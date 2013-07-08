В Китае бывший министр приговорен к смертной казни

Image caption Смертная казнь с отсрочкой обычно заменяется в Китае пожизненным заключением

Бывший министр железных дорог Китая Лю Чжицзюнь приговорен к смертной казни с отсрочкой приговора.

На суде экс-министра признали виновным в коррупции и злоупотреблении властью.

В прошлом году Лю Чжицзюнь был снят со своего поста и позже исключен из Коммунистической партии Китая.

Было объявлено, что во время работы министром он брал огромные взятки и отдавал выгодные контракты своим знакомым. Сумма полученных им незаконно выплат за 25 лет достигла 10 млн долларов.

Лю Чжицзюнь подвергся жесткой критике, после того как в 2011 году в результате столкновения скоростных поездов в Китае погибли 40 человек.

Он стал самым высокопоставленным официальным лицом, привлеченным к уголовной ответственности в результате развернутой новым китайским руководством кампании по борьбе с коррупцией.

Роспуск министерства

Image caption Китай обладает самой протяженной в мире сетью скоростных железных дорог

В марте этого года все министерство железнодорожного транспорта, которое в течение длительного времени возглавлял Лю Чжицзюнь, подверглось роспуску и реорганизации.

Несмотря на суровый приговор, бывший министр не будет казнен - смертная казнь с отсрочкой обычно заменяется в Китае пожизненным заключением.

Лю Чжицзюнь занял пост министра железных дорог в 2003 году и возглавил государственную программу по модернизации и расширению железнодорожной сети, на финансирование которой были выделены миллиарды долларов.

Китай обладает самой протяженной в мире сетью скоростных железных дорог. Однако на них постоянно происходят аварии, а движение часто прерывается.

Обвинения против Лю Чжицзюня появились в китайской печати в декабре прошлого года, когда известный в стране журналист опубликовал первую статью о сомнительных финансовых сделках министра.

Пресса сообщала, что научные звания министра были получены при помощи плагиата, а также о том, что он угрожал убить свою бывшую любовницу.