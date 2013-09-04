Сирийский вопрос расколол конгресс США

Image caption Барак Обама использует все свое искусство убеждения, чтобы добиться поддержки конгрессменов

Президент США Барак Обама надеется, что конгресс поддержит его план военного удара по Сирии, но среди американских законодателей наблюдается раскол по этому вопросу.

В сенате США уже начались дебаты по поводу военного вмешательства в сирийский конфликт, а палата представителей может провести голосование уже в ближайший понедельник, 9 сентября.

Вот подборка мнений ряда сенаторов и членов палаты представителей, представляющих как Демократическую партию Барака Обамы, там и его противников-республиканцев.

Член палаты представителей от штата Вирджиния, демократ Джерри Конноли говорит, что понимает, почему британский парламент проголосовал против вторжения в Сирию.

"История с Ираком оставила очень мрачный след. Они уже хотели, как лучше, а получилось очень плохо", - считает Конноли.

Он признает, что Ирак был ошибкой, но уверен, что ситуация с Сирией совсем иная. По его словам, данные о том, что режим Башара Асада причастен к применению химического оружия, основаны на нескольких источниках разведки. И эти источники "нарисовали весьма красочную картину". Вот почему Конноли полагает, что США должны что-то предпринять.

По его мнению, в своем решении американцы должны опираться не на уроки Ирака, а на результат военной операции НАТО на Балканах в 1990-е годы.

История с Ираком оставила очень мрачный след. Они уже хотели, как лучше, а получилось очень плохо демократ Джерри Конноли, палата представителей

Осудить применение химоружия, но при этом ничего не предпринять лишь укрепит ощущение безнаказанности у Асада и ему подобных, уверен Джерри Конноли.

Член палаты представителей от штата Миннесота Тим Уолтц, напротив, возражает против военной операции. В своей позиции он руководствуется личными впечатлениями от Башара Асада, с которым Уолт встречался в Дамаске в ходе визита делегации конгресса.

"Он был лощеным и спокойным", - вспоминает конгрессмен.

Кроме того, Уолтц говорит, что Асад относится к той категории людей, которых трудно в чем-либо убедить. По его мнению, план Барака Обамы - большая ошибка, и США должны использовать все возможные варианты разрешения ситуация, прежде чем переходить к военным действиям.

Он также задается вопросом, что будет потом. По его словам, после беседы со своей 12-летней дочерью конгрессмен вдруг забеспокоился, продумали ли инициаторы военного вмешательства, как избежать жертв среди мирного населения - и особенно среди детей?

Должен быть другой выход, помимо воздушной атаки Тим Уолтц, палата представителей

"Должен быть другой выход, помимо воздушной атаки", - считает Тим Уолтц.

Сенатор-демократ от штата Делавэр Кристофер Кунс: "Конгресс неоднократно осуждал применение химического оружия и добивался запрета на это. Я считаю, что в интересах своей национальной безопасности США должны ответить на химатаку [предпринятую в Сирии] и попытаться предотвратить применение этого оружия в будущем, будь то в Сирии или где-либо еще".

Сенатор-республиканец от штата Оклахома Джеймс Инхоф: "Администрация обязана предоставить конгрессу и всему американскому народу отчет о том, как они намерены финансировать военную операцию".

Слова сенатора-демократа от штата Флорида Билла Нельсона цитирует газета Washington Post: "Я поддерживаю решение президента. По мне мы должны ударить по Сирии уже сегодня".

Член палаты представителей, республиканец из штата Нью-Йорк Питер Кинг: "Президенту не нужны 535 членов конгресса, чтобы навязывать свою собственную "красную линию".

Сенатор-демократ от штата Вермонт Патрик Лейхи отмечает в заявлении: "Я продолжаю выступать против введения американских войск в конфликт, и я продолжаю считать, что необходимо добиваться одобрения военных действий конгрессом".

Президенту все еще нужно сформулировать четкую цель, объяснить, какие национальные интересы США стоят на кону, какая у нас будет стратегия и какие у нас есть планы на случай непредвиденных обстоятельств республиканка Илеана Рос-Лехтинен, палата представителей

Член палаты представителей от штата Флорида, республиканец Трей Радел заявил: "Администрации [Обамы] нужно продвигать свою точку зрения, ставя на первый план Америку. Им также нужно будет ответить на вопросы об угрозе национальной безопасности США, о том, как мы не дадим нашим войскам оказаться втянутыми в гражданскую войну и как мы собираемся предотвратить жертвы среди американцев".

Слова члена палаты представителей, республиканца из штата Мичиган Майка Роджерса приводит газета New York Times: "Речь идет о репутации Соединенных штатов Америки, о нашей позиции по вопросу нераспространения и использования химического и биологического оружия".

Член палаты представителей от штата Флорида, Илеана Рос-Лехтинен из Республиканской партии сказала: "Президенту все еще нужно сформулировать четкую цель, объяснить, какие национальные интересы США стоят на кону, какая у нас будет стратегия и какие у нас есть планы на случай непредвиденных обстоятельств. Надеюсь, что эти вещи прояснятся, пока мы в ближайшие дни будем вести дебаты об уместном плане действий в Сирии".