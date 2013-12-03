Школьное образование: Россия и Британия уступают Китаю

Image caption Азиатские ученики обошли абсолютно всех

Во вторник стали известны результаты тестов академической успеваемости, разработанных Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) для сравнения эффективности образовательных систем развитых стран.

Более полумиллиона 15-летних подростков из 65 государств и регионов в 2012 году заполнили подготовленные ОЭСР тесты по чтению, математике и естественным наукам. Лучшие результаты показали Шанхай, Сингапур, Гонконг, Тайбэй, Корея, Макао и Япония.

В Европе наиболее подговленными оказались школьники Лихтенштейна. Британия заняла 26-е место, Россия стала 34-ой, США - 36-ми.

Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся (PISA - Programme for International Student Assessment) была разработана в 1997 году. Ее целью было установить, насколько успешно разные страны готовят своих юных граждан к жизни в условиях глобализации и жестокой конкуренции на рынке труда.

Создатели программы стремятся получить объективную картину. Они выступают против системы, при которой, даже демонстрируя посредственные результаты, ученики получают хорошие оценки просто потому, что они лучше, чем остальные в классе. В глобализированном мире оценивать успехи учащихся можно, только зная, насколько лучше или хуже результаты их ровесников за границей.

Результаты Великобритании

Что для вас важно в образовании? Образование, которое дети получают в большинстве наших школ, не дает всех умений и навыков, нужных человеку для того, чтобы реализовать себя. В современном обществе изменились требования: сейчас важно не количество знаний, а умение применить эти знания, добыть их, а также так называемая "компетенция XXI века", которая позволяет ребенку сформулировать свою идею, высказать ее и защитить. Школу, в которой учатся мои пацаны, я бы оценил на 6-7 баллов из 10. Не сказал бы, что учат из рук вон плохо. Не устраивают завуалированные высокие поборы - например, за двух-трехдневную детскую экскурсию берут такие деньги, на которые в Турцию можно слетать. Что же касается самого обучения, то я недоволен системой ЕГЭ, тем, что детей уже сейчас, задолго до экзаменов, к ним натаскивают. Мне не нравятся некоторые учителя, их отношение к работе. Главное, чтобы школа помогала ребенку в дальнейшем осуществить свою мечту, чтобы у нее был смысл в жизни. Ведь как она выучится, так и будет дальше по жизни продвигаться.

Итоги для Соединенного Королевства оказались неутешительными: 25-е место по чтению, 27-ое - по математике, 16-е - по естественным наукам. Лучше британцев выступили не только скандинавы, швейцарцы, немцы и ирландцы, но и поляки, эстонцы и словенцы.

В пределах Великобритании лучшие показатели у Шотландии. На втором месте Англия, на последнем - Уэльс.

Идея тестирования принадлежит Андреасу Шляйхеру, немцу, магистру физики, в начале своей карьеры изучавшему применение ядерного магнитного резонанса в медицине. Возможно, именно из-за негуманитарного образования и мышления Шляйхера тестирование с такой легкостью позволяет переводить знания подростков в столбики цифр и диаграммы.

Тестирование использует метод "вероятных переменных": школьники заполняют разные тесты. Из 28 вопросов, учащиеся каждой страны ответят на 20, а их ответы на оставшиеся 8 будут спрогнозированы с помощью статистических методов.

Андреас Шляйхер утверждает, что методы эти надежны и погрешность минимальна, однако, не все разделяют его взгляды. "Надо помнить, - говорит он, - что если у вас нет цифр, чтобы подкрепить вашу позицию, то, что вы говорите, становится лишь очередным мнением".

Его противники возражают: как можно сравнивать Перу и Финляндию? Как можно складывать результаты Лондона и Белфаста, чтобы получить средний результат по Великобритании? Как можно создать вопросы, которые будут "культурно нейтральными"? Можно ли говорить, что Великобритании стоит поучиться у азиатских стран, ведь чемпионы-то именно они?

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В Норвегии прозвучали еще и жалобы на "неадекватный" перевод вопросов на норвежский язык.

В то же время, если бы Массачусетс выступал на тестировании самостоятельно, а не как часть США, он оказался бы на 6-ой позиции.

В Италии тестирование помогло определить, что, несмотря на то что оценки учеников по стране почти не отличаются, на севере результаты школьников намного лучше, чем на юге. Это означает, что высокие баллы легче получить в южных школах, а ведь именно от этих баллов зависит, поступит ли подросток в университет.

Счастье или успеваемость?

В последней части тестирования ОЭСР пытается выяснить, насколько условия в школах способствуют хорошему самочувствию и ощущению комфорта у подростков.

Image caption Вьетнам обошел Великобританию и по академическим показателям, и по счастью учеников

Результаты, в большинстве своем, обратно пропорциональны академической успеваемости: самые счастливые школьники живут в Индонезии, Албании и Перу, а самые несчастные - в Чехии и Корее. Только в семи странах ученики средних школ несчастнее, чем в России.

В конце доклада, опубликованного ОЭСР, есть и общие выводы без региональной привязки: чем более серьезное внимание в школе уделяется дисциплине, тем лучше успеваемость учеников. Чем меньше разница в зарплатах учителей, тем меньше разница между разными регионами в рамках одного государства.

Хотя объективность некоторых аспектов тестирования вызывает вопросы, рейтинг, который оно предлагает, является достаточно авторитетным. Участие школ в тестировании добровольное, но недостатка в респондентах нет: в 2012 году в тестах PISA поучаствовало 510 тысяч школьников.