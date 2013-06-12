Google, Facebook и Microsoft хотят рассказать о запросах

Image caption Ведущие американские компании считают, что им нечего скрывать

Компании Google, Facebook и Microsoft обратились к американскому правительству с просьбой позволить им раскрыть информацию о запросе спецслужб данных клиентов этих компаний.

Этот шаг последовал за недавними сообщениями о том, что американские власти получили прямой доступ к серверам девяти крупнейших американских технологических компаний, включая Google и Apple.

В компании Google заявили, что это "неправда", но добавили, что невозможность раскрыть такого рода информацию по существующим правилам "подливает масла в огонь спекуляций".

Власти США подтвердили существование программы сбора данных.

Главный юрист Google Дэвид Драммонд написал запрос на имя американского генпрокурора с просьбой опубликовать "точное число запросов, касавшихся национальной безопасности, в том числе информации в соответствии с федеральным законом о разведывательной деятельности за рубежом (FISA)".

"Компании Google нечего прятать", - добавил он.

В заявлении Microsoft говорится, что "большая прозрачность относительно общего числа и масштабов национальных запросов, касающихся безопасности, в том числе и запросов в соответствии с законом FISA, помогла бы обществу понять и обсудить эти важные проблемы".

Представитель компании Facebook заявил, что компания-лидер на рынке социальных сетей хотела бы предоставить "полную картину правительственных запросов, которые мы получили, и как мы на них отреагировали".

Программа Prism

На прошлой неделе, опираясь на полученную информацию от бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, газеты Guardian и Washington Post сообщили, что американские спецслужбы получили доступ к данным о миллионах телефонных звонков, а также к серверам крупнейших интернет-компаний.

Согласно Guardian, Сноуден был сотрудником технических служб ЦРУ, а в настоящее время работает в консалтинговой компании Booz Allen Hamilton. Его имя, как отмечает газета, было раскрыто по просьбе самого Сноудена.

Власти США настаивают, что по местным законам сбор информации не запрещен законодательством. Администрация президента Барака Обамы начала расследование с целью выяснить, не является ли раскрытие секретной информации Сноуденом преступлением.

По сведениям издания, секретная программа спецслужб носит название Prism.

Все американские интернет-компании отрицают передачу данных своих серверов американскому правительству.

Предположительно, программа Prism позволяет ФБР и Национальному агентству безопасности получать доступ к электронной почте, переписке в веб-чатах и другим коммуникациям.

Данные используются для обнаружения иностранных граждан, которых подозревают в террористической деятельности и шпионаже.