В Индии гомосексуализм приравняли к преступлению
Верховный суд Индии поддержал закон, который ставит под запрет сексуальные контакты между лицами одного пола.
Это постановление Верховного суда отменяет историческое решение Высокого суда Дели в 2009 году, которое привело к легализации гомосексуальных связей.
Суд также заявил, что парламент должен принять законодательство по этому вопросу.
В соответствии с разделом 377 уголовного кодекса, принятого 155 лет назад при британском колониальном правлении, сексуальные контакты между лицами одного пола признаются противоестественными и наказуемыми тюремным заключением на срок до 10 лет.
Несколько политических, общественных и религиозных организаций ранее обратились к Верховному суду с просьбой подтвердить положения закона в связи с решением суда в 2009 году.
Обозреватели указывают, что хотя закон почти никогда не использовался в целях судебного преследования лиц, добровольно вступающих в сексуальный контакт, он часто применялся полицией для репрессий в отношении гомосексуалистов.
В глубоко консервативной Индии гомосексуализм является табу, и многие жители страны считают однополые союзы незаконными.
"Мы предоставляем парламенту право принять новые законы по этому вопросу, - заявил член Верховного суда Джей Сингхви. - Такие законы должны предусматривать удаление раздела 377 из уголовного кодекса в соответствии с рекомендациями генерального прокурора".
Министр юстиции Индии Капил Сибал сообщил прессе, что правительство будет соблюдать постановление Верховного суда. По мнению наблюдателей, принятие изменений в уголовный кодекс сейчас маловероятно из-за приближающихся всеобщих выборов.
"Черный день"
Активисты различных организаций, выступающих в защиту однополого секса, назвали решение Верховного суда разочаровывающим и заявили, что будут опротестовывать его в суде.
"Такое решение было совершенно неожиданным, и для нас это черный день", - сказал Арвинд Нарайн, юрист правозащитной организации Alternative Law Forum.
Однако постановление Верховного суда получило одобрение со стороны религиозных организаций, как мусульманских, так и христианских.
"Верховный суд поддержал вековые традиции Индии, при этом суд не подавлял права граждан. Напротив, он проявил понимание верований и этических ценности большинства индийцев", - заявил Зафарьяб Джилани, член Всеиндийской мусульманской правовой лиги.
В своем решении 2009 года Высокий суд Дели назвал раздел 377 дискриминационным и постановил, что сексуальные контакты с согласия сторон между представителями одного пола не должны считаться преступлением.