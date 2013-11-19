Лидер Киргизии: никто не должен говорить с нами свысока

Image caption Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев - единственный среди лидеров стран Центральной Азии, кто молится на публике. Фото предоставлено администрацией президента Киргизии

По мнению президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, его собственный пример следования традиционному исламу - регулярные посещения мечети и участие в публичных молитвах - поможет предотвратить радикализацию общества и помешает экстремистстким организациям находить последователей среди молодого поколения страны.

В интервью корреспонденту Киргизской службы Би-би-си Гульнаре Касмамбетовой Алмазбек Атамбаев поделился своими взглядами и на такие вопросы как отношения с соседями по региону и с Россией, острые проблемы политического и экономического развития страны.

Алмазбек Атамбаев стал президентом Киргизии в 2011 году, который вошел в историю страны как один из самых нелегких периодов со времени прибретения независимости. В результате межэтнических столкновений на юге страны погибли несколько сотен человек.

В отличие от других стран Центральной Азии, Киргизия пережила за последние десять лет две смены власти, включая тюльпановую революцию 2005 года и свержение президента Курманбека Бакиева в 2010 году.

По мнению наблюдателей, хотя политические реформы, проведенные в Киргизии, выгодно отличают ее от соседей, такие проблемы как коррупция, клановая политика и связи между политическими и криминальными интересами подрывают ее потенциал.

Не хотим быть "младшим братом"

У нас будет другая экономика. За последние три года наметились темпы ее роста, хотя возможно, не все замечают это. У нас будет другая армия, другие пограничные войска. И именно поэтому Кыргызстан сможет говорить с любой страной на равных

Би-би-си: Как вы думаете, удастся ли вам в течение вашего президентского срока правления разрешить спорные пограничные проблемы с соседними странами – Узбекистаном и Таджикистаном?

Алмазбек Атамбаев: Пограничные вопросы невозможно решать быстро. Скажу прямо, это очень сложный вопрос. Возможно, в первые годы независимости был такой момент, когда обо всем можно было договориться. К сожалению, сейчас решить пограничные проблемы в короткий срок вряд ли удастся. Но я думаю, что до конца моего срока правления мне удастся добиться того, чтобы наши соседи перестали глядеть на Кыргызстан свысока. Мы начнем решать эти вопросы на равных.

Би-би-си: Как вы предполагаете, можете ли вы, например, убедить Узбекистан как по пограничным проблемам, так и в вопросе строительства каскада Камбаратинских ГЭС?

А.А.: Даже самой постановкой этого вопроса вы предполагаете, что мы находимся в неравном положении с Узбекистаном. Почему Кыргызстан должен убеждать Узбекистан по этим вопросам? За последние 20 лет такой подход укоренился как у наших соотечественников, так и у соседей. Так дальше не может продолжаться. Поэтому задача убеждения должна в равной степени лечь на плечи обеих стран, будь это вопрос границы или любая другая проблема. С этих пор мы не собираемся быть "младшим братом", как говорят в России. По любому вопросу мы будем говорить только с позиции равноправного партнера.

Все будет другое

Би-би-си: Но решать пограничные вопросы нужно и Узбекистану. Как вы думаете, заинтересованы ли они в скорейшем их разрешении?

А.А.: К сожалению, мы упустили время в течение 20 лет нашей независимости. В некоторой степени мы сами виноваты в том, что к нашей стране относятся свысока. С божьей помощью, мы это преодолеем. У нас будет другая экономика. За последние три года наметились темпы ее роста, хотя возможно, не все замечают это. У нас будет другая армия, другие пограничные войска. И именно поэтому Кыргызстан сможет говорить с любой страной на равных.

"Киргизгаз" имеет много долгов, исчисляемых десятками миллионов долларов. Однако главное в том, что когда Газпром станет владельцем этой компании, будет решен газовый вопрос. Не будет сбоев в газовых поставках

Би-би-си: Подпишете ли вы закон об "иностранных агентах", как это было сделано в России, где все НПО, получающие финансирование из-за рубежа, должны зарегистрироваться как таковые?

А.А.: Впервые этот термин был введен в Америке. Закон об "иностранных агентах" был принят в США в 1937 году. Если какая-то организация финансируется из-за рубежа, ее рассматривают в Америке как "иностранного агента". Россия только скопировала этот опыт, так что это не российская, а американская идея, пришедшая с Запада. Но мне бы не хотелось говорить в данном случае о том, откуда это копируется – из Америки или из России. Пусть парламент вначале рассмотрит законопроект, а потом посмотрим, что произойдет. Но хочу еще раз подчеркнуть, что впервые такой закон был принят в колыбели демократии – США.

