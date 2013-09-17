Иран: надежды пользователей соцсетей не оправдались

Image caption Вот что появлялось на экране компьютера, когда пользователи в Иране пытались зайти на Facebook

Иранские власти вновь заблокировали доступ на сайты Facebook и Twitter, куда пользователи в Иране в понедельник неожиданно смогли свободно заходить - впервые с 2009 года, когда власти заблокировали доступ к соцсетям, чтобы ограничить размах протестов оппозиции.

В понедельник клиенты ряда интернет-провайдеров смогли зайти на Facebook и Twitter без употребления специальных компьютерных программ.

Однако никаких объявлений о подобных послаблениях властями сделано не было, а по информации иранского агентства Мехр, свободный доступ объяснялся всего лишь техническим сбоем.

Как сообщает агентство Ассошиэйтед пресс, так оно и оказалось, и сейчас правительство Ирана вновь переустановило фильтры, вышедшие из строя из-за технического сбоя.

Новый президент Ирана Хасан Роухани, у которого есть микроблог в Twitter, обещал в ходе предвыборной кампании смягчить цензуру в интернете.

Обещания новых властей

После прихода к власти Роухани и его сторонников, назвавших себя "правительством надежды и умеренности", многие высокопоставленные иранские чиновники стали более открыто пользоваться соцсетью Facebook.

Image caption До выборов Роухани критиковал цензуру в интернете

Сам Роухани в ходе предвыборной кампании говорил, что установленные властями фильтры "возводят стену недоверия между правительством и народом, подрывают экономику и создают препятствия на пути развития позитивного применения интернета".

О том, что пользование соцсетями не является преступлением, заявлял и секретарь Верховного совета по безопасности в киберпространстве Мехди Ахванабади. Однако по законам Ирана преступление совершают те пользователи интернета, которые обходят официальные фильтры, чтобы зайти на запрещенные сайты.

Тем не менее, такое "вольнодумство" со стороны официальных лиц явно задело иранский режим, и министр коммуникаций Махмуд Ваэзи заявил 11 сентября, что при администрации президента будет создан комитет, который рассмотрит страницы в соцсетях, принадлежащие официальным лицам.

Признание министра

Новый министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф является единственным чиновником, открыто признавшим существование своего аккаунта в Facebook, который он открыл в 2009 году, так что его можно назвать первопроходцем в этом отношении.

После того как 15 августа нынешнего года иранский парламент утвердил его в должности главы внешнеполитического ведомства страны, Мохаммад Джавад Зариф стал регулярно обновлять свою страничку в cоцсети, и она стала стремительно набирать популярность. На сегодняшний день его страницу "лайкнули" более чем 178 тысяч человек.

Министр использует свой аккаунт (www.facebook.com/jzarif), чтобы информировать их о своей работе, а также выражать свою точку зрения по разным вопросам. Пишет он в основном на персидском языке, но иногда и на английском.

Фальшивые страницы

Image caption Министр Зангане открестился от аккаунта в Facebook, назвав его поддельным

По сообщениям информационных агентств Ирана, несколько официальных лиц назвали поддельными аккаунты в Facebook, открытые от их имени. Среди них министр нефти Бижан Намдар-Зангане, министр коммуникаций и информационных технологий Махмуд Ваэзи, а также пресс-секретарь министерства иностранных дел Марзие Афхам.

Афхам заявила, что она будет добиваться закрытия фальшивой страницы в судебном порядке. Как сообщило 11 сентября иранское агентство ИСНА, живущий за границей оппонент иранского режима признался в том, что открыл поддельный аккаунт от имени Марзие Афхам.

О том, что аккаунт в Facebook под названием "Информационный портал кабинета министров умеренности и надежды" (www.facebook.com/lists/412067992230507) также является фальшивым, заявил в сентябре министр нефти Намдар-Зангане.

20 миллионов на Facebook

В ходе антиправительственных протестов в Иране в 2009 году Facebook стал мощным "оружием" в руках демонстрантов, мобилизовавших с его помощью многих жителей Ирана в свои ряды. Кроме того, участники протестов выставляли видеоклипы о разгонах демонстраций в Youtube и на другие сайты во всемирной паутине.

Власти отреагировали рядом ограничительных мер, в том числе запретом на Facebook и установкой фильтров.

Тем не менее многие иранцы продолжают заходить на Facebook и другие соцсети, обходя запреты и фильтры. По некоторым данным, число пользователей Facebook в Иране достигает 20 миллионов.

Несмотря на то, что Facebook запрещен, с декабря 2012 года там появился аккаунт верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи (www.facebook.com/www.Khamenei.ir), который считается подлинным.

По материалам Службы мониторинга Би-би-си