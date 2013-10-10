Вице-адмирала США уволили за мошенничество в казино

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Тим Гиардина не просто играл в казино, а еще при этом якобы и жульничал

Замглавы стратегического командования США вице-адмирал Тим Джардина уволен со своего поста, сообщило командование Военно-морских сил США.

Второй человек в командовании ядерных сил США находится под следствием за то, что, играя в азартные игры, он прибегал к мошенничеству и тем самым нарушал закон.

Его подозревают в мошеннических действиях в одном из казино штата Айова. В частности, сообщается, что он играл поддельными фишками.

Вице-адмирал Джардина был понижен в звании и будет переведен на другую должность до окончания расследования.

Он был временно отстранен от должности 3 сентября.

Гиардина был заместителем главы стратегического командования США с декабря 2011 года, а до этого служил заместителем командующего и начальником штаба Тихоокеанского флота США.

В сентябре специальный агент Дэвид Дейлс из подразделения уголовного розыска Айовы рассказал в интервью агентству Ассошиэйтед пресс, что речь идет о "значительной сумме", которая фигурирует в этом деле.

"Мы смогли обнаружить это довольно быстро, и действовали оперативно", - добавил он.

Куратор "ядерной триады"

Следствию предстоит ответить на вопрос, представляли ли предполагаемые действия адмирала угрозу национальной безопасности или операциям стратегического командования.

Стратегическое командование США курирует работу американской "ядерной триады" - баллистических ракет наземного базирования, ракет на подводных лодках и ядерного вооружения ВВС.

Понижение в должности адмирала Джардины последовало за несколькими другими инцидентами в этом ведомстве.

Ряд офицеров был отстранен от исполнения обязанностей по итогам проверки боевой готовности ракетной базы Майнот в штате Северная Дакота в мае и инспекции базы ВВС Малмстром в Монтане в августе.