Интервенция в Сирии: юридические аргументы Запада
Словосочетание "международное право" звучит так, как будто речь идет о комплексе закрепленных правил и прецедентов, согласованном всеми странами, толкуемом ими одинаково и простом в применении.
Увы, реально дело обстоит не так, и на практике разработать четкие определения военных интервенций и международные правила, которыми они будут регулироваться – задача сложная, если не невозможная. Не существует международного суда, который утвердил бы законность той или иной интервенции.
И все же правовая среда для оценки военных интервенций с гуманитарными целями развивается.
В ответ на гуманитарные катастрофы 1990-х годов в Косове и Руанде в международном праве появилась концепция "ответственности по защите" (ОПЗ).
Она получила широкую, хотя и не единодушную поддержку среди членов мирового сообщества. В нее входят три основных элемента:
- Государства обязаны защищать свое население от геноцида, военных преступлений, этнических чисток и преступлений против человечности; при этом международное сообщество обязуется помогать государствам предотвращать такие преступления.
- Если есть весомые доказательства того, что такие преступления совершаются, и государство, на территории которого это происходит, не может им воспрепятствовать или по какой-либо причине не желает этого делать, международное сообщество должно использовать все доступные мирные средства для предотвращения таких преступлений.
- Если все возможные средства исчерпаны и результат не достигнут, международное сообщество может применить военную силу.
Для того чтобы обладать максимальной легитимностью, вооруженная интервенция должна быть санкционирована Советом Безопасности ООН. В международном праве Совет Безопасности занимает уникальное положение главного арбитра в вопросе о применении силы.
Тем не менее, как это и произошло в случае с Сирией, ситуацию может осложнить отсутствие согласия между членами международного сообщества, когда один или более его участников выступают против решительных действий.
"Коалиция желающих"
Существует точка зрения, согласно которой в таких ситуациях "ответственность по защите" обеспечивает правовое поле для того, чтобы военная сила была использована международным сообществом в качестве последнего средства; реализовано это может быть региональной коалицией или "коалицией желающих".
Концепция "Ответственности по защите" предусматривает критерии, которым ситуация должна удовлетворять, чтобы применение силы стало законным:
- необходимы серьезные доказательства продолжающихся преступлений против человечности;
- предварительно должны быть задействованы все способы мирного разрешения конфликтов, такие как дипломатия и наложение санкций;
- любые силовые меры должны быть направлены исключительно на предотвращение преступлений и защиту гражданского населения.
Другими словами, речь идет об ограниченном праве на военные действия. Однако, если ситуация удовлетворяет всем перечисленным критериям, ограниченное и прицельное использование военной силы может считаться законным в соответствии с "ответственностью по защите", утверждают некоторые юристы и комментаторы.
Однако, в конечном итоге, военные интервенции в таких обстоятельствах – это дело правительств, а не юристов.
Обоснование военной интервенции – это их дело, и им придется доказывать, что все юридические требования для военных действий соблюдены.
В случае с Сирией они будут утверждать, что преступления не прекращаются, что все мирные способы разрешения конфликтов исчерпаны и что военные действия будут иметь двойную цель – прекратить зверства на территории Сирии и защитить гражданское население.