имена 10 самых разыскиваемых преступников.

Ранее "номером один" в этом списке был Усама бин Ладен.

За поимку педофила была назначена награда в 100 тысяч долларов.

Тот пустился в бега в 2008 году, после того как на карте памяти школьной фотокамеры, находившейся в его распоряжении, были обнаружены порнографические снимки.

Инсценировал самоубийство

Как выяснили следователи, Эрик Тот, почти три года преподававший в престижной частной школе Бовуа в округе Колумбия, разместил видеокамеру в туалете для мальчиков.

Агенты ФБР несколько лет выслеживали педагога, который был замечен в разное время путешествующим по Вирджинии, Иллинойсу, Индиане, Висконсину и Миннесоте.

По данным Ассошиэйтед пресс, в 2008 году в международном аэропорту Миннеаполиса на стоянке был найден автомобиль Тота с запиской, свидетельствовавшей, что тот совершил самоубийство, однако тело так и не было найдено.

Полиция считает, что до своего бегства за границу бывший учитель какое-то время скрывался в Аризоне.

Сообщается, что беглеца удалось задержать на территории Никарагуа вблизи границы с Гондурасом.

Согласно заявлению местой полиции, в самое ближайшее время Эрик Тот будет депортирован в США.