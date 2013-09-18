Пару из Гонконга осудили за издевательства над горничной

Image caption Защитники прав прислуги в Гонконге добиваются изменений в законодательстве об иностранной рабочей силе.

Суд Гонконга приговорил семейную пару к трем и пяти с половиной годам лишения свободы за жестокое обращение со своей домработницей из Индонезии.

Согласно материалам дела, мужчина и женщина, в числе прочего, избивали горничную велосипедной цепью и прижигали утюгом.

По словам домработницы, ей не платили зарплату и насильно удерживали в доме в течение двух лет, пока ей не удалось сбежать и добраться до индонезийского консульства.

Иностранной прислуги в Гонконге насчитывается около 300 тысяч человек. Представители правозащитных организаций, представляющих их интересы, присутствовали в зале суда. По их словам, права иностранцев-домработников в Гонконге практически никак не защищены.

Горничная Картика Пуспитасари заявила в суде, что в течение двух лет работы в доме подсудимых она постоянно подвергалась избиениям и оскорблениям.

По ее словам, работодатели били ее велосипедной цепью и вешалками, а также наносили ей увечья ножом для резки бумаги.

Привязана к стулу

Судья отверг некоторые показания горничной: в частности, ее утверждения о том, что она была привязана к стулу в течение пяти дней, пока ее хозяева находились в отпуске в Таиланде.

Однако судья добавил, что это уголовное разбирательство может существенно подорвать репутацию Гонконга, считавшегося до сих пор безопасным местом для иностранных мигрантов.

Таи Чивай был приговорен к трем годам и трем месяцам заключения за насилие и нанесение увечий. Его жена Катрин Ау была приговорена к пяти с половиной годам заключения за систематические издевательства.

Защитники прав иностранцев, работающих прислугой в Гонконге, требуют отменить правило, согласно которому домработницы обязаны жить в доме работодателей, так как это, по их словам дает домовладельцам возможность издеваться над прислугой.