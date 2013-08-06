Взвейтесь кострами... Летний детский лагерь в КНДР

Image caption В июле в лагерь "Сонгдовон" приезжают иностранные школьники из Вьетнама, Танзании, Китая и других стран

Когда выбирают летний детский лагерь, Северная Корея вряд ли приходит на ум как наиболее популярное место. Однако международный детский лагерь "Сонгдовон" вот уже несколько десятилетий принимает детей со всего мира.

Когда "Сонгдовон" открылся в 1960-х годах, он мало чем отличался от детских лагерей в других социалистических странах. Лагерь окружен соснами, рядом пляж, и он был идеальным местом, где дети из дружественных стран могли отдохнуть вместе.

19-летняя Валентина Болтачева из Владивостока побывала в этом лагере, когда ей было 14 лет. Она приняла участие в конкурсе, организованном местными властями для работников завода, где работала мама Валентины. Награда за победу в конкурсе - путевка в "Сонгдовон".

Конкурс на заводе

Для конкурса Валентине пришлось отвечать на вопросы об истории завода, на котором работала ее мама, и о Северной Корее. Ответы на эти вопросы она нашла в книгах в местной библиотеке. Валентина победила на конкурсе и вошла в группу из 30 детей, отобранных для поездки. Это было ее первое путешествие за границу.

"Северная Корея – гостеприимная страна, - рассказывает она. – Нас хорошо принимали, нас всегда развлекали, и к нам хорошо относились. Вообще, люди в Северной Корее очень дружелюбные".

Image caption Группа Россиян в лагере "Сонгдовон". Валентина Болтачева - третья справа в заднем ряду

Летом в лагерь с его белыми цементными зданиями и широким пляжем посылают отличников из северокорейских школ. В течение двух-трех недель в июле сюда приезжают иностранные школьники. Они ходят в походы, занимаются физкультурой, ездят в луна-парк.

Иностранные школьники должны подготовить одно выступление для концерта. Группа Валентины выбрала народный танец. Они надели одинаковые костюмы и танцевали в то время, как зрители хлопали в такт музыки.

Политика и патриотризм

Валентина рассказывает, что во время ее визита многие из северокорейских школьников были членами пионерской организации, и трудно было уйти от влияния политики. Повсюду были развешаны портреты лидеров Северной Кореи. "На улицах мы видели пионеров, в каждой комнате в лагере или в гостинице висели портреты Ким Ир Сена или Ким Чен Ира", - рассказывает Валентина.

"Народ в Северной Корее очень патриотичный. Почти каждый день мы видели, как люди приносили цветы к памятникам и слышали, как они пели патриотические песни. Для меня это было очень непривычно".

Еды было много. "Как правило, это была корейская кухня, например, овощи с разными соусами, - говорит Валентина. – А еще вареный лук, капуста, рис, яичница, ветчина и даже мороженое и чизкейк на десерт".

"Хотя это была корейская кухня, еда была вкусная – я не голодала", - говорит она.

Народ в Северной Корее очень патриотичный. Почти каждый день мы видели, как люди приносили цветы к памятникам и слышали, как они пели патриотические песни. Для меня это было очень непривычно Валентина Болтачева

Иностранные школьники жили отдельно от северокорейских ребят. Однако Валентина говорит, что она не чувствовала стеснения, и подружилась с двумя северокорейскими школьниками, которые говорили по-английски и немного по-русски.

"Они хотели, чтобы мы называли их Томом и Джерри, поэтому мы не знаем их настоящих имен. Мы хорошо проводили время, катались на лодках. Мы разговаривали о наших семьях, о спорте, о культуре. Мы разговаривали о системе образования в разных странах.

Проблемы руководства лагеря

Это было пять лет назад. Сейчас, похоже, в лагере "Сонгдовон" места заполняют с трудом.

Мэтью Рейчел, один из основателей Пхеньянского проекта по обмену, канадской благотворительной организации, занимающейся культурным обменом с Северной Кореей, говорит, что сочувствует руководству лагеря, которое каждый год ведет кампанию по привлечению иностранных школьников в лагерь.

"Лагерь должен быть международным. Это одна из причин, почему он был создан. Он не выполнит своего предназначения, если в нем не будет иностранных студентов", - говорит Мэтью Рейчел.

Он рассказывает, что руководство лагеря предлагает специальные стипендии, уменьшает стоимость путевок, чтобы привлечь студентов из Монголии, России, Вьетнама и даже из таких далеких стран как Танзания. Но привлекать студентов становится все труднее. "Каждый год им приходится рекламировать лагерь, - рассказывает он. – А делать это становится все труднее".

Большинство школьников приезжают из Китая. Как говорит Рейчел, хотя путевки в лагерь стоят недорого (примерно 300 долларов за две недели) – Северная Корея не слишком популярна среди китайских туристов.

"Китайцы становятся более разборчивыми. Их интересует Европа, Канада, Соединенные Штаты, поэтому у Северной Кореи большая конкуренция", - говорит он.

Красота природы

Как сообщает южнокорейская газета The Joong Ang Daily, руководство Северной Кореи планирует превратить ближайший к лагерю портовый город Вонсан в роскошный курорт международного класса.

Image caption Руководство Северной Кореи в этом году посетило лагерь "Сонгдовон"

"Здесь есть пляж, красивая природа, горы, и северокорейские власти заинтересованы в том, чтобы воспользоваться всем этим," - говорит Мэтью Рейчел.

Он признается в том, что в Северной Корее западных туристов привлекает не столько природа, их больше интересует политическая система страны, а Вонсан находится в шести часах езды от Пхеньяна, от политического центра страны.

"Я мечтаю съездить в европейские страны", - говорит Валентина Болтачева, для которой Северная Корея тоже перестала быть самым привлекательным местом отдыха.