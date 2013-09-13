Израиль рассекретил документы о войне 1973 года

Image caption В 1973 году Египту удалось быстро пробить брешь в израильской обороне Синайского полуострова

Накануне 40-й годовщины войны Судного дня Государственный архив Израиля снял гриф "совершенно секретно" с некоторых документов, касающихся событий октября 1973 года. Так, достоянием гласности стали показания тогдашнего премьер-министра Голды Меир перед членами комиссии Аграната, расследовавшей причины начала четвертой по счету арабо-израильской войны.

По мнению израильских историков, опубликованный документ дает ответы на многие вопросы, долгое время остававшиеся без ответа.

Как случилось, что спустя всего 6 лет после громкой победы в Шестидневной войне в июне 1967 года Израиль оказался не готов к неожиданному удару арабских стран? Из этого же документа израильтяне могут узнать, почему Голда Меир отказалась от превентивного удара и до последнего момента отказывалась объявить о масштабной мобилизации резервистов.

Судный день

Все евреи мира отмечают свои праздники по иудейскому календарю. Так как календарь скользящий, то каждый год они выпадают на разные даты. По такому же календарю в Израиле вспоминают и дни начала тяжелых войн с арабскими странами. Одна из таких – война Судного дня. Не все израильтяне могут назвать точную дату ее начала - 6 октября 1973 года, зато все знают, что это случилось в самый святой для иудеев день – Судный день ("Йом Кипур").

Это единственный день в году, когда вся страна в буквальном смысле этого слова замирает. Не работает транспорт, магазины, предприятия, целиком закрыто воздушное пространство, а многие даже светские граждане предпочитают провести этот день за молитвами в синагогах.

6 октября 1973 года в два часа дня Израиль подвергся военному нападению со стороны Египта и Сирии. Пока израильтяне молились, арабские армии стремительно продвигались на северном и южном фронтах. Уже в первый час войны авиация арабских стран нанесла серьезный удар по израильским позициям на Голанских высотах и Синайском полуострове.

Я думаю, что наше поведение накануне войны можно озаглавить одним словом – ошибки Голда Меир

Военное и политическое руководство еврейского государства пребывало в состоянии шока.

Израильтяне дорого заплатили за этот шок. Потери в войне составили 2,656 человек. Таких потерь не было даже во время войны за независимость в 1948 году.

Несмотря на перелом в ходе войны и военный успех, ознаменовавшийся повторным захватом Синайского полуострова и Голанских высот, в стране нарастало общественное недовольство. Народ требовал найти виновных.

В ноябре 1973 года по решению кнессета начала свою работу государственная комиссия по расследованию причин провалов в войне. Через 4 месяца после кровавого Судного дня 6 февраля 1974 года свои показания дала премьер-министр Голда Меир.

"Я думаю, что наше поведение накануне войны можно озаглавить одним словом – ошибки, - заявила Голда Меир. – Нет ни одного человека, будь то политика или военного, который может заявить, что он не ошибся".

Катализатор войны

Некоторая часть документов все еще остается под грифом "секретно". Несмотря на постоянные предупреждения, которые поступали от сотрудников "Моссада" в Европе, израильская военная разведка АМАН полагала, что до полномасштабной войны дело не дойдет.

Тем более, что всего за три недели до начала войны, 13 сентября 1973 года израильские летчики отпраздновали настоящий успех. В результате воздушного боя в небе над границей между Ливаном и Сирией были сбиты 12 самолетов МИГ-21 военно-воздушных сил Сирии. Израильтяне вышли из боя практически без потерь.

Image caption Доклад Голды Меир, который все эти годы был строго засекречен, занимает 108 страниц

Сегодня уже точно известно, что именно этот инцидент стал серьезным катализатором в подготовке Сирии и Египта к внезапной войне против Израиля.

Первый вопрос, который интересовал комиссию Аграната, касался непосредственно сведений, имевшихся в распоряжении руководства Израиля после инцидента в сирийском небе 13 сентября.

Глава комиссии и председатель Верховного Суда Шимон Агранат пытался выяснить, знала ли Голда Меир, что готовят сирийцы в качестве достойного ответа на потерю 12 своих самолетов.

"Спустя три дня после инцидента 16 сентября я провела заседание правительства, на котором присутствовали начальник генштаба и министр обороны, - отметила Голда. - Все оценки указывали на то, что если и будет ответ сирийцев, то максимум, чем все ограничится, – это артиллерийским обстрелом наших пограничных городов".

Последующие две недели после сирийского инцидента израильская разведка сообщала о серьезных передвижениях сирийских и египетских войск в сторону границы с Израилем. При этом доклады главы разведки АМАН Эли Заира, на которые опиралось политическое руководство Израиля, не были столь однозначными.

Позже комиссия Аграната порекомендует отстранить Заира от занимаемой должности. А вину на допущенные ошибки уже в ходе войны комиссия возложит на начальника генштаба Давида (Дадо) Элазара и командующего Южным военным округом Шмуэля Гонена. Гонен и Элазар будут уволены из армии, а последний через два года, не выдержав общественной критики, скончается от сердечного приступа.

Тайный код

"Я не думала, что будет правильным спорить с начальником генштаба или с главой военной разведки, - заявила Голда. – В душе я что-то чувствовала, но все равно не решалась пойти наперекор, о чем сегодня жалею. Максимум сказали бы, что я просто глупа, что впрочем, недалеко от истины".

Image caption Израильским генералам удалось отбить наступление египетских и сирийских войск.

В своих показаниях Голда неоднократно повторяла, что ее телефон не умолкал ни на секунду. От военных она требовала не только оценок, но и так называемой первичной информации. Она хотела знать все, что получал тогдашний глава Моссада Цви Замир. Впрочем, как следует из ее показаний, Замир не обо всем докладывал премьер-министру.

В ночь с 4 на 5 октября, всего за сутки до войны, Цви Замир вылетел в Лондон на встречу с Ашрафом Марваном, советником президента Египта Садата и зятем президента Насера, который был тайным агентом "Моссада". На этой встрече Марван передал Замиру тайный код, означавший начало войны. Однако о встрече в Лондоне Голда узнала постфактум, как и о коде, который ей так и не передали.

"Если честно, когда я узнала о встрече в Лондоне, меня это сильно разозлило, - сообщила Голда. – Но я не стала предпринимать серьезных действий в отношении Замира, так как на протяжении многих лет серьезно не доверяла этому источнику в Лондоне (Ашрафу Марвану)".

Спустя много лет, 27 июня 2007 года Ашраф Марван погиб при невыясненных обстоятельствах в Лондоне, а британская полиция до сих пор ищет рукопись его книги "Октябрь 1973 года", в которой он хотел рассказать, что же на самом деле происходило на Ближнем Востоке 40 лет назад.

Голда Меир не стала предпринимать никаких превентивных мер, подобно тем, что предпринял премьер-министр Леви Эшколь в июне 1967 года. В своих показаниях Голда отметила, что вторая война, развязанная Израилем против арабских стран, была бы негативно воспринята прежде всего международным сообществом.

"Если бы мы первые начали в 73-м, нам точно никто бы не помог и еще неизвестно, сколько бы наших сыновей погибло от того, что им не хватило бы вооружения для окончательной победы", - отметила премьер-министр.