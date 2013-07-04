Египет: временный глава государства принес присягу

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Адли Мансур долгие годы работал судьей

Председатель Конституционного суда Египта Адли Мансур, поставленный военными во главе государства вместо арестованного президента Мохаммеда Мурси, утром в четверг был приведен к присяге.

67-летний Адли Мансур принес присягу в помещении Высшего конституционного суда. Церемонию транслировало государственное телевидение.

"Слава народу Египта, который 30 июня вновь направил нашу славную революцию на верный путь", - сказал Мансур после того, как произнес текст присяги.

По словам временного президента, массовые протесты, начавшиеся в первую годовщину пребывания президента Мурси у власти, показали всему миру решимость египтян.

Адли Мансур особо похвалил военных, назвав их "совестью нации", а также египетскую прессу, которая, по его словам, "как маяк освещала людям путь и вскрывала злодеяния прежнего режима".

По решению военных, Мансур будет временным президентом до новых выборов, дата которых еще не назначена.

"Братьев-мусульман" арестовывают

Накануне военные отстранили Мохаммеда Мурси от власти и, по неподтвержденным данным, задержали всех его соратников из движения "Братья-мусульмане".

Официальный представитель "Братьев-мусульман" Гехад Хаддад сказал Би-би-си, что Мурси помещен под домашний арест, и что военные задержали всю команду президента. По другим данным, Мурси содержится под арестом на военной базе - эту версию обнародовало египетское государственное информационное агентство MENA.

Среди задержанных - отец Гехада Хаддада, советник Мурси Эссам Хаддад, а также лидер политического крыла "Братьев-мусульман" Саад Кататни.

По данным MENA, Кататни и еще один член руководства "Братьев-мусульман" содержатся в той же тюрьме Тора на окраине Каира, где сидят экс-президент Хосни Мубарак и его сыновья Ала и Гамаль.

Египетская государственная газета "Аль Ахрам" сообщает, что военные выписали ордеры на арест 300 лидеров и активистов движения "Братья-мусульмане".

Кроме того, военные, по сообщениям из Египта, закрывают все основные средства массовой информации, контролируемые "Братьями-мусульманами".

Россияне о ситуации в Египте Российский дипломат, Александрия Россияне в эти дни намного реже звонили в консульские службы, чем во время первой волны волнений в Египте в 2011 году, когда от власти был отстранен президент Хосни Мубарак. Звонки были, но их было немного. Нет также какого-то наплыва россиян в консульство. Все работают в обычном режиме. В городе спокойная обстановка. На улицах видел несколько бронетранспортеров, однако было впечатление, что они вскоре уедут. Тимофей Деменев, представитель компании, торгующей недвижимостью в Хургаде В городе тоже все очень спокойно, танков на улице нет. Заметно присутствие военных, которые контролируют основные туристические места, главным образом отели. Усилили охрану аэропорта, но это просто один-два военнослужащих - не более. Бронетехника появилась только около полицейского управления - видимо, на непредвиденный случай. Это просто бронированные машины, которые предполагалось использовать для разгона толпы, однако ее нет. Никакого заметного исхода россиян из Египта нет, египетские курорты по-прежнему привлекательны для жителей России. Сейчас был в аэропорту. Прилетело три самолета, из них два - русских. Было похоже на то, что пустых мест в самолетах не было. Мы также занимаемся продажей авиабилетов: на протяжении последних двух недель заметен стабильный спрос на билеты как в Хургаду, так и Шарм-эш-Шейх. Вылеты в Россию - плановые. Никакого ажиотажного оттока россиян не наблюдается. Все идет своим чередом. Эти события прошли более гладко, чем в 2011-м году. Египтяне в своей массе ждали ухода президента Мурси, рады его отстранению военными от власти и сейчас надеются на перемены.

О смещении Мохаммеда Мурси, избранного на демократических выборах год назад, объявил в среду в телеобращении к нации командующий армией Египта генерал Абдель Фаттах Сиси. Он сказал, что Мурси не сумел оправдать возложенные на него ожидания египетского народа, и теперь действие конституции страны приостановлено.

