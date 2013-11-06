Таджикистан: как пишут учебники истории

Написание единого учебника истории в России вызывает множество споров: спорят о том, нужен ли такой учебник, и как писать его, когда общество расколото в отношении собственного прошлого. Новый проект Русской службы Би-би-си - о том, что происходит в сфере преподавания истории в бывших советских республиках, о чем там дискутирует профессиональное сообщество историков, как государство проводит свою политику в отношении прошлого.

Какие новые памятные даты появились в постсоветских республиках – с момента обретения ими независимости, что современные школьники знают о советском периоде истории их страны, какова мера успеха политики памяти и можно ли достичь окончательного консенсуса в отношении прошлого – все это на страницах bbcrussian. com.

О том, что происходит в Таджикистане, - материал Аноры Саркоровой.

"При Союзе люди надеялись на государство"

Мадина Камолова, 11-й класс: "Из истории СССР подробнее всего мы изучали период Великой отечественной войны. Знаем о том, что между СССР и Германией был заключен пакт о ненападении. Помню, что там было несколько сражений в крупных городах и они стали городами – героями. Про Брест знаю, что это город-герой, но подробностей про историю крепости не знаю.

Про блокаду Ленинграда мне рассказывала бабушка, у которой в этом городе в блокаду жила подруга. Та рассказывала, что от голода люди ели людей. Ситуация была ужасной, в город не поступало продовольствие и люди выживали как могли.

Особенно меня поразил период до и после Великой Отечественной войны. Издевательства над людьми, репрессии, жизнь человека ничего не стоила. Мне было плохо, когда я читала эти страницы.

Историю НЭПа мы изучали в рамках истории таджикского народа, но мне сложно объяснить что это, я очень мало знаю об этом.

Знаю о лидерах басмаческого движения, которые не хотели жить по законам большевиков и считали их неверными. Им не нравилось, что женщины работают и ходят с открытыми лицами. За подобное женщину в те времена могли убить.

Я не хотела бы сегодня жить в Советском Союзе. Сейчас все по-другому, каждый сам за себя, а при Союзе люди были "комнатными цветками", все надеялись на государство. Советские люди думали, что будущее им обеспечено, так как думали, что все люди равны. Было много лжи, например, в советские времена тоже были богатые люди, но это скрывалось.

СССР развалился, потому что дали маленькую свободу. Из советских лидеров я слышала о Сталине, Хрущеве, Брежневе, Горбачеве и Ельцине".

Анвар Музафаров, 11-й класс: "О СССР я впервые услышал от родителей. Это было великое государство, благодаря которому удалось победить фашистскую Германию. Если бы война с Гитлером была бы проиграна СССР, то нас бы здесь не было.

В школе мы изучаем и другие периоды советской истории. Октябрьская революция 1917 года привела к социализму в стране. До нее было еще две революции. Кто был организатором октябрьской революции, не смогу точно ответить, но знаю, что основателем СССР был Ленин.

Он был великим человеком, коммунистом, которому удалось собрать 15 республик. Изучать советский период необходимо, чтобы знать, что было до нас.

Лучше всего я знаю период Великой отечественной войны. Существуют различные трактовки о роли США в этой войне. Американцы уверены, что если бы они не вмешались в ход войны, СССР не смог одержать победы. В наших странах иная точка зрения на этот вопрос – у нас полагают, что ко времени, когда США открыли второй фронт, исход войны уже был понятен"

Азам Юлдашев, 11-й класс: "Сегодня мы изучаем две истории – таджикскую и всеобщую истории. В рамках мировой истории мы изучаем советский период. Больше всего часов отведено истории таджикского народа. В принципе информацию об историю СССР мы получаем, когда проходим историю Таджикистана в советский период.

СССР – большая страна, в которую входили 15 социалистических республик. По своему экономическому развитию Советский Союз уступал только США. Таджикистан тоже являлся частью СССР. В нашей стране очень была развита промышленность, мы занимали первое место по переработке хлопка.

Об истории Советского Союза я узнал из книг, хотя и родители рассказывали об этом государстве. Родители говорили, что в СССР жилось легче, удобнее, медицина и образование были бесплатными, а сейчас настали тяжелые времена.

В СССР был социализм, при котором все равны, а сейчас капитализм, разделивший людей на высших и низших.

Советский Союз развалился в 1991 году из-за Горбачева. Основателем СССР был Ленин, но самым сильным руководителем был Иосиф Сталин. Он был очень строгим. При его правлении никто не мог ни выезжать и въезжать в стране. По национальности он был грузином. А грузины народ строгий и высокопоставленный.

Меня больше всего интересует сталинское время, потому что оно совпало со временем Великой Отечественной войны. Немцы хотели завоевать мир и напали на СССР, хотели за счет государства увеличить свою территорию. Благодаря Сталину и его помощникам СССР выиграл войну. В этой войне участвовал и таджикский народ. 54 представителя Таджикистана стали героями СССР.

Слышал о Лаврентии Берии, он был другом Сталина, его правой рукой, занимал пост помощника.

При Хрущеве был дефицит зерна. Свое зерно страна поставляла Кубе, а сама, когда запасы закончились, была вынуждена получать искусственным путем. После Хрущева вождем стал Брежнев. Время его правления называется "властью тигра". Брежнев был очень строг".

Трудности перевода

Все трое – Мадина, Анвар и Азам - школьники одной из душанбинских средних школ, где обучение идет на русском языке. И по программе этих школ изучению истории России и советского периода истории уделяется немного больше времени по сравнению со школами, где преподавание ведется на таджикском языке.

Нынешние дети оспаривают сказанное. Они не зажаты доктринами Лия Чубенко, преподаватель, школа № 21 в Душанбе

Советский период изучается в рамках всеобщей истории, которая преподается час в неделю (всего 34 часа в год). Таким образом, на изучение истории СССР с 9-го по 11-й классы отведено девять часов.

