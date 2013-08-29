Кризис вокруг Сирии: Россия наращивает свою группировку?

Что значит замена кораблей в Средиземноморье?

Image caption По некоторым сообщениям СМИ, российскую эскадру усилит ракетный крейсер "Москва"

На фоне возможной военной интервенции стран Запада в Сирию поступают противоречивые сообщения об усилении российской группировки ВМФ в Средиземноморье.

Агентство Интерфакс сообщило в четверг, ссылаясь на источник в российском Генштабе, о планируемом усилении состава постоянного оперативного соединения ВМФ в Средиземном море.

Чуть позднее анонимный высокопоставленный представитель главного командования ВМФ России в интервью РИА Новости опроверг эту информацию, подчеркнув, что замена российских кораблей не связана с развивающейся ситуацией вокруг Сирии.

Ранее источники в ВМФ и минобороны России заявляли, что усиление российской группировки в Средиземном море не планируется.

В четверг источник в российском Генштабе сообщил Интерфаксу, что "известная ситуация, сложившаяся сейчас в Восточном Средиземноморье, потребовала от нас отдельных корректив в составе группировки ВМФ".

"В ближайшие дни она должна пополниться большим противолодочным кораблем Северного флота. Позднее к ней присоединится ракетный крейсер Черноморского флота "Москва", который сейчас завершает выполнение задач в Северной Атлантике и скоро начнет трансатлантический переход в сторону Гибралтарского пролива", - цитирует агентство анонимный источник.

Группировка ВМФ России в Средиземноморье Постоянное оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море было сформировано 1 июля. Оно подчинено командующему Черноморским флотом. Силы соединения сведены в четыре тактические группы и сосредоточены в западной и восточной частях Средиземноморья. Командует группировкой заместитель начальника штаба Черноморского флота капитан первого ранга Юрий Земский. Анонсируя создание оперативного командования, минобороны сообщало, что в группировку войдут порядка 10 кораблей различных классов из состава всех четырех флотов, а также три-четыре судна обеспечения.

Помимо этого, по словам источника, осенью в состав средиземноморской группировки ВМФ войдет ракетный крейсер Тихоокеанского флота "Варяг", который сменит большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Пантелеев".

В то же время агентство РИА Новости, ссылаясь на неназванного высокопоставленного представителя главного командования российского ВМФ, сообщило, что обновление группировки не связано с обострением ситуации вокруг Сирии.

"Корабли, находящиеся как в Средиземном море, так и в других районах мира, действуют по плану командования ВМФ и Генерального штаба и выполняют задачи по предписанию. По завершении выполнения этих задач корабли либо возвращаются в свои базы, либо на их сменяют другие корабли для продолжения поставленных задач. Это является не обновлением группировки или группировок, это является плановой ротацией", - сказал собеседник агентства.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается ни с кем воевать из-за Сирии.

Официальная Москва выступает также категорически против любого военного вторжения в Сирию в обход санкций ООН. Принятие односторонних решений станет "грубейшим нарушением международного права", подчеркнул российский министр.

Москва настаивает на необходимости политического решения конфликта в Сирии.

В четверг минобороны сообщило, что ракетный крейсер "Москва" завершает визит в Венесуэлу, однако не отправляется немедленно в Средиземноморье, а "продолжит выполнение задач в Атлантическом океане".

Ранее, 26 августа, источник ИТАР-ТАСС в российском минобороны сообщил, что у командования ВМФ нет планов по усилению средиземноморской группировки.

В то же время собеседник агентства не исключил, что "группировка ВМФ может быть усилена одним боевым кораблем из состава Черноморского флота, а также атомной подлодкой из состава Северного флота".

27 августа представитель ВМФ также заявил Интерфаксу, что Россия пока не намерена наращивать свое военное присутствие в Средиземноморье.

"Мы не получали каких-либо указаний по наращиванию сил средиземноморской группировки ВМФ. Наши корабли и без дополнительных мер находятся в достаточной степени боевой готовности к решению внезапно возникающих задач. Ведется пристальное наблюдение за действиями натовских ВМС в регионе", - цитировало агентство слова своего источника.

Бывшие дипломаты СССР и России о ситуации в Сирии

Image caption Западные страны, в том числе британское правительство, заявляют, что военные действия в Сирии оправданны по "гуманитарным причинам"

Россия твердо стоит на требованиях устава ООН и других составляющих международного права, и с этой позиции уходить не будет. Но пробирки [с якобы обнаруженным в Ираке оружием массового поражения], которая привела к вторжению в Ирак и к его разрушению, вполне достаточно. Выбор у России только один: поощрять агрессивные действия опеределенных держав, которые организовали так называемую гражданскую войну в Сирии, или не поддерживать.

Как и чем воюет эта так называемая армия освобождения Сирии или какие-то другие группировки? Они что, в поле собирают оружие, или им его поставляют извне? Ответьте на этот вопрос, и вы получите ответ на вопрос, как сложилась вся эта сирийская проблема, кому она выгодна и кому она мешает проводить свою недальновидную политику в этом регионе. Нужно сначала понять, кто виновен, и потом принимать решение, а не наоборот.

Последствия будут долгими, очень тяжелыми и обременительными - прежде всего, для народов Ближнего и Среднего Востока, они вызовут кризис в отношениях между Россией и другими странами, которые планируют эту агрессию против Сирии. Но третьей мировой войны, надеюсь, не будет.

Подождать выводов и решения комиссии ООН - совершенно необходимая вещь в этой дипломатической схеме, если только американцы не решили вдруг всех научить, как надо жить - тогда это, конечно, совсем другой разговор. Комиссия работает на месте, какие-то выводы она должна сделать, но, похоже, американцы не хотят этих выводов ждать. Это плохая, неумная и неумелая игра со стороны США. Она уже показала свою неразумность в Северной Африке, которую почти всю отдали в руки "Братьев-мусульман" и "Аль-Каиды". Это самоубийственная политика.

У России один выбор - идти или не идти на страшное обострение отношений с Западом Александр Лебедев, бывший посол России в Турции и Чехии

Но мне не хотелось бы забегать вперед: Обама проявляет определенную осмотрительность, ждет. А Россия, если откровенно говорить, не делает ничего толкового, чем можно было бы гордиться. Но по крайней мере, она соблюдает определенные правила и сдерживает себя. По-моему, это единственно возможный путь, если не вести дело к третьей мировой войне.

Сейчас российско-американские контакты свелись к чему-то ничтожному, поэтому рассчитывать на урегулирование на основе российско-американской договоренности нет оснований. Но в этот раз это - игра с огнем. Сирия - не Ливия, она находится рядом с Россией и регионами, к которым она проявляет интерес, и будет неправильно, если Россия будет равнодушно реагировать на то, что там сейчас разворачивается.

Россия не поддерживает возможную атаку на Сирию не потому, что ей нравятся факты использования химического оружия. Но эти факты не доказаны - подобное произошло и в Ираке. Это все трюки ЦРУ и других американских спецслужб, они создали такую провокационную обстановку, когда все может случиться.

У России один выбор - идти или не идти на страшное обострение отношений с Западом - прежде всего с США и Англией, которые при нынешнем [британском] кабинете работают в полном тандеме. Но это не значит, что Россия - против всех. Нужно смотреть, как реагирует Европа, потому что реакция, скажем, Франции тоже не вполне понятна, а, например, с Германией более-менее ясно.