Военные объявили о смещении Мурси после продолжавшихся несколько дней многотысячных митингов протеста.

Праздник с жертвами

Десятки тысяч противников президента, собравшихся на площади Тахрир в центре Каира, встретили заявление военных ликованием. Празднества с фейерверками и танцами продолжались там всю ночь.

Однако всю ночь продолжались и столкновения со сторонниками Мурси. В Каире и Александрии погибли семь человек, из других городов страны пока пришли сообщения о десяти погибших.

Всего с 30 июня в Египте в столкновениях сторонников и противников президента Мурси, по подсчетам журналистов, погибли не менее 50 человек.

В четверг военные выступили со специальным заявлением о том, что будут пресекать всякую неспровоцированную агрессию в отношении сторонников "братьев-мусульман" и других приверженцев политического ислама.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил озабоченность в связи с событиями в Египте и призвал уважать права человека: такие как свобода собраний и возможность выражать свою точку зрения.

"Многие египтяне вышли на акции протеста, чтобы выразить несогласие с происходящим в стране. Но вмешательство военных в любой стране мира вызывает опасения", - заявил генсек ООН.

Президент США Барак Обама также выразил глубокую озабоченность в связи с решением египетских военных отстранить от власти президента Мохаммеда Мурси.

В заявлении американского президента отмечается необходимость скорейшего возвращения к гражданской форме правления в стране.

Президент Обама также выразил надежду, что армия сможет защитить права всех египтян.

Американские власти также сообщили об эвакуации из Египта части дипломатического персонала и семей дипломатов.

Урегулирование конфликта

В телеобращении глава армии Египта назвал меры, направленные на урегулирование политического кризиса:

Действие конституции приостановлено. Сам основной закон страны будет пересмотрен специально созданным комитетом.

Управление государством временно поручено главе Верховного конституционного суда.

Будет назначено временное правительство технократов и проведены досрочные президентские выборы.

Любые противозаконные действия будут жестко пресекаться силами правопорядка.

В СМИ начнет действовать ограниченная цензура.

Ранее египетские военные вывели на улицы Каира бронированную технику. По их словам, армия защищает всех граждан "без различия".

Однако представители движения "Братья-мусульмане" отмечают, что в стране полным ходом идет военный переворот.

Телеканал, принадлежащий движению "Братья-мусульмане" прекратил вещание после трансляции обращения военных.

Согласно сообщениям, в египетском городе Мерса-Матрух были убиты четыре человека, по-видимому, сторонников президента Мурси.

Как отмечает корреспондент Би-би-си, стало известно также о столкновениях между сторонниками отстраненного от власти президента и силами армии.

Сообщается, что в городе Порт-Саиде армия взяла под свой контроль здание местной администрации.

По сообщению из Александрии, там происходят столкновения между сторонниками и противниками Мурси. Свидетели утверждают, что сторонники "Братьев-мусульман" одеты в бронежилеты.

По сообщению из Асуана, в городе слышны выстрелы. Полиция противостоит столкновениям противоборствующих сторон. Мародеры выносят драгоценности из ювелирных магазинов.

Ультиматум военных

Военные вмешались в урегулирование политического кризиса в Египте после продолжавшихся четыре дня массовых протестов. Они предъявили Мурси ультиматум, срок которого истек в среду. В случае невыполнения условий ультиматума армия пообещала начать действовать.

Военные заявили, что готовы умереть, но защитить страну от "террористов и дураков".

После заявления генерала Сиси с короткими обращениями по телевидению выступили глава коптской церкви патриарх Тавадос II и лидер оппозиции Мохаммед Барадей.

Последний отметил, что план национального примирения, так называемая "дорожная карта", согласован, и египетская революция 2011 года получила новую жизнь.

Перед этим президент Мохаммед Мурси отказался уходить в отставку и предложил создать коалиционное правительство.