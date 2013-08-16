"Зона 51": ЦРУ признало существование загадочной базы

ЦРУ официально признало существование секретного объекта, известного как "Зона 51", однако подробности относительно ее предназначения и нынешнего использования по-прежнему засекречены.

Информация о загадочной военной базе, более полувека служащей источником вдохновения для писателей-фантастов, кинематографистов и уфологов, появилась в недавно рассекреченных документах, связанных с историей создания самолета-разведчика U-2.

В документах, полученных университетом Джорджа Вашингтона, говорится о приобретении в 1955 году участка земли в Неваде для проведения испытаний секретного самолета.

Также там объясняется приписываемая ему связь с НЛО и космическими пришельцами.

Пустыня у высохшего озера Грум-Лейк была выбрана из-за непосредственной близости к полигону, где проводились ядерные испытания.

Самолет для шпионажа

"Самолет U-2 был строго засекречен, - сказал в интервью Би-би-си британский журналист Крис Покок, изучавший историю известного самолета. - Они засекречивали всю связанную с этим информацию".

Image caption Таинственная "Зона 51" располагается в пустыне у высохшего озера Грум-Лейк в Неваде

Самолет U-2 создавался в разгар холодной войны для шпионажа за СССР. Он по-прежнему используется ВВС США.

Секретный документ ЦРУ, датируемый 1992 годом и посвященный истории программы U-2, был официально рассекречен в 1998 году, но лишь частично.

Многое из того, что было скрыто тогда, стало достоянием общественности, после того как архив национальной безопасности в университете Джорджа Вашингтона сделал официальный запрос на их получение.

Место проведения испытаний U-2 было выбрано в 1955 году, после того как ЦРУ и ВВС провели аэрофотосъемку местности.

По имеющимся в документе данным, приобретение участка пустыни для испытаний одобрил лично президент США Дуайт Эйзенхауэр.

Космические пришельцы?

Помимо обширного повествования об этапах развития программы создания самолета-шпиона в обнародованных данных также говорится о приписываемой "Зоне 51" связи с НЛО и космическими пришельцами.

Image caption Самолет U-2 создавался в разгар "холодной войны" для шпионажа за СССР

Там утверждается, что в 1950-е года жители района, где проходили испытания U-2, принимали высоко летящий самолет, высота полета которого намного превышала возможности коммерческих лайнеров, за внеземной объект, из-за чего появились истории о НЛО.

"В то время никто не верил, что пилотируемый полет возможен на высоте свыше 18 тысяч метров, поэтому никто не ожидал, что летательный аппарат может забраться так высоко", - сказали писатели Грегори Педлоу и Дональд Вельзенбах.

Первоначально запрос на получение данных, не включенных в обнародованный документ, был отправлен в 2005 году, но ответ на запрос архива национальной безопасности поступил лишь сейчас.

Работник архива Джефф Ричардсон считает, что столь продолжительное время засекреченности "Зоны 51" примечательно, поскольку многие в мире уже знали о ее существовании. Он полагает, что ЦРУ лишь недавно приняло решение приоткрыть завесу над этим местом.

Ричардсон считает, что к решению о рассекречивании информации приложили руку многие американские военные агентства и правительства других стран, которые были вовлечены в программу разработки U-2.