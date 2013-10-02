Суррогатные матери в Индии: беременность на продажу

Индийский рынок суррогатного материнства оценивается в 1 млрд долларов в год. Все время беременности матери-контрактницы проводят в спальных корпусах, которые злые языки называют инкубаторами. Эти женщины дают бездетным парам долгожданное счастье, однако каково это - носить чужого ребенка в себе за деньги?

"В Индии члены семьи близки друг другу. Ты пойдешь на всё ради своих детей, - рассуждает 28-летняя Васанти. - Я стала суррогатной матерью, чтобы увидеть, как мои дети получают всё, о чем я могла только мечтать".

Васанти беременна не своим ребенком, но отпрыском японской четы. За его успешное вынашивание она получит 8 тыс. долларов. Этого должно ей хватить на постройку нового дома и на устройство двоих ее детей пяти и семи лет в школу с углубленным изучением английского, о чем девушка раньше и не мечтала.

"Радость переполняет мое сердце", - не сдерживает эмоций Васанти.

Не надо волноваться

Врачи ввели эмбрион в ее организм в небольшом городе Ананд в штате Гуджарат, после чего она направилась в спальный корпус, где уже проживают около сотни других суррогатных матерей - пациенток доктора Найны Патель.

В каждой палате центра лежат по десять будущих матерей, куда им приносят еду и витамины и призывают поменьше волноваться и побольше отдыхать. Однако Васанти не может так легко справиться с беспокойством.

Image caption Доктор Найна Патель (в центре) приняла сотни родов за минувшее десятилетие

"По ночам я бесцельно брожу по палате, поскольку не могу уснуть. Мой живот всё разбухает, ребенок в нем растет, и меня это все больше утомляет, - сетует молодая женщина. - Хочу поскорее вернуться домой к мужу и детям".

Правила корпуса запрещают роженицам вступать в интимную связь в течение беременности и предусматривают, что ни доктор, ни учреждение, ни родители ребенка не ответственны за осложнения, которые могут возникнуть у временных обитательниц здания за девять месяцев.

Если случится так, что контрактница выносит близнецов, она получит повышенное вознаграждение - 10 тыс. долларов на руки. Если у нее случится выкидыш в первые три месяца, ей заплатят только 600 долларов.

Для пар, отдающих эмбрион на взращивание, действует тариф в 28 тыс. долларов за успешно проведенную беременность.

Честный труд

Глава клиники экстракорпорального оплодотворения и пансионата, где содержатся роженицы, Найна Патель признает, что ряд людей находит ее труд оскорбительным.

Правила клиники доктора Патель Все суррогатные матери обязаны проживать в спальном корпусе.

Им не разрешается иметь супружеские отношения во время беременности.

Пары, клиника и врачи не несут ответственности за любые риски или осложнения.

В корпусе есть завхоз, которая заботится о женщинах и дает им лекарства по мере необходимости.

Воскресенье является днем свиданий с семьей.

Женщины могут ложиться в клинику не более чем трижды.

Некоторые из женщин могут быть наняты супружескими парами после родов, чтобы ухаживать за ребенком или кормить его, пока родители остаются в Индии, разбираясь с документами и иммиграционными формальностями.

"Меня нередко критикуют. Я отвечаю и буду отвечать критикам, которые считают мою деятельность сомнительной, - говорит она. - Многие утверждают, что это просто бизнес , всего лишь дети на продажу, инкубатор для младенцев, и все эти нападки раньше больно ранили меня".

Некоторые утверждают, что суррогатные матери подвергаются эксплуатации, но Патель настаивает, что в мире политики, бизнеса или моды с людьми обращаются куда жестче.

"Каждая частичка социума стремится использовать своего ближнего", - рассуждает доктор, добавляя, что матери в ее клинике заключают честную сделку.

"Положим, эти суррогатные матери заняты физическим трудом, выполняют свою работу добровольно и получают за это вознаграждение. Они знают, что без труда ничего не добьешься", - резюмирует руководитель клиники.

