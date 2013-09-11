Прокуроры в Дели требуют казнить насильников

Image caption Обвиняемых доставили в суд при повышенных мерах безопасности и в присутствии большого числа журналистов

В суде в Дели продолжаются прения по вопросу о мере наказания для четверых мужчин, признанных виновными в групповом изнасиловании и убийстве молодой женщины в декабре прошлого года.

Приговор подсудимым будет оглашен в пятницу, постановил судья Йогеш Ханна.

Прокурор Даян Кришнан заявил в суде, что "крайняя жестокость" этого преступления потрясла общественное сознание, и потребовал приговорить всех четверых к смертной казни.

По его словам, "ничего более дьявольского быть не может. Они не проявили ни малейшего сочувствия, когда истязали беспомощную женщину".

Мукулеш Сингх, Винай Шарма, Ашкай Такур и Паван Гупта отрицают обвинения. Их адвокаты заявляют, что они намерены подать апелляцию.

23-летняя студентка, изучавшая психотерапию, была жестоко избита и изнасилована в автобусе и скончалась две недели спустя.

Во вторник судья Йогеш Ханна заявил, что признает обвиняемых "виновными в групповом изнасиловании, противоестественных преступлениях, уничтожении доказательств... и в совершении убийства беспомощной жертвы".

"Мы ждем, что судья приговорит их всех к смерти"

Адвокаты утверждают, что осужденные подвергались пыткам в предварительном заключении, и лишь из-за этого они подписали признания, от которых они затем отказались.

По словам корреспондентов, в системе уголовного правосудия Индии часто применяются пытки.

Насильники обманом заманили жертву и ее друга-мужчину в автобус, снятый с маршрута.

По данным полиции, нападавшие жестоко избили их обоих, изнасиловали женщину, а затем выбросили их на дорогу из движущегося автобуса. Женщина умерла в больнице в Сингапуре 29 декабря от многочисленных внутренних травм.

Перед смертью она, будучи в больнице, дала показания против нападавших.

Отношение к женщинам

Произошедшее с 23-летней студенткой привело к началу общественной дискуссии об отношении к женщинам в Индии.

В марте в стране был принят закон, ужесточающий наказание за изнасилование вплоть до смертной казни в самых серьезных случаях. В целом, суды в Индии крайне редко назначают эту меру наказания.

В конце августа ювенальный суд признал виновным по этому делу другого мужчину, которому на момент преступления было 17 с половиной лет. Он также отрицал обвинения.

Его приговорили к максимальному сроку - трем годам в исправительном учреждении, но многие в Индии, в том числе семья жертвы, сочли это слишком мягким наказанием.

Еще один обвиняемый по этому делу - Рам Сингх - был найден мертвым в своей камере в марте - по словам руководства тюрьмы, он повесился, но его семья считает, что он был убит.