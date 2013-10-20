Австралия: чрезвычайное положение из-за лесных пожаров

Image caption На юго-востоке Австралии ожидается несколько необычно жарких и ветреных дней

В австралийском штате Новый Южный Уэльс объявлено чрезвычайное положение из-за лесных пожаров, уничтоживших уже более 200 зданий. Угроза нависла над пригородами Сиднея.

Ситуация усугубляется тем, что в ближайшие дни на юге-востоке Австралии ожидается жаркая и ветреная погода.

Один человек скончался, защищая свой дом от огня. Предполагается, что непосредственной причиной смерти стал инфаркт.

Хуже всего дела обстоят в Голубых горах к западу от Сиднея, где находится заповедник, являющийся объектом мирового наследия ЮНЕСКО. Пожарные службы штата не в состоянии контролировать около двух десятков пожаров.

По словам официальных лиц, пожаров такого масштаба не было уже около 40 лет.

Премьер Нового Южного Уэльса Барри О'Фарелл объявил, что введение чрезвычайного положения дает аварийным службам дополнительные полномочия, в том числе право выключать снабжение населения газом и электричеством в случае необходимости, а также проводить насильственную эвакуацию.

"Мы готовимся к худшему, хотя надеемся на лучшее", - сказал глава правительства штата.

Дым и пепел над Сиднеем

От пригородов Сиднея подножие Голубых гор отделяет река Непеана. Власти опасаются, что в ближайшие дни три крупных пожара могут слиться в один, что создаст серьезную угрозу для пригородов крупнейшего города Австралии.

Пламя уже несколько раз перекидывалось через реку, но пока его удавалось остановить.

Image caption Огонь подбирается к пригородам Сиднея

Ситуацию усложняет то, что в регионе ожидается несколько необычно жарких дней с температурой, превышающей 30 градусов.

"Условия, как мы ожидаем, будут ухудшаться, начиная с сегодняшнего дня, - сказал комиссар Сельской пожарной службы штата Шейн Фитцсиммонс. - Мы ожидаем худшего в понедельник и вторник".

В некоторых местах пожарные попытались сбить силу огня, вызывая контролируемые пожары.

В деревне Белл, расположенной в Голубых горах, население предупредили, что если они не желают эвакуироваться, то должны укрыться в каменных зданиях, когда пожары подступят к деревне.

Жителей деревень Маунт Уилсон и Маунт Ирвайн призвали не выходить из домов, так как огонь перерезал ведущие туда дороги.

В других местах население предупредили, что в результате пожаров у них несколько дней не будет электричества.

"В конце концов, мы надеемся, что здания останутся стоять, – сказал заместитель главы полиции штата Алан Кларк. – Но если они не выстоят, мы не хотим, чтобы в развалинах потом находили человеческие тела".

Огнем уже охвачено более 37 тысяч гектаров. Дым и пепел застилают небо Сиднея.

Взрывы или климат?

Министерство обороны Австралии проводит расследование версии о том, что причиной возникновения пожара могли послужить взрывы во время учений.

По словам корреспондента Би-би-си в Сиднее Джона Доннисона, в прошлом бывали случаи, когда крупные пожары возникали в результате поджогов.

Однако в этом году лесные пожары начались необычайно рано для Австралии, что вновь вызвало разговоры о влиянии глобального потепления, добавляет наш корреспондент.