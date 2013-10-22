Призыв в таджикскую армию: план любой ценой

Image caption Министерство обороны Таджикистана регулярно сталкивается с проблемой недобора призывников

Узнать, когда в Таджикистане начинаются и завершаются призывные кампании, несложно.

На днях автомобиль, на котором я возвращалась ночью из Гарма, расположенного в 180 км от Душанбе, окружили несколько машин с милиционерами и вооруженными военными.

Один из офицеров, не представляясь, в довольной грубой форме, начал осмотр машины. Он даже не скрывал своего разочарования, когда среди пассажиров не оказалось ни одного молодого человека призывного возраста.

Это было не совсем обычно, потому что облавы, как правило, проводятся у рынков, рядом с жилыми кварталами, учебными заведениями, у интернет-кафе, в аэропортах, на вокзалах.

Массовое явление

Таджикские правозащитники призывают власти отказаться от практики проведения облав, ставших в последние годы привычным явлением.

По данным активистов, значительное число солдат оказываются в таджикской армии незаконно, так как были задержаны во время облав.

Правозащитники говорят, что облавы, организуемые для привлечения молодых солдат в армию, уже носят в стране системный характер.

"По меньшей мере 40% новобранцев в таджикскую армию попадают незаконно. Многие из них боятся об этом говорить открыто, опасаясь насилия со стороны офицеров и так называемых "дедов", – говорит правозащитница Дилрабо Самадова.

Image caption Далеко не все новобранцы попадают в элитные десантные войска

В министерстве обороны Таджикистана заявили, что со дня начала призывной кампании армейский призыв уже выполнен на 62%.

При этом военные признают факт незаконного привлечения призывников и называют облавы "вынужденной мерой".

"Забрали жениха со свадьбы"

Военное ведомство страны регулярно сталкивается с проблемой недобора.

В Исфаре забрали жениха со свадьбы. Невеста осталась, а молодого человека повезли в военный комиссариат Файзиниссо Вохидова

Военные объясняют нехватку призывников массовой миграцией – молодые люди выезжают на заработки в другие страны.

Однако правозащитники считают, что недобор связан не только и не столько с массовой миграцией: новобранцев отпугивает от службы дедовщина. Родственники ищут возможности избавить их от воинской службы. Ребят отправляют за границу, где они живут до тех пор, пока не выйдут из призывного возраста.

"Молодых людей и их родителей пугают тяжелые условия службы, плохое питание и низкое качество солдатского обмундирования. Зимой они очень мерзнут", – отмечает Дилрабо Самадова.

Правозащитники рассказывают о разных случаях, связанных с насильственными методами проведения призыва.

"В Ганчинском районе Согдийской области во время прошлой призывной кампании молодого человека доставили в военкомат прямо с постели, ворвавшись в дом среди ночи", – рассказала Русской службе Би-би-си правозащитница Файзиниссо Вохидова.

У нас в стране все едины перед законом. В армии должны служить, как дети чиновников, так и простых людей. Могу сказать, что нынешний призыв будет выполнен полностью Фариддун Махмадалиев, начальник пресс-центра МО Таджикистана

"В Исфаре забрали жениха со свадьбы. Невеста осталась, а молодого человека повезли в военный комиссариат", – продолжает она.

В начале этого года военная прокуратура Хатлонской области Таджикистана возбудила уголовное дело по факту незаконного призыва 23 школьников, которых отправили в армию за месяц до окончания средней школы и пообещали выдать аттестаты после службы.

Инцидент произошел в Шаартузском районе во время весеннего призыва. В прокуратуру с письменной жалобой на действия военкомата обратились родители подростков.

Сами школьники, как уточнили в министерстве обороны страны, несмотря ни на что, остаются в армии.

"Единство перед законом"

Image caption Многие военнослужащие жалуются на плохие условия в армии

"Как правило, члены призывной комиссии не проверяют состояние здоровья призывников. Медики закрывают глаза на явные нарушения, им необходимо выполнить план. Поэтому в таджикскую армию попадает много больных людей", – рассказывает Файзиниссо Вохидова.

"В таджикской армии служат в основном дети из малообеспеченных семей, – говорит Дилрабо Самадова. – Детей чиновников в армии не встретишь".

Армейское командование возлагает ответственность на плечи местных властей.

"Мы не несем ответственности за ход и качество призыва. Это полностью на совести местных властей", – заявил начальник пресс-центра МО Таджикистана Фариддун Махмадалиев.

"У нас в стране все едины перед законом. В армии должны служить, как дети чиновников, так и простых людей. Могу сказать, что нынешний призыв будет выполнен полностью", – добавил он.

"Даже слушать не стали"

Начало призывной кампании в стране отмечается торжественно.

На таджикских государственных телеканалах показывают передачи патриотического характера. На экранах – программы о добровольцах, счастливых родителях, отправляющих детей исполнить свой воинский долг перед родиной, и о воинских частях, где не только хорошо служат, но и сытно кормят.

Кто станет слушать бедного человека?! В нашем кишлаке в армию забрали только тех, у кого нет денег и влиятельных родственников! Тоджиниссо, жительница Рашта

Однако многие родители стараются получить для сыновей отсрочку по медицинским показаниям или пытаются отправить их на заработки за границу.

"Я хотела отправить сына в Россию, как только он закончил университет, но не успела. Забрали прямо у подъезда, когда он выходил из дома," – рассказала Озода Шокирова, жительница Рашта.

"Когда сыну удается звонить нам, он жалуется на холод, тяжелую работу и просит, чтобы мы принесли в военкомат справку о том, что он негоден к службе. Я опасаюсь за здоровье сына", – говорит Шокирова.

У Тоджиниссо, другой жительницы Рашта, сына забрали в армию прямо из сельсовета, куда пригласили подписать "какие-то бумаги".

"Мужа недавно похоронила, – говорит она, – мой сын единственный кормилец семьи. В сельсовете меня даже слушать не стали, еще и пригрозили, чтобы молчала. Кто станет слушать бедного человека?! В нашем кишлаке в армию забрали только тех, у кого нет денег и влиятельных родственников".

По закону о всеобщей воинской обязанности и воинской службе, действующему в Таджикистане, призыву подлежат мужчины от 18 до 27 лет. Нынешняя призывная кампания началась 1 октября и продлится до конца ноября.