Египет: временный глава государства принес присягу
Председатель Конституционного суда Египта Адли Мансур, поставленный военными во главе государства вместо арестованного президента Мохаммеда Мурси, утром в четверг был приведен к присяге.
67-летний Адли Мансур принес присягу в помещении Высшего конституционного суда. Церемонию транслировало государственное телевидение.
"Слава народу Египта, который 30 июня вновь направил нашу славную революцию на верный путь", - сказал Мансур после того, как произнес текст присяги.
По словам временного президента, массовые протесты, начавшиеся в первую годовщину пребывания президента Мурси у власти, показали всему миру решимость египтян.
Адли Мансур особо похвалил военных, назвав их "совестью нации", а также египетскую прессу, которая, по его словам, "как маяк освещала людям путь и вскрывала злодеяния прежнего режима".
По решению военных, Мансур будет временным президентом до новых выборов, дата которых еще не назначена.
"Братьев-мусульман" арестовывают
Накануне военные отстранили Мохаммеда Мурси от власти и, по неподтвержденным данным, задержали всех его соратников из движения "Братья-мусульмане".
Официальный представитель "Братьев-мусульман" Гехад Хаддад сказал Би-би-си, что Мурси помещен под домашний арест, и что военные задержали всю команду президента. По другим данным, Мурси содержится под арестом на военной базе - эту версию обнародовало египетское государственное информационное агентство MENA.
Среди задержанных - отец Гехада Хаддада, советник Мурси Эссам Хаддад, а также лидер политического крыла "Братьев-мусульман" Саад Кататни.
По данным MENA, Кататни и еще один член руководства "Братьев-мусульман" содержатся в той же тюрьме Тора на окраине Каира, где сидят экс-президент Хосни Мубарак и его сыновья Ала и Гамаль.
Египетская государственная газета "Аль Ахрам" сообщает, что военные выписали ордеры на арест 300 лидеров и активистов движения "Братья-мусульмане".
Кроме того, военные, по сообщениям из Египта, закрывают все основные средства массовой информации, контролируемые "Братьями-мусульманами".
О смещении Мохаммеда Мурси, избранного на демократических выборах год назад, объявил в среду в телеобращении к нации командующий армией Египта генерал Абдель Фаттах Сиси. Он сказал, что Мурси не сумел оправдать возложенные на него ожидания египетского народа, и теперь действие конституции страны приостановлено.
Военные объявили о смещении Мурси после продолжавшихся несколько дней многотысячных митингов протеста.
Праздник с жертвами
Десятки тысяч противников президента, собравшихся на площади Тахрир в центре Каира, встретили заявление военных ликованием. Празднества с фейерверками и танцами продолжались там всю ночь.
Однако всю ночь продолжались и столкновения со сторонниками Мурси. В Каире и Александрии погибли семь человек, из других городов страны пока пришли сообщения о десяти погибших.
Всего с 30 июня в Египте в столкновениях сторонников и противников президента Мурси, по подсчетам журналистов, погибли не менее 50 человек.
В четверг военные выступили со специальным заявлением о том, что будут пресекать всякую неспровоцированную агрессию в отношении сторонников "братьев-мусульман" и других приверженцев политического ислама.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил озабоченность в связи с событиями в Египте и призвал уважать права человека: такие как свобода собраний и возможность выражать свою точку зрения.
"Многие египтяне вышли на акции протеста, чтобы выразить несогласие с происходящим в стране. Но вмешательство военных в любой стране мира вызывает опасения", - заявил генсек ООН.
Президент США Барак Обама также выразил глубокую озабоченность в связи с решением египетских военных отстранить от власти президента Мохаммеда Мурси.
В заявлении американского президента отмечается необходимость скорейшего возвращения к гражданской форме правления в стране.
Президент Обама также выразил надежду, что армия сможет защитить права всех египтян.
Американские власти также сообщили об эвакуации из Египта части дипломатического персонала и семей дипломатов.
Урегулирование конфликта
В телеобращении глава армии Египта назвал меры, направленные на урегулирование политического кризиса:
- Действие конституции приостановлено. Сам основной закон страны будет пересмотрен специально созданным комитетом.
- Управление государством временно поручено главе Верховного конституционного суда.
- Будет назначено временное правительство технократов и проведены досрочные президентские выборы.
- Любые противозаконные действия будут жестко пресекаться силами правопорядка.
- В СМИ начнет действовать ограниченная цензура.
Ранее египетские военные вывели на улицы Каира бронированную технику. По их словам, армия защищает всех граждан "без различия".
Однако представители движения "Братья-мусульмане" отмечают, что в стране полным ходом идет военный переворот.
Телеканал, принадлежащий движению "Братья-мусульмане" прекратил вещание после трансляции обращения военных.
Согласно сообщениям, в египетском городе Мерса-Матрух были убиты четыре человека, по-видимому, сторонников президента Мурси.
Как отмечает корреспондент Би-би-си, стало известно также о столкновениях между сторонниками отстраненного от власти президента и силами армии.
Сообщается, что в городе Порт-Саиде армия взяла под свой контроль здание местной администрации.
По сообщению из Александрии, там происходят столкновения между сторонниками и противниками Мурси. Свидетели утверждают, что сторонники "Братьев-мусульман" одеты в бронежилеты.
По сообщению из Асуана, в городе слышны выстрелы. Полиция противостоит столкновениям противоборствующих сторон. Мародеры выносят драгоценности из ювелирных магазинов.
Ультиматум военных
Военные вмешались в урегулирование политического кризиса в Египте после продолжавшихся четыре дня массовых протестов. Они предъявили Мурси ультиматум, срок которого истек в среду. В случае невыполнения условий ультиматума армия пообещала начать действовать.
Военные заявили, что готовы умереть, но защитить страну от "террористов и дураков".
После заявления генерала Сиси с короткими обращениями по телевидению выступили глава коптской церкви патриарх Тавадос II и лидер оппозиции Мохаммед Барадей.
Последний отметил, что план национального примирения, так называемая "дорожная карта", согласован, и египетская революция 2011 года получила новую жизнь.
Перед этим президент Мохаммед Мурси отказался уходить в отставку и предложил создать коалиционное правительство.