В Мексике схвачен главарь наркокартеля "Сетас"

Image caption Считается, Мигель Анхель Тревиньо Моралес несет прямую<br> ответственность за акты садисткого насилия

Мигель Анхель Тревиньо Моралес, глава известного своей жестокостью наркокартеля "Сетас" (Los Zetas), схвачен на севере Мексики, объявило правительство страны.

Тревиньо Моралес, также известный под кличкой Z-40, был захвачен в местечке Нуэво-Ларедо близ границы с США на рассвете в понедельник.

Он возглавил группировку в октябре 2012 года после смерти ее основателя Эриберто Ласкано.

Захват наркобарона стал заметным успехом для властей в их борьбе с наркомафией.

Новость подтвердил представитель правительства на пресс-конференции вечером в понедельник.

"Сетас" сформировалась из дезертиров из элитного подразделения мексиканской полиции. Группировка быстро прославилась своей жестокостью: на ее счету обезглавленные тела похищенных мигрантов и членов конкурирующих банд.

В 2010 году группировка раскололась, за чем последовала кровавая война за раздел сфер влияния на севере Мексики.

Z-40, в отличие своих сообщников, не был выходцем из силовых структур. Он последовательно поднимался по ступеням иерархии "Сетас", особенно после того как она откололась от своих покровителей, картеля "Гольфо", и взяла контрабанду наркотиков в свои руки, рассказывает корреспондент Би-би-си в Мехико Уилл Грант.

Считается, что Тревиньо несет прямую ответственность за несколько эпизодов садистского насилия, в частности за похищение, пытки и убийство 72 центральноамериканских мигрантов в Сан-Фернандо в северном штате Тамаулипас.

До того как Тревиньо Моралес возглавил группировку, он курировал один из главных маршрутов контрабанды наркотиков в Соединенные Штаты, проходящий через Нуэво-Ларедо.