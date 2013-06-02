Новые торнадо в Оклахоме и Миссури: не менее 12 погибших

Image caption Торнадо пронесся над шоссе, переворачивая грузовики и автомобили

Новые торнадо, пронесшиеся в субботу над американскими штатами Оклахома и Миссури, унесли жизни как минимум 12 человек. Тысячи домов остаются без электричества, сотни домов полностью разрушены. В Миссури торнадо вызвал сильное наводнение.

Девять человек, в том числе двое детей, погибли в столице Оклахомы, городе Оклахома-Сити, и его пригородах, еще три человека погибли в штате Миссури во время наводнения.

Среди погибших в Оклахоме - мать и ребенок, которых выбросило из машины в момент удара торнадо в районе Эль Рино.

Стихийное бедствие ударило вблизи Мура - пригорода Оклахома-Сити, где 24 человека погибли при мощном торнадо около двух недель назад.

Ранее метеорологическая служба США объявила штормовое предупреждение в нескольких районах штата.

Удар последнего шторма пришелся на вечерний час пик пятницы, из-за чего многие люди оказались заблокированными в своих автомобилях. Торнадо пронесся над шоссе, переворачивая грузовики и автомобили.

Терри Блэк, ассистент учителя из Мура, рассказала агентству Ассошиэйтед пресс, что пыталась спастись от торнадо. "Это был полнейший хаос. Люди двигались в сторону юга по противоположной полосе шоссе. Мою машину приподняло над дорогой, а потом бросило обратно", - рассказала она.

Более 90 тыс. домов на территории штата Оклахома остаются без электроэнергии.

В штате Миссури многие районы затоплены в результате мощного наводнения, вызванного торнадо. Уровень воды местами превышает 1 метр.

Губернатор Миссури Джей Никсон призвал жителей избегать затопленных районов. По его словам, ситуация остается весьма опасной, поскольку многие реки и водоемы вышли из берегов.

Новые торнадо затронули и другие американские штаты, однако там последствия были не столь разрушительными.

Торнадо в Муре

Image caption Семь из девяти погибших в Муре детей были из начальной школы Plaza Towers

Две недели назад над Оклахомой пронесся разрушительный торнадо, в результате которого погибли 15 взрослых и 9 детей. Он был отнесен к категории самых мощных и разрушительных по шкале Фуджита, со скоростью ветра в пригороде Оклахома-Сити городе Муре по меньшей мере 320 км/ час.

Спасателям удалось извлечь из-под завалов живыми 100 человек, погребенных под обломками домов, школ и больницы. 237 человек получили различные травмы.

Семь из девяти погибших детей были из начальной школы Plaza Towers. Торнадо сорвал крышу и обрушил стены здания школы.

Торнадо повредил 1200 домов, пострадали около 33 тысяч человек. Стоимость нанесенного торнадо ущерба оценивается примерно в 2 миллиарда долларов.