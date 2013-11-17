Неаполь вышел на марш против токсичного мусора и Каморры

Image caption Считается, что Каморра получает контракты на вывоз мусора, большинство которого затем оказывается на нелегальных свалках

Десятки тысяч жителей Неаполя приняли участие в марше протеста против нелегального выброса токсичных отходов, в котором обвиняют местную мафию – Каморру.

Участники демонстрации несли фотографии родственников, в том числе детей, которые, по их словам, умерли от рака в результате загрязнения. Около 20 лет назад врачи заметили скачок случаев заболевания раком в пригородах Неаполя. С тех пор количество раковых диагнозов у женщин в этом районе выросло на 40%, а у мужчин – на 47%.

Местные жители называют район на юге Италии между Неаполем и Казертой "Треугольником смерти" - из-за токсичных паров, образуемых в результате сжигания мусора. Считается, что за последние 20 лет здесь было выброшено и сожжено около 10 млн тонн промышленных отходов.

Согласно группе по охране окружающей среды Legambiente, организовавшей субботнюю акцию протеста, в нелегальном сваливании мусора в "Треугольнике смерти" участвуют около 440 предприятий из северной и центральной Италии.

"Необходимо не только разобраться в этой ситуации с мусором, но и понять, кто несет за нее ответственность", - заявила директор Legambiente Россела Мурони.

Мафиозный мусор

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Одно из требований демонстрантов заключалось в проведении немедленной очистки загрязненной территории. Итальянское правительство уже объявило о начале большого проекта по закрытию нелегальных свалок и устранению их последствий.

Активисты-экологи и местные жители находят все новые нелегальные свалки на юге Италии. Считается, что Каморра получает выгодные контракты на вывоз мусора, большинство которого затем оказывается на таких свалках.

Неаполитанская мафия Каморра традиционно зарабатывает на вывозе мусора и дешевых свалках. В Италии говорят, что мафия сделала все возможное, чтобы саботировать усилия местных властей по строительству новых мусорных полигонов и модернизации отрасли, и такой саботаж регулярно приводит к "мусорным кризисам".

Несколько раз за последние годы на борьбу с мусором в Неаполь были откомандированы подразделения итальянской армии, поскольку с улиц этого крупнейшего города юга Италии периодически не убирается мусор и не опустошаются мусорные баки.

Главным образом это происходит оттого, что мусор просто некуда вывозить: свалки на окраинах города переполнены.