Правительство Египта проводит экстренное заседание

Image caption Сторонники Мурси игнорировали введенный военными комендантский час

Временное правительство Египта на экстренном заседании рассматривает возможные пути выхода из усугубляющегося кризиса в стране.

Ранее глава переходного правительства Хазем Баблауи предложил распустить организацию "Братья-мусульмане", членом которой является свернутый президент Мохаммед Мурси.

За последние несколько дней в ходе столкновений сторонников "Братьев-мусульман" с полицией и войсками в разных районах страны погибли сотни человек, и пока ничто не указывает на нормализацию ситуации в стране.

В ночь на воскресенье на улицы второго по величине города Египта, Александрии, а также других городов страны, вышли многочисленные сторонники Мурси, игнорируя введенный военными комендантский час.

В субботу силы безопасности после долгого противостояния взяли штурмом мечеть Аль-Фатх в Каире, где забаррикадировались сторонники движения "Братья-мусульмане".

Ранее "Братья-мусульмане" призвали к ежедневным акциям протеста, после того как в среду правительственные силы разогнали два лагеря протестующих в центре Каира.

Тогда, по официальным данным, погибли более 650 человек. Исламисты говорили о тысячах погибших.

Борьба за контроль над Египтом

Временное правительство пытается как можно быстрее подорвать способность "Братьев-мусульман" к сопротивлению.

МВД Египта сообщило в субботу о задержании 1004 членов организации. По информации ведомства, у задержанных нашли взрывные устройства, оружие, боеприпасы.

"Братья-мусульмане" заявляют, что правительственные силы преследуют детей руководителей организации. Таким образом, говорят сторонники Мурси, власти пытаются получить еще один рычаг воздействия на своих противников.

Кроме того, полиция задержала Мохаммеда Завахири, брата лидера "Аль-Каиды" Аймана Завахири. Сообщается, что он собирался оказать помощь осажденным в мечети Аль-Фатх.

Image caption На "Марш гнева" вышли десятки тысяч сторонников Мурси во многих городах Египта

Представители властей также указывают, что после свержение в начале июля Мурси члены и сторонники "Братьев-мусульман" начали нападать на церкви, полицейские участки, дома и офисы христиан.

На этом фоне глава временного правительства заявил, что "не будет примирения с теми, чьи руки оказались запятнаны кровью и кто повернул свое оружие против государства и его институтов".

Как передает из Каира корреспондент Би-би-си Бетани Белл, предложение премьера распустить "Братьев-мусульман" поднимает ставки в продолжающемся конфликте за контроль над Египтом.

В случае роспуска активы и недвижимость "Братьев-мусульман" перейдут государству, а само оно может уйти в подполье.

Движение "Братья-мусульмане" находилось в Египте под запретом с 1954 года, однако не так давно оно зарегистрировалось в качестве неправительственной организации.

"Марш гнева"

По всей стране в пятницу проходила масштабная акция "Марш гнева", организованная "Братьями-мусульманами", которое призвало сторонников Мурси выйти на улицы египетских городов в ответ на разгон палаточных городков исламистов в Каире в среду.

В ходе столкновений сторонников Мурси с полицией и войсками в разных районах страны погибли 173 человека.

Согласно официальным данным, кроме погибших в Каире не менее 25 человек погибли в городах, расположенных в устье Нила.

Также сообщалось, что в ходе столкновений в пятницу в Каире от пули погиб 38-летний сын лидера движения "Братья-мусульмане" Мохаммеда Бади.

В настоящее время в Египте действует чрезвычайное положение, на улицах введен комендантский час.

Министерство внутренних дел страны разрешило полиции использовать боевые патроны как средство самозащиты в случае нападений на правительственные здания.