Застрелен обвинитель по делу об убийстве Бхутто

Image caption Чодри Зульфикар Али направлялся на слушания в антитеррористическом суде

В Исламабаде застрелен прокурор Чодри Зульфикар Али - представитель обвинения на процессе об убийстве бывшего премьер-министра Пакистана Беназир Бхутто.

По словам представителей полиции, прокурор был смертельно ранен нападавшими на мотоцикле и затем скончался в больнице.

Сообщается, что в ходе нападения была убита проходившая мимо женщина и ранен охранник Али.

Убийство прокурора произошло всего за две недели до всеобщих выборов в Пакистане.

Полиция Исламабада ведет расследование произошедшего.

Известно, что Чодри Зульфикар Али, который был специальным общественным обвинителем Федерального агентства расследований Пакистана, направлялся на машине на слушания в антитеррористическом суде.

Али представлял также обвинение на процессах против активистов запрещенной радикальной группировки "Лашкар-э-Тойба", которых судили в Пакистане за участие в подготовке взрывов в Мумбаи в 2008 году.

Мушарраф и "дело Бхутто"

Беназир Бхутто была убита 27 декабря 2007 года в городе Равалпинди в ходе предвыборного митинга: смертник открыл огонь по ее автомобилю, после чего взорвал себя.

Пакистанские власти обвинили в убийстве Беназир Бхутто боевиков движения Талибан.

Бхутто была премьер-министром Пакистана с 1988-го по 1990-й и с 1993-го по 1996 годы.

Предпринятое ООН в 2010 году расследование показало, что убийство Беназир Бхутто можно было предотвратить.

Первеза Мушаррафа, бывшего в то время президентом Пакистана, обвинили в том, что он не обеспечил Бхутто должную безопасность после ее возвращения в страну из ссылки.

В конце апреля он предстал перед судом в Пакистане по делу об убийстве бывшего премьера.

Все выдвинутые против него обвинения Мушарраф, находящийся сейчас под домашним арестом, отрицает.