Американцы спорят о флаге Конфедерации

Image caption Флаг Конфедерации вызывает у американцев противоположные чувства

Спустя полтораста лет после Гражданской войны немало американцев продолжают чтить флаг Конфедерации. Другие граждане возмущаются, а историки указывают на неоднозначность вопроса.

На днях дебаты разгорелись с новой силой из-за инициативы группы общественников установить мачту с большим флагом Юга на подъезде к столице штата Вирджиния Ричмонду.

В Техасе аналогичный спор недавно возник из-за автомобильных номеров с его изображением.

По мнению одного из виргинских активистов, Барри Айзенхора, флаг Конфедерации символизирует не расизм, а отвагу и воинскую доблесть солдат-южан.

"Они сражались за свои семьи и свой штат, и мне надоело постоянно слышать, будто они делали что-то плохое. Они были свободолюбивыми американцами, поднявшимися на борьбу против тирании Севера. Они отделились от правительства, а не от американской идеи", - говорит Айзенхор.

Он утверждает, что причиной войны была налоговая политика Вашингтона, и что многие жители Юга осуждали рабство. А если на то пошло, то надо считать неполиткорректными и государственные флаги Британии и Нидерландов, поскольку эти государства в свое время тоже практиковали рабство в своих владениях.

Если речь действительно идет об исторической памяти, пусть он будет в частных владениях и в музеях, а в общественных местах это неуместно Салим Хальфани, житель Ричмогда

Многие граждане южных штатов прослеживают свою родословную до офицеров и солдат Конфедерации, и говорят, что таким образом отдают дань уважения предкам. Среди них популярны майки с изображением флага и надписью: "Если вас оскорбляет эта футболка, учите историю".

Однако Салим Хальфани, живущий в Ричмонде последние 40 лет, говорит, что надо уважать чувства афроамериканцев, особенно представителей старших поколений, многим из которых вид флага неприятен.

"Если речь действительно идет об исторической памяти, пусть он будет в частных владениях и в музеях, а в общественных местах это неприемлемо. Кто надеется таким образом привлечь туристов, может получить обратный эффект", - говорит он.

Афроамериканская писательница Гленора Хадсон-Винс несколько недель назад увидела на улице Мемфиса, штат Теннесси, группу людей, размахивавших флагом Конфедерации.

"Я сказала им: "на дворе 2013 год!" - а они только засмеялись в ответ", - рассказывает она.

Обе стороны правы по-своему, считает историк Дэвид Голдфилд, автор книги "Гражданская война продолжается".

"Для конфедератов времен Гражданской войны он символизировал идею белого превосходства, а для подавляющего большинства наших современников - память о погибших прапрадедах, и ничего больше, - говорит он. - Надо просто уважать чужие чувства и соблюдать меру".

Почти сто лет флаг использовался в частных владениях, на воинских кладбищах и на мероприятиях военно-исторических клубов, и особых возражений ни у кого не вызывал, указывает директор Центра изучения культуры Юга Билл Феррис. Но в 1950-х годах, с началом борьбы за гражданские права, его подняли на щит куклуксклановцы и другие сторонники сегрегации.

Любой символ можно интерпретировать по-разному, и многие символы на протяжении истории меняли значение Билл Феррис, историк

"Любой символ можно интерпретировать по-разному, и многие символы на протяжении истории меняли значение, как, например, свастика". - говорит он.

Между тем не все знают, что красное полотнище с синим андреевским крестом и белыми звездами никогда не было официальным флагом Конфедерации. На самом деле, это было боевое знамя армии генерала Ли.

Какими ассоциациями руководствовался его создатель Уильям Майлс, достоверно неизвестно. Однако, по единодушному мнению исследователей, флаг не имел никакого отношения к Шотландии, символом которой является Андреевский крест.

В 1861 году, когда Конфедерация отделилась от США, специальный комитет одобрил другой эскиз государственного флага. Но он, по мнению многих, слишком мало отличался от флага янки и создавал путаницу на поле боя.

В 1862 году власти Юга утвердили государственный флаг в виде белого полотнища с популярным знаменем армии Ли в верхнем углу у древка. В 1865 году, накануне поражения в войне, его дополнили широкой красной полосой с внешней стороны в память о пролитой в боях крови. Но оба эти варианта флага никогда не изготавливались массово, и сегодня о них мало кто и помнит.