Антидопинговый центр в Москве могут лишить лицензии

Image caption Московский антидопинговый центр является одной из 32 лабораторий в мире, обладающих аккредитацией ВАДА

Дисциплинарный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал отозвать аккредитацию у московского антидопингового центра, который должен обслуживать Олимпийские игры в Сочи.

По словам Дика Паунда, который является действующим членом дисциплинарного комитета WADA, проверки, проведенные в России, показали, что данные московской лаборатории недостаточно надежны.

"Наша экспертная группа в итоге пришла к заключению, что они должны приостановить работу лаборатории, поскольку результаты ее работы не были надежными. Дисциплинарная комиссия дала соответствующие рекомендации Джону Фейхи как главе Всемирного антидопингового агентства. Ему предстоит решить, следовать ли нашим рекомендациям", - сказал Би-би-си Дик Паунд.

После конференции в Йоханнесбурге глава агентства сказал журналистам, что примет решение о судьбе антидопингового центра в течение 24 часов.

Директор лаборатории Григорий Родченков сказал журналистам ИТАР-ТАСС, что прокомментирует решение дисциплинарного комитета после окончания конференции.

"Сейчас высказываются всевозможные разноплановые вещи. Но официального письменного документа от WADA мы еще не получили. У всех много мнений. И у меня тоже есть мнение на этот счет. Но давайте дождемся окончания конференции в Йоханнесбурге", - сказал Родченков.

Единственный в России имеющий аккредитацию Всемирного антидопингового агентства центр открылся в Москве в начале августа.

Чем это грозит

Предполагалось, что московский антидопинговый центр на время Олимпиады частично переедет в Сочи для обследования участников соревнований на месте.

Если антидопинговую лабораторию лишат лицензии WADA, образцы крови и мочи спортсменов во время Олимпиады, вероятно, придется посылать в другую страну.

В среду стало известно, что бразильская антидопинговая лаборатория потеряла аккредитацию, и тесты на допинг во время Чемпионата мира по футболу в 2014 году придется проводить в швейцарской Лозанне.

WADA регулярно проверяет работу аккредитованных лабораторий, посылая туда образцы и следя за тем, чтобы результаты анализа этих образцов были верными, передает Ассошиэйтед Пресс.

Ранее президент МОК заявил, что на зимних Олимпийских играх в Сочи будет вестись беспрецедентная борьба с допингом и будет взято рекордное количество допинг-проб.

МОК увеличит число анализов, которые будут взяты перед соревнованиями, до 1269. Еще больше тысячи проб будут взяты во время Олимпиады.