Сирийский вопрос расколол конгресс США
Президент США Барак Обама надеется, что конгресс поддержит его план военного удара по Сирии, но среди американских законодателей наблюдается раскол по этому вопросу.
В сенате США уже начались дебаты по поводу военного вмешательства в сирийский конфликт, а палата представителей может провести голосование уже в ближайший понедельник, 9 сентября.
Вот подборка мнений ряда сенаторов и членов палаты представителей, представляющих как Демократическую партию Барака Обамы, там и его противников-республиканцев.
Член палаты представителей от штата Вирджиния, демократ Джерри Конноли говорит, что понимает, почему британский парламент проголосовал против вторжения в Сирию.
"История с Ираком оставила очень мрачный след. Они уже хотели, как лучше, а получилось очень плохо", - считает Конноли.
Он признает, что Ирак был ошибкой, но уверен, что ситуация с Сирией совсем иная. По его словам, данные о том, что режим Башара Асада причастен к применению химического оружия, основаны на нескольких источниках разведки. И эти источники "нарисовали весьма красочную картину". Вот почему Конноли полагает, что США должны что-то предпринять.
По его мнению, в своем решении американцы должны опираться не на уроки Ирака, а на результат военной операции НАТО на Балканах в 1990-е годы.
Осудить применение химоружия, но при этом ничего не предпринять лишь укрепит ощущение безнаказанности у Асада и ему подобных, уверен Джерри Конноли.
Член палаты представителей от штата Миннесота Тим Уолтц, напротив, возражает против военной операции. В своей позиции он руководствуется личными впечатлениями от Башара Асада, с которым Уолт встречался в Дамаске в ходе визита делегации конгресса.
"Он был лощеным и спокойным", - вспоминает конгрессмен.
Кроме того, Уолтц говорит, что Асад относится к той категории людей, которых трудно в чем-либо убедить. По его мнению, план Барака Обамы - большая ошибка, и США должны использовать все возможные варианты разрешения ситуация, прежде чем переходить к военным действиям.
Он также задается вопросом, что будет потом. По его словам, после беседы со своей 12-летней дочерью конгрессмен вдруг забеспокоился, продумали ли инициаторы военного вмешательства, как избежать жертв среди мирного населения - и особенно среди детей?
"Должен быть другой выход, помимо воздушной атаки", - считает Тим Уолтц.
Сенатор-демократ от штата Делавэр Кристофер Кунс: "Конгресс неоднократно осуждал применение химического оружия и добивался запрета на это. Я считаю, что в интересах своей национальной безопасности США должны ответить на химатаку [предпринятую в Сирии] и попытаться предотвратить применение этого оружия в будущем, будь то в Сирии или где-либо еще".
Сенатор-республиканец от штата Оклахома Джеймс Инхоф: "Администрация обязана предоставить конгрессу и всему американскому народу отчет о том, как они намерены финансировать военную операцию".
Слова сенатора-демократа от штата Флорида Билла Нельсона цитирует газета Washington Post: "Я поддерживаю решение президента. По мне мы должны ударить по Сирии уже сегодня".
Член палаты представителей, республиканец из штата Нью-Йорк Питер Кинг: "Президенту не нужны 535 членов конгресса, чтобы навязывать свою собственную "красную линию".
Сенатор-демократ от штата Вермонт Патрик Лейхи отмечает в заявлении: "Я продолжаю выступать против введения американских войск в конфликт, и я продолжаю считать, что необходимо добиваться одобрения военных действий конгрессом".
Член палаты представителей от штата Флорида, республиканец Трей Радел заявил: "Администрации [Обамы] нужно продвигать свою точку зрения, ставя на первый план Америку. Им также нужно будет ответить на вопросы об угрозе национальной безопасности США, о том, как мы не дадим нашим войскам оказаться втянутыми в гражданскую войну и как мы собираемся предотвратить жертвы среди американцев".
Слова члена палаты представителей, республиканца из штата Мичиган Майка Роджерса приводит газета New York Times: "Речь идет о репутации Соединенных штатов Америки, о нашей позиции по вопросу нераспространения и использования химического и биологического оружия".
Член палаты представителей от штата Флорида, Илеана Рос-Лехтинен из Республиканской партии сказала: "Президенту все еще нужно сформулировать четкую цель, объяснить, какие национальные интересы США стоят на кону, какая у нас будет стратегия и какие у нас есть планы на случай непредвиденных обстоятельств. Надеюсь, что эти вещи прояснятся, пока мы в ближайшие дни будем вести дебаты об уместном плане действий в Сирии".