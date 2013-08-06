Ком жира в 15 тонн найден в канализации в Лондоне

Image caption В Thames Water говорят, что еще никогда не видели в канализации такого большого цельного сгустка жира

Коммунальные службы Лондона извлекли из канализации ком жира весом в 15 тонн - крупнейший из когда-либо обнаруженных в Британии "айсбергов жира".

"Ком размером с автобус" из пищевого жира и влажных салфеток сформировался в канализации под одной из улиц в районе Кингстон-апон-Темс на юго-западе Лондона, сообщила компания Thames Water, оказывающая услуги по водоснабжению в британской столице.

Засор обнаружили после того, как жители соседних домов пожаловались, что не могут смыть воду в туалетах.

Если бы засор не обнаружили, вода из канализации могла бы затопить дома и улицы, считают в Thames Water.

"Учитывая, что в нашем ведении находятся крупнейшие канализационные трубы и что это крупнейший "айсберг жира", который мы когда-либо встречали, мы полагаем, что он должен быть самым крупным в британской истории", - заявил представитель Thames Water Гордон Хэйлвуд.

"Нам приходилось извлекать и больше жира из-под центрального Лондона, но мы никогда не видели в наших трубах засора из такого большого цельного сгустка жира", - подчеркнул он.

"Канализация была почти полностью забита более чем 15 тоннами жира. Если бы мы не обнаружили этого вовремя, неочищенные сточные воды стали бы вырываться наружу через канализационные люки во всем Кингстоне-апон-Темс", - добавил Хэйлвуд.

По его словам, кусок жира был настолько большим, что он повредил трубы, и на их ремонт уйдет до шести недель.

Как показали камеры наблюдения, пропускная способность канализации в месте засора сократилась до 5%.