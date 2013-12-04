Суд в США решит, имеет ли шимпанзе юридические права

Правообладатель иллюстрации AP Image caption В Нью-Йорке решается вопрос о юридической правоспособности шимпанзе

В нью-йоркский суд поступило ходатайство о присвоении шимпанзе статуса субъекта права. Инициатива принадлежит организации, которая защищает права животных, - "Nonhuman Rights Project".

Организация хочет, чтобы шимпанзе Томми присвоили юридический статус субъекта права, обладающего "основополагающим правом на физическую свободу".

До конца этой недели организация обратится в суд по поводу трех других шимпанзе, также находящихся в Нью-Йорке. Цель ходатайств - добиться судебного решения, которое гарантирует обезьянам "освобождение из заключения".

"Их нужно забрать в приют, который является членом Союза североамериканских приютов для приматов", - считают в организации.

Тонны игрушек

"Мы утверждаем, что шимпанзе – независимые существа, что они способны к самоопределению, наделены самосознанием и имеют право выбирать, как жить свою собственную жизнь", - сказал основатель организации Стив Вайз в интервью новостному агентству Ассошиэйтед пресс.

Истцы считают, что их ходатайство подкреплено научными доказательствами.

Томми, утверждают они, "содержится в неволе в клетке за стоянкой трейлеров" в Гловерсвилле, штат Нью-Йорк.

Патрик Лэвери, хозяин стоянки, отвечает, что клетка просторная "и там тонны игрушек".

Он говорит, что вызволил Томми из его предыдущего дома, где с шимпанзе плохо обращались. Однако у Лэвери не получилось пристроить Томми в приют, потому что там не было свободных мест.

"Если бы [в "Nonhuman Rights Project"] увидели, где Томми провел предыдущие 30 лет, они бы просто от радости прыгали, сравнивая те условия с тем, где он находится сейчас", - сказал Лэвери газете New York Times.

Организация ссылается на принцип английского и американского права "Хабеас корпус", который гарантирует свободу личности.

В дальнейшем "Nonhuman Rights Project" собирается выступить с похожими ходатайствами в интересах горилл, орангутангов, китов, дельфинов и слонов.