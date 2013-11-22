В США посмертно помилованы чернокожие подростки

Image caption Правозащитники со всей Америки пытались помочь "парням из Скоттсборо"

В США в штате Алабама посмертно помилованы трое чернокожих подростков, которые в 1931 году были признаны виновными в изнасиловании двух белых девушек.

Судебное дело, известное под названием "Парни из Скоттсборо", настолько возмутило общественность, что в результате в США началось движение за гражданские права.

Присяжные, все из которых были белыми, признали девять чернокожих подростков виновными. Восемь из них были приговорены к смертной казни, однако ни один не был казнен.

Приговор пятерым осужденным был отменен в апелляционном суде. Еще одного помиловали в 1976 году.

Решение о посмертном помиловании остальных трех заключенных было принято комиссией штата Алабама по условно-досрочному освобождению.

"Мы не можем изменить того, что произошло с "парнями из Скоттсборо" 80 лет тому назад", - сказал губернатор Алабамы Роберт Бентлти. "Но в деле "парней из Скоттсборо" восторжествовала справедливость".

Верховный суд

В марте 1931 года, вскоре после начала экономической депрессии, девять чернокожих подростков ехали на товарном поезде через северную Алабаму вместе с бездомными, как черными, так и белыми.

В одном из вагонов началась драка, и поезд остановился неподалеку от города Скоттсборо. Девять чернокожих подростков были арестованы.

"Затем местный шериф вдруг осознал, что двое из белых бездомных в товарном поезде были женщинами", - говорит историк Дан Картер. "Девушки опасались, что их обвинят в проституции, и обвинили молодых парней в том, что те их изнасиловали".

По его словам, "любой человек, рассмотревший вещественные доказательства, пришел бы к выводу, что никакого изнасилования не было".

В четверг комиссия Алабамы по условно-досрочному освобождению решила посмертно помиловать Чарльза Уимса, Энди Райта и Хэйуорда Паттерсона.

Приговоры Олену Монтгомери, Ози Пауэллу, Вилли Роберсону, Юджину Уильямсу и Рою Райту были отменены апелляционным судом в 1937 году.

Кларенс Норрис был помилован в 1976 году. Он скончался на свободе в 1989 году.

Правозащитные организации, боровшиеся за равноправие в США, заинтересовались этим процессом, что привело к демонстрациям протеста. Они также довели это дело до Верховного суда США.

В 1932 году Верховный суд отменил приговоры некоторым из "парней из Скоттсборо" на том основании, что у них не было доступа к адвокатам, и еще раз в 1935 году - на том основании, что в Алабаме чернокожие американцы не могли быть присяжными заседателями.

В начале 2013 года законодательное собрание Алабамы одобрило законопроект, разрешающий комиссии по условно-досрочному освобождению посмертно помиловать "парней из Скоттсборо".