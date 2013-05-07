Полицейские США восхищены отвагой трех похищенных женщин

Image caption Аманда Берри (слева) пропала в 2003 году, Джина Дехесус исчезла годом позже

Американская полиция восхищена отвагой трех молодых женщин, найденных в одном из домов города Кливленда в штате Огайо. Они были похищены около 10 лет назад, все это время родные считали их погибшими.

Женщины выпущены из больницы, куда их отправили после освобождения. Врачи оценили их состояние как удовлетворительное.

По подозрению в похищении арестован 52-летний водитель школьного автобуса Ариэль Кастро и двое его братьев.

Аманда Берри пропала в 2003 году в возрасте 16 лет, Джина Дехесус исчезла годом позже в возрасте 14 лет, а Мишель Найт пропала в 2002 году, когда ей было 20 лет.

Обнаружить женщин удалось благодаря одному из местных жителей, который услышал раздававшиеся из дома крики и увидел женщину с ребенком на руках, просящую о помощи.

Специальный агент ФБР Стивен Энтони заявил, что "эти три молодые женщины показали нам лучший пример того, как нужно бороться за жизнь и проявлять стойкость. Сейчас можно, наконец, залечивать раны". Он также призвал суд со всей строгостью наказать подозреваемого в их похищении мужчину.

Image caption Аманда Берри (справа) в больнице встретилась с сестрой, которую не видела 10 лет

Полицейские также сообщили, что ранее их два раза вызывали в дом, где, как предполагается, жил похититель, - в 2000 и 2004 г. Однако полицейские тогда не обнаружили ничего подозрительного.

В доме также нашли 6-летнюю девочку. Полицейские полагают, что это дочь Аманды Берри.

Как сообщает телеканал Си-би-эс, в день своего исчезновения Аманда позвонила сестре и сказала, что ее подвезут до дома от закусочной Burger King, где она работала. Джина Дехесус пропала, когда возвращалась домой из школы.

По словам корреспондентки Би-би-си Джейн Литтл, все были уверены, что девушки мертвы, а мать одной из жертв полагала, что ее дочь продали в рабство.

"Я здесь давно"

"Я услышал крики и увидел, что женщина изо всех сил пытается выбраться наружу. Я поднялся на крыльцо, а она говорит: "Помоги мне выйти, я здесь уже давно". Я думал, это какие-то семейные разборки", - рассказал свидетель, назвавшийся Чарльзом Рэмси.

Обычно у таких историй бывает другой конец. Мы очень счастливы Джеральд Мэлони, врач

Он предложил женщине открыть дверь и выйти наружу, но она сказала, что дверь заперта. "Нам пришлось просто выбить низ двери - хорошо, что она была алюминиевая, дешевая. Эта женщина выбралась наружу с дочерью", - сказал Чарльз Рэмси.

Аманда Берри рассказала ему, что в доме есть и другие женщины. Чарльз Рэмси приютил женщину и дал ей своей телефон, с которого она позвонила в полицию.

Полиция обнародовала запись телефонного звонка Аманды Берри по номеру 911 сразу после ее освобождения, в ходе которого она со слезами в голосе сообщила, что ее похитили 10 лет назад, но ей удалось сбежать, когда похитителя не было дома.

Она назвала похитителя Ариэлем Кастро, и это один из трех мужчин, арестованных по этому делу, подтвердили в полиции. По словам полиции, трое мужчин являются братьями, один из них проживал в доме, где находились в заточении девушки.

Ликование

"Обычно у таких историй бывает другой конец. Мы очень счастливы", - сказал доктор Джеральд Мэлони на короткой пресс-конференции у стен больницы MetroHealth в Кливленде, где находятся женщины.

Image caption Дом одной из похищенных, Джины, соседи украсили шарами и цветами

Его слова были встречены громкими криками ликования.

Он добавил, что состояние женщин удовлетворительное, они общаются с персоналом больницы, но отказался сообщить подробности.

"Я благодарен, что Амада Берри, Джина Дехесус и Мишель Найт найдены живыми. У нас есть много вопросов по этому делу, и расследование будет продолжаться", - сказал мэр Кливленда Фрэнк Джексон.

У дома, где женщин держали в плену, собралась толпа людей. Дело о пропаже было вновь открыто в прошлом году, когда один из заключенных местной тюрьмы сообщил полиции место, где якобы похоронена Аманда Берри. Он получил четыре с половиной года лишения свободы за дачу ложных показаний.

Мать Аманды Берри Лоуана умерла в марте 2006 года, через три года после исчезновения дочери. Сообщается, что она все три года занималась поисками дочери, несмотря на постоянно ухудшающееся здоровье.