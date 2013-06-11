Суд в США отклонил апелляцию россиянина Ярошенко

Image caption Нигериец Уме, считающийся главой преступной группы, на фото справа, сразу за ним - Константин Ярошенко

В понедельник апелляционный суд Второго федерального округа отклонил апелляцию ростовчанина Константина Ярошенко, осужденного за сговор с целью транспортировки нескольких тонн кокаина и отбывающего 20-летний срок в тюрьме Форт-Дикс в Нью-Джерси.

В этом округе осужденные добиваются успеха лишь в 6% случаев, поэтому такой исход был весьма вероятен.

Апелляция Ярошенко была подана в ноябре прошлого года, а в середине мая его адвокат Алексей Тарасов и прокурор Рэндалл Джексон примерно полчаса дебатировали перед членами апелляционного суда.

На прошлой неделе Альберт Даян, защитник россиянина Виктора Бута, осужденного за сговор с целью продажи оружия террористической организации и отбывающего 25-летний срок в Мэрионе (штат Иллинойс), сообщил мне, что его прения с прокурором назначены на 22 августа.

Кроме Ярошенко, по делу о доставке многотонных партий кокаина из Латинской Америки в Либерию и планах траспортировки части наркотика в США проходили примерно десяток африканцев и один колумбиец. Главой этой преступной группы считается нигериец Чигбо Питер Уме, в прошлом уже отсидевший 10 лет в США за торговлю героином.

Кокаин диппочтой

Апелляционный суд одновременно рассматривал ходатайства и Ярошенко, и Уме, и отказал обоим.

Они были арестованы в либерийской столице Монровии в конце мая 2010 года и быстро экстрадированы в США. Присяжные признали обоих виновными, но оправдали двоих их подельников-ганцев.

Решение апелляционного суда, принятое коллегией из трех его членов, занимает 15 страниц, на которых коллегия разбирает – и неизменно отвергает – каждый довод защиты.

В конце встречи Ярошенко повторил, что одобряет план использования диппочты для транспортировки наркотиков, и заметил: "Теперь я не вижу никаких проблем Из решения апелляционного суда

В частности, суд не принял аргумент Тарасова о том, что прокуратура предъявила присяжным недостаточно доказательств согласия россиянина присоединиться к преступному сговору. В этой связи апелляционная инстанция приводит разговор, имевший место 13 мая 2010 года между Уме, Ярошенко и тайным осведомителем DEA, американского управления по борьбе с наркотиками.

В ходе этого разговора Ярошенко "одобрил конкретные аспекты сговора о распространении (наркотика) и помог изобрести предлоги для планируемого рейса, которым он будет доставлять кокаин...".

"Как заявил Ярошенко во время той же встречи, - сказано в решении суда, - он ожидал, что ему заплатят четыре миллиона пятьсот тысяч долларов за его роль в этой схеме...Уме согласился, и заговорщикам оставалось только торговаться насчет того, сколько заплатить Ярошенко вперед...В конце встречи Ярошенко повторил, что одобряет план использования диппочты для транспортировки наркотиков, и заметил: "Теперь я не вижу никаких проблем".

"Даже если заговорщики еще не договорились, какую часть из 4,5 млн долларов заплатят ему вперед, они договорились о преступной деятельности и суммарной плате за нее", - говорится в решении апелляционного суда.

Защита суд не убедила

Другой довод защиты Ярошенко заключался в том, что он не имел понятия о планах доставки части наркотика в Соединенные Штаты. Именно эти планы давали американскому суду юрисдикцию в данном деле. По мнению суда, это утверждение Ярошенко опровергается фактом его участия в многочисленных разговорах, в которых обсуждалось намерение отвезти в США часть наркотиков, которые он сперва доставит в Гану.

Тарасов также доказывал, что даже если Ярошенко знал о планах доставки наркотика в США, этого было недостаточно для того, чтобы признать его виновным. По словам адвоката, для этого прокуратура должна была доказать и то, что Ярошенко намеревался "нанести ущерб американским интересам".

Не может быть сомнения в том, что обвиняемые сознавали преступный характер своих деяний Из решения апелляционного суда

Суд отверг и этот довод. Не впечатлил его и аргумент защиты о том, что у американского суда нет юрисдикции в этом деле, поскольку инкриминировавшееся Ярошенко деяние имело место за границей. По словам апелляционной инстанции, "если тайная операция выявляет преступную деятельность, которая направлена против граждан или интересов США", то ее уголовное преследование на американской территории правомочно.

Участие Ярошенко в сговоре с целью ввоза наркотиков в США подпадает под эту категорию, говорится в решении суда, который также замечает: "Не может быть сомнения в том, что обвиняемые сознавали преступный характер своих деяний".

Тарасов доказывал, что арест Ярошенко в Либерии нарушил так называемую "поправку Мэнсфилда", которая запрещает американским официальным лицам производить за границей аресты по делам о наркотиках.

"Этот довод недействителен, поскольку ходатаи были арестованы сотрудниками Агентства национальной безопасности Республики Либерия", - парирует суд, который отвергает и тот аргумент защиты, что Ярошенко был отправлен из Монровии в США в нарушение либерийских законов об экстрадиции.

Мало того, что этот довод фактически неверен, говорится в решении апелляционной инстанции; американские суды не обязаны заботиться о том, чтобы другие страны соблюдали свое собственные законы в ходе экстрадиции обвиняемых.

Почти без шансов

Принято считать, что после отказа в окружном апелляционом суде у осужденного практически не остается шансов на облегчение или отмену приговора. Тарасов тем не менее заявил мне, что не собирается складывать оружие.

Сперва он посетит своего подзащитного в тюрьме, и если тот даст ему добро, потребует, чтобы апелляция Ярошенко рассматривалась уже не тройкой, а всем составом апелляционного суда. В случае неудачи остается еще несколько вариантов, прежде всего Верховный суд США.

Проблема в том, что он соглашается рассмотреть лишь ничтожную часть поступающих в него ходатайств.

Кроме того, адвокат говорит, что он собирается хлопотать об отправке Ярошенко на родину.