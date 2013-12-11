В Индии гомосексуализм приравняли к преступлению

Image caption Уголовный кодекс Индии, принятый 155 лет назад, содержит статью о запрете на однополые контакты

Верховный суд Индии поддержал закон, который ставит под запрет сексуальные контакты между лицами одного пола.

Это постановление Верховного суда отменяет историческое решение Высокого суда Дели в 2009 году, которое привело к легализации гомосексуальных связей.

Суд также заявил, что парламент должен принять законодательство по этому вопросу.

В соответствии с разделом 377 уголовного кодекса, принятого 155 лет назад при британском колониальном правлении, сексуальные контакты между лицами одного пола признаются противоестественными и наказуемыми тюремным заключением на срок до 10 лет.

Несколько политических, общественных и религиозных организаций ранее обратились к Верховному суду с просьбой подтвердить положения закона в связи с решением суда в 2009 году.

Гита Панди, Би-би-си, Дели Постановление Верховного суда стало неприятным сюрпризом для активистов движения в защиту прав геев, которые назвали его реакционным. Они в течение многих лет вели борьбу за признание своих прав консервативно настроенным обществом, и многие клянутся продолжить отстаивание своих конституционных прав. Никто не ожидал от Верховного суда, который часто считается последней защитой прав граждан перед лицом правительства, отмены решения, которое многие считают историческим. Когда член Верховного суда Джей Сингхви объявил о принятии постановления, активисты и члены ЛГБТ-сообщества, собравшиеся у здания суда, стали плакать и обниматься. Некоторые из них спрашивали, стали ли они преступниками в результате решения суда.

Обозреватели указывают, что хотя закон почти никогда не использовался в целях судебного преследования лиц, добровольно вступающих в сексуальный контакт, он часто применялся полицией для репрессий в отношении гомосексуалистов.

В глубоко консервативной Индии гомосексуализм является табу, и многие жители страны считают однополые союзы незаконными.

"Мы предоставляем парламенту право принять новые законы по этому вопросу, - заявил член Верховного суда Джей Сингхви. - Такие законы должны предусматривать удаление раздела 377 из уголовного кодекса в соответствии с рекомендациями генерального прокурора".

Министр юстиции Индии Капил Сибал сообщил прессе, что правительство будет соблюдать постановление Верховного суда. По мнению наблюдателей, принятие изменений в уголовный кодекс сейчас маловероятно из-за приближающихся всеобщих выборов.

"Черный день"

Активисты различных организаций, выступающих в защиту однополого секса, назвали решение Верховного суда разочаровывающим и заявили, что будут опротестовывать его в суде.

"Такое решение было совершенно неожиданным, и для нас это черный день", - сказал Арвинд Нарайн, юрист правозащитной организации Alternative Law Forum.

Image caption Многие религиозные организации выступают против легализации однополого секса

Однако постановление Верховного суда получило одобрение со стороны религиозных организаций, как мусульманских, так и христианских.

"Верховный суд поддержал вековые традиции Индии, при этом суд не подавлял права граждан. Напротив, он проявил понимание верований и этических ценности большинства индийцев", - заявил Зафарьяб Джилани, член Всеиндийской мусульманской правовой лиги.

В своем решении 2009 года Высокий суд Дели назвал раздел 377 дискриминационным и постановил, что сексуальные контакты с согласия сторон между представителями одного пола не должны считаться преступлением.