Би-би-си: Повышение тарифов на электроэнергию может привести к актам протеста. Даже если часть населения понимает необходимость такого шага, в состоянии ли Кыргызстан обеспечить электроэнергией каждую семью в достаточном количестве? Каковы риски продажи компании "Киргизгаз" России? Приведет ли это к повышению цен? Ведь если россияне возьмут на себя все долги этой компании, возместить потери они смогут только за счет киргизских потребителей?

А.А.: Во-первых, вопрос повышения тарифов еще рассматривается. Его необходимо обсудить, ведь, как вы знаете, расценки не поднимались с 2008 года, то есть они до сих пор отстают от уровня инфляции. Но мне кажется, сначала надо разобраться с хищениями в энергетическом секторе. Искоренить коррупцию, и только после этого рассмотреть вопрос тарифов.

Во-вторых, еще до прихода на пост президента, как только я стал премьер-министром, я в первую очередь обратил внимание на вопрос энергетической безопасности. Поэтому мы начали строительство станции "Датка" на юге страны. Мы завершили и запустили этот проект. Если раньше южные регионы снабжались электроэнергией из Узбекистана и Таджикистана, то теперь в этом нет нужды. Нет больше сбоев в подаче электроэнергии. Одновременно мы начали другой проект - возведение ЛЭП "Датка-Кемин", который будет завершен к 2015 году, как и строительство подстанции "Кемин". С 2015 года, даст бог, все проблемы с поставкой электроэнергии будут разрешены.

Если говорить по существу, чтобы понять Коран, надо прочитать Библию, потому что ислам появился позже христианства и иудаизма. Оттого в Коране есть ссылки на Библию и Тору. Чтобы стать настоящим мусульманином, надо прочитать и понять эти религиозные книги. Я лично перечитывал их четыре-пять раз. Я верю, что ислам – это религия мира и гармонии

Что касается "Киргизгаза", некоторые политики превратили этот вопрос в политическую игру, утверждая, что мы продаем его за один доллар.

Конечно, "Киргизгаз" имеет много долгов, исчисляемых десятками миллионов долларов. Однако главное в том, что когда Газпром станет владельцем этой компании, будет решен газовый вопрос. Не будет сбоев в газовых поставках. Как вы знаете, в прошлом году, когда Кыргызстан не получал газа в течение 10 дней, Бишкек остался без электричества. Так что все надо рассматривать в комплексе. Хочу еще раз повторить – в течение двух лет Кыргызстан избавится от проблем такого рода.

Молитва на публике

Би-би-си: Господин президент, вы являетесь единственным среди лидеров стран Центральной Азии, кто молится на публике. Сейчас, когда самым разнообразным экстремистским религиозным организациям удается привлекать в свои ряды молодежь, как ваш пример может повлиять на умы молодых людей?

А.А.: Я думаю, что это будет хороший пример, которому можно следовать. Если лидер страны является богобоязненным человеком, если он работает честно, тогда люди последуют его примеру. Например, вы сами видите, что происходит, например, в Египте и Сирии, где идет борьба между экстремистами и другими слоями населения. Даже в соседних с нами странах экстремисты поднимают голову. Были такие случаи и в нашей стране. На самом деле, нельзя бороться с экстремизмом одними запретами. Например, в Турции и президент, и премьер-министр посещают пятничную молитву. И в Турции нет экстремистских религиозных группировок. Что касается Кыргызстана, то светские лидеры, которые раньше правили страной, не принесли ей ничего хорошего. Экстремисты появились в последние 20 лет. Если президент стоит в первом ряду молящихся, он дает пример того, какому направлению религии нужно следовать.

Если говорить по существу, чтобы понять Коран, надо прочитать Библию, потому что ислам появился позже христианства и иудаизма. Оттого в Коране есть ссылки на Библию и Тору. Чтобы стать настоящим мусульманином, надо прочитать и понять эти религиозные книги. Я лично перечитывал их четыре-пять раз. Я верю, что ислам – это религия мира и гармонии.

Возьмите, к примеру, отношение радикалов к женщинам. Они запрещают женщинам учиться, они даже пытались убить девочку, которая хотела ходить в школу. А что говорит ислам, что написано в Коране на этот счет? Там говорится, что если семья воспитает двух дочерей, их родители попадут в рай. Двух дочерей, а не сыновей. Когда у пророка Мухаммеда спросили: "Где находится рай?", он ответил: "Рай находится под ногами твоей матери". Это истинное отношение ислама к матери, женщине, дочерям.

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