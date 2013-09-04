Похитителя женщин Ариэля Кастро нашли повешенным

Image caption Ариэль Кастро был приговорен к пожизненному заключению и еще дополнительным 1000 годам тюрьмы

Ариэль Кастро, сознавшийся в похищении трех женщин, которых он держал в неволе на протяжении 10 лет, и приговоренный к пожизненному заключению и еще дополнительным 1000 годам тюрьмы, был найден мертвым в своей камере.

Представители тюрьмы заявляют, что Кастро был обнаружен повешенным в тюрьме Ориент в штате Огайо.

53-летний Ариэль Кастро был арестован в мае, после того как одна из женщин, которых он удерживал в неволе, сумела бежать.

Он похитил Мишель Найт, Аманду Берри и Джину Дехесус в Кливленде в 2002 - 2004 годах, удерживал их в своем доме и насиловал.

Кастро обвинялся также в убийстве за то, что избивал и морил голодом беременную женщину, у которой в результате произошел выкидыш.

Женщины были спасены после того, как Аманда Берри выбила дверь в отсутствие Кастро. Один из соседей услышал ее крики и вызвал полицию.

Прибывшие полицейские освободили двух других женщин, а также шестилетнюю дочь Берри, отцом которой является Кастро.

Дом снесли

Кастро был осужден на пожизненное заключение 1 августа.

Мишель Найт исчезла в 2002 году, когда ей было 20 лет. На следующий год Аманда Берри исчезла за день до своего 17-летия, а Джина Дехесус была похищена в 2004 году в возрасте 14 лет.

Находясь в неволе, одна из женщин неоднократно беременела, у нее было несколько выкидышей.

Другая женщина показала следствию, что ее заставили принимать роды у Аманды Берри под угрозой смерти в случае, если ребенок не выживет.

Кастро обвинялся в том, что он приковывал женщин к столбу в подвале своего дома, к батарее отопления и держал их в автофургоне.

Сторона обвинения заявила в суде, что Кастро душил одну из женщин шнуром от пылесоса после того, как та пыталась бежать.

Власти снесли дом, в котором Кастро держал и насиловал женщин.