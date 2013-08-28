Интервенция в Сирии: юридические аргументы Запада

Image caption После Косова и Руанды в международном праве появилась концепция "Ответственности по защите"

Словосочетание "международное право" звучит так, как будто речь идет о комплексе закрепленных правил и прецедентов, согласованном всеми странами, толкуемом ими одинаково и простом в применении.

Увы, реально дело обстоит не так, и на практике разработать четкие определения военных интервенций и международные правила, которыми они будут регулироваться – задача сложная, если не невозможная. Не существует международного суда, который утвердил бы законность той или иной интервенции.

И все же правовая среда для оценки военных интервенций с гуманитарными целями развивается.

В ответ на гуманитарные катастрофы 1990-х годов в Косове и Руанде в международном праве появилась концепция "ответственности по защите" (ОПЗ).

Она получила широкую, хотя и не единодушную поддержку среди членов мирового сообщества. В нее входят три основных элемента:

Государства обязаны защищать свое население от геноцида, военных преступлений, этнических чисток и преступлений против человечности; при этом международное сообщество обязуется помогать государствам предотвращать такие преступления.

Если есть весомые доказательства того, что такие преступления совершаются, и государство, на территории которого это происходит, не может им воспрепятствовать или по какой-либо причине не желает этого делать, международное сообщество должно использовать все доступные мирные средства для предотвращения таких преступлений.

Если все возможные средства исчерпаны и результат не достигнут, международное сообщество может применить военную силу.

Для того чтобы обладать максимальной легитимностью, вооруженная интервенция должна быть санкционирована Советом Безопасности ООН. В международном праве Совет Безопасности занимает уникальное положение главного арбитра в вопросе о применении силы.

Тем не менее, как это и произошло в случае с Сирией, ситуацию может осложнить отсутствие согласия между членами международного сообщества, когда один или более его участников выступают против решительных действий.

"Коалиция желающих"

Российская интерпретация международного права Согласно Уставу Организации Объединенных Наций монополией на применение военной силы практически в полной мере обладает Совет безопасности ООН за исключением только положений статьи 51, а именно права на индивидуальную или коллективную самооборону. Поэтому любые санкции, связанные с применением силы, согласно Уставу ООН могли бы приниматься только на основании резолюции Совета безопасности ООН. Это положение базовое в системе международного права. Оно имеется в виду при таких заявлениях. Андрей Загорский, российский политолог, профессор МГИМО

Существует точка зрения, согласно которой в таких ситуациях "ответственность по защите" обеспечивает правовое поле для того, чтобы военная сила была использована международным сообществом в качестве последнего средства; реализовано это может быть региональной коалицией или "коалицией желающих".

Концепция "Ответственности по защите" предусматривает критерии, которым ситуация должна удовлетворять, чтобы применение силы стало законным:

необходимы серьезные доказательства продолжающихся преступлений против человечности;

предварительно должны быть задействованы все способы мирного разрешения конфликтов, такие как дипломатия и наложение санкций;

любые силовые меры должны быть направлены исключительно на предотвращение преступлений и защиту гражданского населения.

Другими словами, речь идет об ограниченном праве на военные действия. Однако, если ситуация удовлетворяет всем перечисленным критериям, ограниченное и прицельное использование военной силы может считаться законным в соответствии с "ответственностью по защите", утверждают некоторые юристы и комментаторы.

Однако, в конечном итоге, военные интервенции в таких обстоятельствах – это дело правительств, а не юристов.

Обоснование военной интервенции – это их дело, и им придется доказывать, что все юридические требования для военных действий соблюдены.

В случае с Сирией они будут утверждать, что преступления не прекращаются, что все мирные способы разрешения конфликтов исчерпаны и что военные действия будут иметь двойную цель – прекратить зверства на территории Сирии и защитить гражданское население.