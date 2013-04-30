В Нидерландах принял присягу новый король

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В Амстердаме прошла официальная церемония отречения от престола 75-летней королевы Нидерландов Беатрикс. Она передала корону своему сыну, Виллему-Александру, принцу Оранскому.

Беатрикс формально отреклась от престола во время короткой церемонии в королевском дворце в Амстердаме, и новый король принес присягу в церкви Nieuwe Kerk, находящейся рядом с дворцом.

В своей речи он заявил, что хочет быть современным королем. Он также сказал, что будет искать то, что сможет воссоединить народ в легкие и трудные времена.

46-летний Виллем-Александр стал первым мужчиной на нидерландском престоле после Виллема III, который скончался в 1890 году. С тех пор в Нидерландах возглавляли страну только королевы.

Беатрикс вступила на престол Нидерландов в 1980 году.

Королева объявила о своем намерении отречься от престола в январе. Она сказала, что ее сын готов править страной и что пора передать трон новому поколению.

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Короткая церемония

Image caption Королева передала корону сыну Виллему-Александру

На ужине накануне отречения присутствовали многие представители королевских домов Европы: принц Уэльский Чарльз с герцогиней Корнуолльской, принц Фелипе и принцесса Летиция из Испании и данский крон-принц Фредерик с супругой.

Принц Виллем-Александр женат, у него трое маленьких детей.

Его жена Максима, родившаяся в Аргентине, заняла пост супруги короля.

Королева Беатрикс – шестой монарх из Оранско-Нассауской династии, которая правит страной с начала XIX века.

Голландская традиция

За последние несколько десятилетий отречение от престола стало традицией в Нидерландах.

Image caption На церемонию отречения от престола в Амстердаме собрались тысячи голландцев

Мать королевы Беатрикс, королева Юлиана, отреклась от престола в 1980 году, когда ей исполнилось 70 лет. Ее бабушка, королева Вильгельмина отреклась от престола в 1948 году в возрасте 68 лет.

Королеве Беатрикс исполнилось 75 лет 31 января.

Королева Беатрикс играла активную роль в общественной жизни страны. Ее пребывание на престоле не обошлось без трагедий.

В 2009 году восемь человек погибли после того, как противник монархии врезался на своем автомобиле в толпу, собравшуюся посмотреть на королеву и ее семью, принимавших участие в параде.

В марте 2012 года ее второй сын, принц Фризо, попал под снежную лавину в Австрии и до сих пор находится в коме.