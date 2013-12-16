Пропавший в Иране Левинсон был знатоком русской мафии

Image caption Это видео семья Роберта Левинсона получила в 2010 году

Несмотря на просьбы Белого дома этого не делать, в конце минувшей недели и агентство Ассошиэйтед пресс, и газета Washington Post, наконец, сообщили то, о чем они знали давно, но до сих пор скрывали: бывший сотрудник ФБР и его главный специалист по русской мафии Роберт Левинсон, исчезнувший в Иране 9 марта 2007 года, тайно выполнял по контракту задания Центрального разведывательного управления США.

После этого New York Times напечатала самый детальный на данный момент рассказ об обстоятельствах исчезновения Левинсона и последующих попытках его найти. В статье газеты фигурировали, среди прочих, бизнесмены Борис Бирштейн и Олег Дерипаска, знаменитый в прошлом торговец оружием Саркис Соганалян, получивший кличку "Продавец смерти" раньше Виктора Бута, и перешедший в ислам американец Дэвид Белфилд, обвинямый в убийстве в 1980 году в Мэриленде бывшего иранского дипломата Али Табатабаи и проживающий ныне в Исламской Республике под своим новым именем Давуд Салахуддин.

Именно на встречу с Салахуддином прилетел в марте 2007 года на иранский остров Киш 58-летний Левинсон, захвативший с собой лишь смену белья и подарки и не выписавшийся из своего номера в Дубае, поскольку он планировал вернуться туда на следующий день.

В поисках информации

Image caption Этот снимок, предоставленный семьей Левинсона, был получен ими в апреле 2011 года

Грузный высоченный Левинсон, диабетик и отец семерых детей, вышел на пенсию еще в 1998 году, поскольку его фэбээровский зарплаты не хватало, чтобы платить за их колледжи. Он работал в ряде частных сыскных агенств и открыл свое собственное.

Я знал Левинсона несколько лет, считал своим другом и думал, что частная сыскная деятельность интересовала его не только ради денег: им также руководил детский интерес к приключениям и международным интригам.

У нас были общие темы для обсуждения, и мы регулярно встречались с ним с 1999 года сперва во Флориде, а потом в ресторане отеля Marriott на манхэттенском Таймс-сквере. Ветеран спецслужб, работавший в DEA, управлении по борьбе с наркотиками, потом в ФБР и, наконец, внештатно на ЦРУ в общей сложности 33 года, он не болтал лишнего и уж точно ни разу не произнес слова "ЦРУ", но по отдельным замечаниям я иногда мог составить кое-какое представление о том, чем он в данный момент занимается.

У меня также создалось впечатление, что после ухода из ФБР у него не ахти как много ценных источников информации. Немудрено поэтому, что он ухватился за Салахуддина, на которого его вывел бывший продюсер телекомпании NBC Айра Силверман.

В 2002 году Силверман напечатал в журнале New Yorker большую статью о Салахуддине, который согласился дать ему интервью и, по словам автора, подтвердил, что он убил Табатабаи тремя выстрелами, постучавшись к нему в дом в форме почтальона.

Приближается 10 марта, мой 59-й день рождения, я сделал в жизни ряд других безумных вещей, и я спрашиваю себя, почему я подвергаю себя в данный момент такой опасности, когда у меня семеро детей и чудесная жена? Из письма Левинсона, отправленного перед его исчезновением

"Джихад это оправдывает", - сказал Салахуддин, который бежал после убийства в Иран и, как сообщают, управляет вебсайтом тамошнего гостелевидения Press TV.

Беседуя с Силверманом, он сетовал на коррупцию и казнокрадство иранского руководства. Узнав впоследствии, что Левинсона интересует эта тема, он предложил свести его с Салахуддином, с которым поддерживал связь с 2002 года.

"У них был общий интерес к теме коррупции, - сказал Силверман в субботу корреспонденту Эн-би-си Майклу Изикоффу. – Я им сказал: "Ребята, вам нужно поговорить друг с другом".

