Неаполь вышел на марш против токсичного мусора и Каморры

Десятки тысяч жителей Неаполя приняли участие в марше протеста против нелегального выброса токсичных отходов, в котором обвиняют местную мафию – Каморру.

Участники демонстрации несли фотографии родственников, в том числе детей, которые, по их словам, умерли от рака в результате загрязнения. Около 20 лет назад врачи заметили скачок случаев заболевания раком в пригородах Неаполя. С тех пор количество раковых диагнозов у женщин в этом районе выросло на 40%, а у мужчин – на 47%.

Местные жители называют район на юге Италии между Неаполем и Казертой "Треугольником смерти" - из-за токсичных паров, образуемых в результате сжигания мусора. Считается, что за последние 20 лет здесь было выброшено и сожжено около 10 млн тонн промышленных отходов.

Согласно группе по охране окружающей среды Legambiente, организовавшей субботнюю акцию протеста, в нелегальном сваливании мусора в "Треугольнике смерти" участвуют около 440 предприятий из северной и центральной Италии.

"Необходимо не только разобраться в этой ситуации с мусором, но и понять, кто несет за нее ответственность", - заявила директор Legambiente Россела Мурони.

