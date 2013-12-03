НАТО осудила чрезмерное использование силы в Киеве

Министры иностранных дел стран-членов НАТО осудили чрезмерное использование силы против демонстрантов в Киеве.

На встрече в Брюсселе они приняли совместное заявление, в котором призывают Киев проявить сдержанность в отношении оппозиции.

Ранее госсекретарь США Джон Керри призвал правительство Украины прислушаться к голосу народа.

Во вторник премьер-министр Украины Николай Азаров принес извинения в парламента за использование милиции против участников акций протеста.

В тот же день украинская оппозиция не смогла провести через парламент решение об отставке правительства - не хватило голосов. На "Евромайдане" объявлена "тотальная мобилизация".

Media playback is unsupported on your device

Лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк заявил с трибуны "Евромайдана", что теперь оппозиция требует от президента Виктора Януковича отправить своим указом в отставку правительство, а также объявить досрочные выборы и парламента и президента.

Голосование в Верховной Раде проходило под скандирование многотысячного митинга протестующих у стен парламента. После оглашения результатов оратор на Майдане Незалежности, где транслировалось заседание, призвал всех сограждан присоединиться к бессрочному митингу на Майдане.

К трем часам дня на митинг на Майдан Незалежности вышло несколько десятков тысяч человек.

В дополнение к зданию правительства в Киеве протестующие заблокировали администрацию президента на Банковой улице. Сам президент Янукович находится с визитом в Китае.

Провал вотума

За предложенное тремя оппозиционными фракциями постановление об отставке правительства Николая Азарова проголосовали 186 депутатов - что меньше половины состава Верховной Рады. У правящей Партии регионов - 204 голоса в парламенте.

Премьер-министр Николай Азаров, выступая перед депутатами, обвинил оппозиционеров в стремлении дестабилизировать страну ради того, чтобы прийти к власти.

"Сейчас силы разрушения пытаются брехней столкнуть нас с правильного пути!", - заявил Азаров. Он один во всем собрании говорил по-русски.

Image caption Собравшиеся у здания Верховной Рады скандировали "Отставка" и "Банду-геть!"

Премьер-министр еще раз заверил, что его правительство не сворачивает с курса на интеграцию с Евросоюзом. Отказ правительства от подписания соглашения об ассоциации с ЕС стал поводом для массовых протестов на Украине.

"Мы реально договорились с ЕС о восстановлении трехстороннего формата переговоров с Россией", - сообщил Азаров, подчеркнув, что считает нужным сохранять связи с Востоком, развивая отношения с Западом.

"Я сделаю жесткие выводы из того, что произошло, и в правительстве будут проведены решительные кадровые перемены", - добавил Азаров, отвечая на претензии оппозиции по поводу жестокого разгона мирного "евромайдана" в ночь на субботу.

Все время, пока говорил премьер, оппозиционные депутаты скандировали "Отставка!"