Кабинетный аналитик

Коллеги Левинсона подтвердили сейчас Изикоффу, что он отправился в Иран с надеждой получить для ЦРУ информацию по поводу слухов о том, что ряд иранских руководителей, в том числе бывший президент Акбар Хашеми Рафсанджани, якобы похитили миллионы долларов, полученных за счет экспорта нефти, и тайно вложили за границей, в том числе в канадскую недвижимость.

Левинсон был кабинетным аналитиком, а не Джеймсом Бондом, и всуе не рисковал. Он, например, всегда отвергал мои предложения встретиться в русском ресторане, не желая, очевидно, налететь там на одного из своих бывших объектов.

С другой стороны, когда я предложил познакомить его с одним заезжим московским авторитетом, он не удержался и согласился, хотя настоял, чтобы мы встретились не в "Русском самоваре", а в том же самом Marriott. У него уже не было к нашему собеседнику никакого следственного интереса: Левинсон просто хотел поболтать со знающим человеком о русской мафии, которой он плотно занимался в ФБР с начала 1990-х.

Так и тут: Левинсона неудержимо тянуло встретиться с Салахуддином, но душа его была неспокойна. Сидя перед поездкой у ноутбука в номере женевской гостиницы, он написал другу: "Приближается 10 марта, мой 59-й день рождения, я сделал в жизни ряд других безумных вещей, и я спрашиваю себя, почему я подвергаю себя в данный момент такой опасности, когда у меня семеро детей и чудесная жена?".

Левинсон добавил, что ему хотелось бы каких-то гарантий, "что я не окажусь в месте, в котором мне совсем не хотелось бы быть в этот период моей жизни".

В конце концов, он решил рискнуть и оказался неправ. Хотя его родные не теряют надежды, ЦРУ, как сообщают, заключило про себя, что его нет в живых, и поэтому, возможно, не очень переживает, что СМИ, наконец, решили обнародовать давно имевшиеся у них сведения о его сотрудничестве с разведкой.

Контракт с ЦРУ

Image caption В этой гостинице на острове Киш Роберта Левинсона видели в последний раз

Как пишет New York Times, она узнала об этом еще в конце 2007 года, когда адвокат семьи Левинсона предоставил ей доступ к его архивам и имейлам, но до сих пор молчала, не желая подвергать опасности жизнь пропавшего. После того как о связях Левинсона с ЦРУ сообщили другие СМИ, его родные сказали, что не будут возражать, если газета сделает то же самое.

Американские власти долго заявляли, что Левинсон давно занимается частным сыском и что он отправился в Иран расследовать контрабанду сигарет. Его родные считали, что правительство США выясняет его судьбу спустя рукава, и занялись этим сами. В 2007 году его жена Кристина и один из сыновей летали в Тегеран и встретились с Салахуддином, но он, по их словам, не предоставил никакой полезной информации.

Сейчас Салахуддин связался с Эн-би-си по электронной почте и заявил, что не имел ни малейшего отношения к исчезновению американца, в том числе, вопреки распространенной версии, не сообщил иранским властям о его прибытии на Киш.

Среди его многочисленных друзей была аналитик ЦРУ Энн Джэблонски, тоже интересовавшаяся русской мафией. Она работала в подразделении ЦРУ, которое называется "Группа по незаконным финансам" и занимается такими вопросами, как отмывание денег и международная коррупция. После терактов 11 сентября 2011 года ЦРУ значительно расширило свои операции и наняло сотни контрактников.

В середине 2006 года Джэблонски сообщила Левинсону, что начальство утвердило контракт с ним. По данным Washington Post, он был нанят в качестве консультанта и должен был получить 85 тысяч долларов.

Левинсону сказали, что подразделение, которое пользуется его услугами, нуждается в справках по нескольким странам, особенно Венесуэле и Ирану. Как пишет New York Times, аналитики ЦРУ хотели знать, как Иран может отреагировать на торговые санкции, и искали компромат на его руководителей.