О Великой Отечественной войне рассказывается в ходе изучения истории таджикского народа и его участия в войне.

Новейшую историю Таджикистана изучают в выпускном классе.

Несколько лет назад для таджикских школ министерство образования выпустил новый учебник истории, охватывающий период с 60-хх годов XIX века по настоящее время. Однако эти книги из-за недостатка финансирования и переводчиков не переведены на русский, узбекский и туркменские языки.

"Раньше история советского периода была непреложной истиной, которую нельзя было менять или пересматривать. Даже если мы думали по-другому, мы не решались высказать свое мнение или свое видение исторических фактов или оценок. Нынешние дети оспаривают сказанное. Они не зажаты доктринами. Оспаривать советскую историю можно. В разнообразии альтернативной информации тоже есть негативный компонент. Детям сложно понять, кому верить, что было на самом деле. Сейчас в отсутствии новых книг по истории для таджикских русских школ, мы используем электронные версии", - рассказывает Лия Чубенко, заместитель директора по учебной части средней школы №21 города Душанбе.

Новая старая история

Image caption Государственный флаг в Таджикистане был в 2011 году торжественно воодружен на самый высокий в мире флагшток - 165 метров

Среди разделов, которые были написаны в недавно изданном на таджикском языке учебнике, в новой редакции изложены история установления советской власти в Центральной Азии, образование Таджикской ССР, басмаческое движение, период сталинских репрессий и Великая Отечественная война.

Кроме того, подробно написано о соглашении России и Британии 1895-го года, когда они фактически разделили современный таджикский и афганский Бадахшан по фарватеру реки Пяндж.

Также представлена иная точка зрения на деятельность басмаческого движения, теперь его называют антисоветским.

В современных учебниках дается новая интерпретация времени установления советской власти в Средней Азии: сообщается, что в этот период большевикам не было оказано серьезного сопротивления, так как народ не поддерживал политику старых властей. Многие из них устали от власти бухарского эмира, от нерешенных социально-экономических проблем, коррупции и судейского произвола. Однако год спустя население изменило свое отношение к красноармейцам: причиной этого называется неуважительное отношение большевиков к религиозным институтам и священным книгам мусульман.

Самое большое внимание уделяется вопросу проведения границ между республиками Средней Азии. Это самый неоднозначный и болезненный вопрос, особенно в отношениях Ташкента и Душанбе. Целые города и районы, заселенные в основном таджиками, территориально вошли в состав современного Узбекистана.

Подробно описаны в новых учебниках отношения пантюрскистов и панисламистов. Критически рассматривается вопрос о переходе на кириллический алфавит с персидской вязи.

"Мышление современных детей отличается от советских школьников. Обмануть их трудно. Они могут поспорить и не согласиться. Много пользуются интернетом и поэтому достаточно начитаны. Могут спокойно не согласиться с подачей тех или иных исторических событий учителем. Мы не можем разделить историю на плохую и хорошую, был СССР, это наша история, которую мы должны знать, хотя бы в рамках общеобразовательного курса", - считает преподаватель истории Лутфия Самосуд.

Памятники героям

Image caption В марте 2013 года в Душанбе было открыто новое здание Национального музея

Национальные музей и библиотека, открытые в Таджикистане в последние годы, украшены бюстами 44-х выдающихся деятелей культуры, литературы и истории.

В числе героев - поэты, писатели, исторические деятели, цари, полководцы и борцы за независимость из разных периодов истории Таджикистана, который в разные исторические периоды был частью Иранской империи, а позже - входил в Бухарский эмират.

Героев, чьи памятники установили в новых зданиях, выбирала специально созданная для этого правительственная комиссия.

В здании библиотеки - бюсты 22-х самых ярких деятелей культуры и литературы иранско-таджикской истории: поэтов Фирдоуси и Рудаки, средневекового врачевателя Абу Али Сино, больше известного в мире как Авиценна.

Национальный музей хранит память еще о 22-х героях Таджикистана, среди которых в основном деятели политической истории.

Историки полагают, что если к фигурам из прошлого, которых ставят в пример нынешнему поколению, в обществе не будет вопросов, то вот процесс определения героев современного Таджикистана может вызвать оживленный спор в стране, пережившей гражданскую войну с 1992-го по 1997-й годы.

Для одних активные участники гражданской войны в Таджикистане - герои, другие считают их виновными в смерти многих безвинных людей.

Одним из праздников, посвященных современной национальной истории, стала установка самого высокого в мире флагштока в Душанбе с самым большим флагом. Специально для него сшили полотнище длиной в 1501 метр и шириной в семь метров.

В день представления флага на главную площадь страны под проливным дождем вывезли 50, 100 и 200-метровые заготовки и швейную машину, с помощью которой сшили полотнища воедино. На этот последний штрих у мастера Абдуалимова ушло несколько часов. Затем более 3000 человек, в основном замершие и промокшие студенты, попытались развернуть полотнище.

Душанбе подал заявку в одно из российских агентств, которое занимается регистрацией рекордов в странах СНГ, с просьбой о признании флага рекордно большим. Сообщается, что таджикская заявка будет рассмотрена после оформления необходимых бумаг и уплаты пошлины.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон по этому поводу предложил отмечать ежегодно день государственного флага как общенациональный праздник.

Таджикский флаг представляет собой триколор, состоящий из красного, белого и зеленого цветов. Также на нем изображена стилизованная корона с полукругом из семи звезд над ней. Семь звезд первоначально олицетворяли семь выдающихся персидско-таджикских поэтов, затем семь пространств арийского простора. Но в настоящее время звезды обозначают семь историко-культурных областей современного Таджикистана.