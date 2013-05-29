Ларри Кинг будет вести шоу на канале Russia Today

Image caption У RT уже был опыт сотрудничества с Ларри Кингом - во время прошлой президентской кампании в США

Знаменитый американский телеведущий Ларри Кинг будет вести свое шоу на российском государственном англоязычном телеканале RT.

79-летний тележурналист, который долгие годы вел шоу Larry King Live на Си-эн-эн, станет ведущим двух программ - Larry King Now ("Ларри Кинг сейчас") и Politics with Larry King ("Политика с Ларри Кингом"), подтвердила Русской службе Би-би-си главный редактор канала Маргарита Симоньян.

Программа Larry King Now, которая с июля прошлого года была доступна в интернете на видеохостинге Hulu, будет выходить на канале RT America. Ее выпуски также будут размещаться на сайте RT.

Симоньян раcсказала bbcrussian.com, что переговоры со знаменитым ведущим шли достаточно легко, обе стороны были удовлетворены их ходом - все было "довольно быстро и безболезненно".

"Политика с Ларри Кингом", как подчеркнула Симоньян, это эксклюзивная программа RT. Она будет записываться в американской студии телеканала.

"Ларри Кинг сейчас", выходящая в интернет-эфир с лета прошлого года, будет транслироватьсяна RT ежедневно по будням.

Говоря о тематике программ Кинга, глава RT сообщила, что помимо сюжетов из американской политической жизни, там могут быть международные и российские темы.

"Ларри Кинг - это громкое имя. Возможно, самый известный сейчас в мире телеведущий. Он точно обладает квалификацией, как никто другой, чтобы понять, что сейчас нужно аудитории", - сказала Симоньян.

Ларри Кинг и имидж канала

RT (в прошлом - Russia Today) позиционирует себя в качестве канала, который противостоит мейнстриму мировых СМИ. Телекомпания, финансируемая правительством России, ведет вещание на английском, испанском и арабском языках.

Ранее в эфире телеканала выходила программа Джулиана Ассанжа, основателя скандального сайта Wikileaks, уже в течение многих месяцев укрывающегося от выдачи шведским властям на территории посольства Эквадора в Британии.

Ларри Кинг - это громкое имя. Возможно, самый известный сейчас в мире телеведущий. Он точно обладает квалификацией, как никто другой, чтобы понять, что сейчас нужно аудитории Маргарита Симоньян, <br> главный редактор RT

По словам Симоньян, образ Ларри Кинга, проработавшего четверть века на Си-эн-эн, не будет входить в противоречие с имиджем RT. Она напомнила, что "сотрудничество канала с Кингом началось с самой нонконформистской истории, которую только можно себе представить".

В октябре 2012 года Ларри Кинг вел дебаты малоизвестных кандидатов в президенты США от третьих партий - "зеленых" и либертарианцев.

Тогда, как сообщается на сайте RT, политики обсуждали вопросы, которые основные СМИ предпочитают избегать: от Wikileaks до признаков "полицейского государства" в США.

Сам Ларри Кинг по поводу своих программ на RT заявил, что его "всегда безумно интересовало устройство государства и вообще все, что оказывает влияние на общество".

"Так что я очень рад, что у меня будет возможность общаться на политические темы с некоторыми из наиболее влиятельных людей в Вашингтоне и в целом по стране. С нетерпением жду начала работы, чтобы вместе с RT America представить вниманию телезрителей эти увлекательные беседы, а также интервью, которые я беру в рамках своей программы Larry King Now", - приводятся слова Кинга в сообщении на сайте RT.