НАТО осудила чрезмерное использование силы в Киеве

Министры иностранных дел стран-членов НАТО осудили чрезмерное использование силы против демонстрантов в Киеве.

На встрече в Брюсселе они приняли совместное заявление, в котором призывают Киев проявить сдержанность в отношении оппозиции.

Ранее госсекретарь США Джон Керри призвал правительство Украины прислушаться к голосу народа.

Во вторник премьер-министр Украины Николай Азаров принес извинения в парламента за использование милиции против участников акций протеста.

В тот же день украинская оппозиция не смогла провести через парламент решение об отставке правительства - не хватило голосов. На "Евромайдане" объявлена "тотальная мобилизация".

