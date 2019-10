Школьное образование: Россия и Британия уступают Китаю

Во вторник стали известны результаты тестов академической успеваемости, разработанных Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) для сравнения эффективности образовательных систем развитых стран.

Более полумиллиона 15-летних подростков из 65 государств и регионов в 2012 году заполнили подготовленные ОЭСР тесты по чтению, математике и естественным наукам. Лучшие результаты показали Шанхай, Сингапур, Гонконг, Тайбэй, Корея, Макао и Япония.

В Европе наиболее подговленными оказались школьники Лихтенштейна. Британия заняла 26-е место, Россия стала 34-ой, США - 36-ми.

Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся (PISA - Programme for International Student Assessment) была разработана в 1997 году. Ее целью было установить, насколько успешно разные страны готовят своих юных граждан к жизни в условиях глобализации и жестокой конкуренции на рынке труда.

Создатели программы стремятся получить объективную картину. Они выступают против системы, при которой, даже демонстрируя посредственные результаты, ученики получают хорошие оценки просто потому, что они лучше, чем остальные в классе. В глобализированном мире оценивать успехи учащихся можно, только зная, насколько лучше или хуже результаты их ровесников за границей.

Итоги для Соединенного Королевства оказались неутешительными: 25-е место по чтению, 27-ое - по математике, 16-е - по естественным наукам. Лучше британцев выступили не только скандинавы, швейцарцы, немцы и ирландцы, но и поляки, эстонцы и словенцы.

В пределах Великобритании лучшие показатели у Шотландии. На втором месте Англия, на последнем - Уэльс.

Идея тестирования принадлежит Андреасу Шляйхеру, немцу, магистру физики, в начале своей карьеры изучавшему применение ядерного магнитного резонанса в медицине. Возможно, именно из-за негуманитарного образования и мышления Шляйхера тестирование с такой легкостью позволяет переводить знания подростков в столбики цифр и диаграммы.

Тестирование использует метод "вероятных переменных": школьники заполняют разные тесты. Из 28 вопросов, учащиеся каждой страны ответят на 20, а их ответы на оставшиеся 8 будут спрогнозированы с помощью статистических методов.

Андреас Шляйхер утверждает, что методы эти надежны и погрешность минимальна, однако, не все разделяют его взгляды. "Надо помнить, - говорит он, - что если у вас нет цифр, чтобы подкрепить вашу позицию, то, что вы говорите, становится лишь очередным мнением".

Его противники возражают: как можно сравнивать Перу и Финляндию? Как можно складывать результаты Лондона и Белфаста, чтобы получить средний результат по Великобритании? Как можно создать вопросы, которые будут "культурно нейтральными"? Можно ли говорить, что Великобритании стоит поучиться у азиатских стран, ведь чемпионы-то именно они?

Media playback is unsupported on your device