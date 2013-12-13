В Северной Корее казнили дядю Ким Чен Ына

Image caption Чан Сон Тхэка выводят из зала военного трибунала

В Северной Корее казнен Чан Сон Тхэк, дядя нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом объявило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Сообщается, что его казнили сразу же после вынесения приговора военным судом в четверг.

По информации агентства, Чан Сон Тхэк сознался в попытке осуществления государственного переворота и формировании группировки с целью захвата власти.

Против него были также выдвинуты обвинения в коррупции, развратном поведении, контрреволюционной деятельности и употреблении наркотиков.

В сообщении агентства говорится, что "идеологически извращенный" Чан Сон Тхэк "был хуже собаки".

Ранее он был смещен с поста заместителя председателя Государственного комитета обороны. В начале декабря были казнены его помощники.

Государственное телевидение КНДР также вырезало из пропагандистского документального фильма все кадры, на которых присутствовал Чан Сон Тхэк.

В понедельник ЦТАК обнародовало видеозапись, на которой вооруженные люди в военной форме выводят Чан Сон Тхэка с заседания политбюро Трудовой партии Кореи.

"Переворот"

В пятницу ЦТАК опубликовал объемную статью о казненном Чан Сон Тхэке, в которой сказано: "У Чана была глупая мечта, что когда он захватит власть, ... его презренная истинная сущность, известная внешнему миру как "реформистская", поможет его "новому правительству" получить в короткий промежуток времени "признание" со стороны иностранных государств".

Люси Уильямсон, <br>Би-би-си, Сеул</br> Отстранение Чан Сон Тхэка от власти поражает своей скоростью и гласностью. Преступления, в которых обвинили Чан Сон Тхэка, - в нелояльности и государственном перевороте - являются самыми серьезными из всех, возможных в Северной Корее. Его близость к власти и ответственные посты, которые он занимал, согласно сообщению государственных СМИ, привели к тому, что он видел себя равным молодому лидеру страны, и стал стремиться свергнуть его. Чан Сон Тхэк был ключевой фигурой в принятии экономических решений. Он также отвечал за развитие отношений с Китаем. Некоторые полагают, что восторженное отношение Чанга к модели экономического роста Китая привело к политическим различиям в рамках северокорейского режима. Но другие говорят, что это - отголоски битвы за контроль над КНДР; что молодой лидер Ким Чен Ын уже перерос необходимость в покровительстве со стороны дяди и стал видеть в нем конкурента и потенциальную угрозу. Кадры с Чан Сон Тхэком уже вырезаны из официального документального фильма, а его биография переписывается мощной пропагандистской машиной страны. Его резкое падение является сигналом: никто - ни члены семьи, ни самые высокопоставленные деятели Северной Кореи - не гарантирован от наказания. Но все равно остается вопрос: что говорит нам эта история о нестабильности оплота северокорейского режима?

В статье также сказано, что Чан:

Попытался "свергнуть государственный строй".

Превратил свой департамент в "маленькое королевство" и попытался "развязать недовольство в армии", чтобы использовать ее в ходе переворота.

Взял под свой контроль "основные экономические области страны" и "интриговал, чтобы привести экономику страны и жизнь людей к неконтролируемой катастрофе".

Совершил акт коррупции, передав строительные подразделения своим людям.

Совершил нарушения, связанные с созданием совместной экономической зоны с Китаем.

Был в ответе за непопулярные валютные реформы в 2009 году.

Сообщается, что Чан признался на допросе: "Я собирался устроить переворот с помощью высокопоставленных армейских чинов, состоявших в тесных связях со мной либо путем мобилизации вооруженных сил под контролем преданных мне людей".

"Я не определил сроков переворота. Но моим намерением было сориентировать работу моего отдела и всех экономических органов на кабинет министров и стать премьером, когда экономика потерпит банкротство, а государство окажется на грани краха".

Пока ничего не сообщается о местонахождении Ким Ген Хи, жены Чанга.

"Серый кардинал"

До недавнего времени 67-летний Чан Сон Тхэк был ближайшим соратником своего племянника и одной из самых могущественных фигур в КНДР.

Власти США заявили, что не могут подтвердить сообщения о казни Чан Сон Тхэка из независимых источников, однако "не видят причин для сомнений" в правдивости сообщения ЦТАК.

"Если информация подтвердится, это станет новым примером крайней жестокости северокорейского режима. Мы пристально следим за развитием событий в Северной Корее, консультируясь с нашими союзниками и партнерами в регионе", - говорится в заявлении Белого дома.

Президент Южной Кореи Пак Кын Хе, со своей стороны, заявила, что Пхеньян в целях укрепления власти Ким Чен Ына усилил политику террора.

Ким Чен Ын стал лидером КНДР в 2011 году, когда скончался его отец Ким Чен Ир.

Чан Сон Тхэк Родился в 1946 году

Женился на сестре Ким Чен Ира в 1972 году

Начал работу в аппарате Трудовой партии Кореи в 70-е годы

Становится членом Центрального Комитета партии в 1992 году

Отстранен от должности в 2004 году, реабилитирован в 2006 году

2011 год - назначен на пост вице-председателя Национальной военной комиссии КНДР

Ноябрь 2013 года - смещен с этого поста

Декабрь 2013 года - арестован и казнен

Тогда тридцатилетнего Ким Чен Ына называли "неопытным и не зарекомендовавшем себя главой государства", марионеткой в руках более опытных северокорейских политиков.

Одним из таких опытных политиков как раз являлся его дядя Чан Сон Тхэк, которого считали "серым кардиналом" в руководстве КНДР.

Чан женат на Ким Ген Хи, младшей сестре Ким Чен Ира, и оба они на протяжении долгих лет занимали различные руководящие посты в КНДР и оказывали серьезное влияние на политический курс Северной Кореи.

Изначально Чан Сон Тхэк даже рассматривался западными журналистами как возможный преемник Ким Чен Ира.

Однако в 2004 году он внезапно исчез. Высказывались предположения, что Чан Сон Тхэк стал слишком влиятельной фигурой и, с точки зрения Ким Чен Ира, возможной угрозой политической стабильности страны.

Одновременно с Чан Сон Тхэком исчезла и его жена.

Вновь о супругах услышали в 2006 году. Ким Ген Хи стала министром легкой промышленности, членом политбюро и секретариата Трудовой партии Кореи.

Ей было присвоено звание генерала северокорейской армии, а ее муж стал членом политбюро и вице-председателем Национальной военной комиссии КНДР.

С 2011 года они были наставниками молодого лидера - неофициальным регентским советом, где, по предположениям политологов, на самом деле решались вопросы высшего уровня.

С тех пор влияние Чан Сон Тхэка выросло еще больше. В частности, он не раз отвечал за переговоры с Китаем, единственным значительным союзником Северной Кореи в регионе, и считался сторонником экономических реформ.