За девять месяцев, прошедших до его исчезновения, Левинсон завалил заказчиков докладными записками, представив более сотни. По словам газеты, они читаются как "несвязный реестр хаоса, преступности и интриг в странах Центральной и Южной Америки и Восточной Европы. В основном это были страны, в которых он побывал как частный сыщик".

После его исчезновения некоторые сотрудники ЦРУ поставили ценность его справок под сомнение. Но Джэблонски и другие аналитики были от них в восторге, в том числе и потому, что, на их взгляд, материалы Левинсона позволяли им заткнуть за пояс оперативные подразделения ЦРУ, с которыми традиционно соперничают аналитические отделы.

Строго говоря, только оперативные подразделения ЦРУ имеют право нанимать людей для тайных операций, но после 11 сентября аналитики стали чувствовать себя свободнее и задействовали Левинсона, за что потом и поплатились. Как сейчас стало известно, семерым из них были объявлены взыскания, а трое, включая Джэблонски, лишились работы в ЦРУ.

Деталь с беретом

До того как отправиться в Иран, Левинсон поехал в Торонто, чтобы навестить родившегося в Литве бизнесмена Бориса Бирштейна, который мог свести его с какими-то иранцами. Я видел Бирштейна в Нью-Йорке, но, как пишет New York Times, власти США подозревают его в связях с российской оргпреступностью, поэтому "ему трудно въехать в страну".

Image caption О бизнесмене из Канады Борисе Бирштейне говорят как о человеке со связями

В обмен на информацию Левинсон обещал облегчить Бирштейну въезд в США. С помощью бизнесмена он встретился в Стамбуле с двумя иранцами, которые искали способ закупать товары для Ирана в случае ужесточения западного эмбарго и взамен предлагали нефть со скидкой. В декабре 2006 года Левинсон представил ЦРУ отчет об этой встрече, заметив, что "это очень круто".

Но к этому времени он истратил все деньги, отпущенные ему по контракту. Джэблонски написала, что денег пока нет, и посоветовала ему сделать передышку. Но Левинсон был увлечен охотой за информацией об иранских руководителях и три месяца спустя отправился на Киш, где Салахуддин должен был встретить его в фойе отеля Maryam. Силверман написал ему, что тот будет в берете.

"Мне нравится деталь с беретом, - весело ответил Левинсон. – Звучит, как "Касабланка".

Пытаясь спасти Левинсона, адвокат его родных бывший федеральный прокурор Дэвид Макги и отставной следователь ФБР Лэрри Суини вышли на 78-летнего Соганаляна, который давно уже не торгует оружием, а ютится в комнатушке рядом с аэропортом Майами.

Тот согласился помочь, выразив надежду, что взамен власти США одобрят какие-то его новые оружейные сделки, без которых он нищенствует.

Соганалян свел американцев на Кипре с каким-то человеком, который оказался совершенно бесполезен.

Дерипаска: "совершенный бред"

В середине 2008 года поисками Левинсона, наконец, активно занялось ФБР, два сотрудника которого встретились в парижском отеле с Дерипаской, чьи компании имеют тесные связи с Ираном. По словам New York Times, эту идею подал им тот же Бирштейн, который сказал, что уговорит Дерипаску подключиться к поискам американца, а взамен власти США должны решить визовые проблемы обоих бизнесменов.

Как пишет газета, Дерипаска ответил, что ассигнует на вызволение Левинсона несколько миллионов долларов, но при условии, что его роль останется в тайне.

Этот вариант внушал большие надежды, но успеха не принес. Несмотря на все старания ФБР, Госдепартамент отказался дать Дерипаске визу, и минюсту в конечном итоге ему пришлось ее сделать по своей линии в рамках некоей специальной программы. Бизнесмен дважды приезжал по ней в США.

Представители его промышленной группы "Базовый элемент" назвали вышесказанное "совершенным бредом и домыслами автора, не имеющими ничего общего с действительностью", сообщается на сайте bfm.ru.