Все время, проводимое женщинами в спальном корпусе, они учатся различным ремеслам, таким, например, как искусство вышивания, что, по мнению доктора Патель, должно помочь им заработать после выписки из клиники.

Компенсации, получаемые женщинами, огромны по индийским меркам. То, что получит Васанти, в 200 раз превышает месячную зарплату ее мужа Ашока.

Некоторые матери возвращаются после первых родов, но больше трех раз ложиться в клинику им не разрешает уже сама Патель.

Без имени

"Есть ряд причин, по которым Индия стала "суррогатным центром мира", - отмечает доктор. - Новые технологии доступны, при этом стоимость проведения процедуры не очень высока, но и регулирование с точки зрения законодательства тоже немало благоприятствует".

Image caption Во время вынашивания чужих младенцев женщины учатся новым навыкам, <br>например, косметологии или вышиванию

"Временная мать не имеет никаких прав на ребенка, как впрочем, и обязанностей в его отношении. В то же время на Западе роженица в любом случае считается матерью, и на ее имя будет выписано свидетельство о рождении".

Отсутствие такой записи в Индии означает, что выросшим детям будет крайне трудно узнать, кто подарил им жизнь, если когда-то это их заинтересует.

В Индии проживает треть всех неимущих людей мира, что объясняет, почему бедные женщины так легко идут на экстракорпоральное оплодотворение.

"В Индии много нуждающихся женщин. Еда, кров, одежда и здравоохранение доступны далеко не всем. Людям приходится заботиться самим о себе", - добавляет доктор Патель.

Глава клиники утверждает, что она советует женщинам разумно распоряжаться заработанным.

Васанти и ее муж уже строят новый дом.

"Сейчас я живу в съемной квартире, но это будет куда лучше", - уверен Ашок.

"Мои родители будут в восторге от того, что их сын с невесткой смогли-таки построить дом. Мы вырастем в глазах общества, и это не может не радовать", - убежден мужчина.

Но возможность поселиться в новом доме имеет свою цену. Его придется построить вдали от предыдущего места проживания из-за враждебности соседей.

"Если остаться там где мы жили, то все прознают о суррогатном материнстве, на которое согласилась наша семья, и начнут нас ненавидеть. Мы не сможем чувствовать себя в безопасности", - утверждает Васанти.

Всем на радость

Чем ближе к родам, тем беспокойнее будущая мать.

"Не знаю ничего о том, заберет ли у меня семья ребенка сходу, или он останется при мне на 10, 15 или 20 дней. Может, я и не увижу младенца", - тревожится 28-летняя женщина.

После затянувшихся родов доктор Патель решает сделать Васанти кесарево сечение.

На свет появляется мальчик - повод для ликования в Индии, однако роженица беспокоится, поскольку японская пара хотела девочку.

Image caption Теперь Васанти и Ашок могут позволить себе новый дом для себя и своих детей

Ребенка сразу забирают в роддом, откуда родители смогут вывезти его в Японию.

Васанти не прячет слез, как только вспоминает о моменте, когда ей удалось взглянуть на малыша.

"Я увидела его сразу после кесарева сечения. Увидела моего сына, но они тут же забрали его. Наверное, я глядела на него не больше пяти секунд, но убедилась, что он жив".

"Пара хотела девочку, но получился мальчик. В любом случае, это хорошо, какого бы он пола ни был. Теперь у них есть ребенок".

В то время как крохотный младенец начинает жизнь в другой стране, Васанти открывает свою новую главу. Она живет в новом доме с семьей и ее дети ходят в школу с углубленным изучением английского языка.

"Мои дети растут день ото дня и мы надеемся на лучшее будущее", - говорит женщина. " - Вот почему мы на это пошли, хотя я в жизни не хотела бы, чтобы моя дочь стала суррогатной матерью".