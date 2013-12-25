В открытом космосе починили систему охлаждения МКС

Image caption Астронавтам пришлось провести в открытом космосе более 7 часов

Астронавты Майкл Хопкинс и Ричард Мастраккио вернулись на борт МКС после проведения ремонтных работ на внешней поверхности американского сегмента станции, сообщает Американское космическое агентство (НАСА).

Астронавтам пришлось провести в открытом космосе более семи часов, чтобы устранить все неполадки.

За всю историю полетов это второй выход в открытый космос, проводившийся в рождественский сочельник. В прошлый раз, в канун Рождества 1999 года, необходимо было починить телескоп "Хаббл".

В этот раз на станции сломался насос системы охлаждения, нарушив систему терморегулирования американского сегмента МКС.

Из-за этого большая часть оборудования была отключена, пришлось отложить несколько важных научных экспериментов.

"Лучшее Рождество"

Хопкинс и Мастраккио установили новую аммиачную помпу и подвели к ней питание.

Поломка произошла две недели назад, и изначально предполагалось, что необходимые работы будут проведены в понедельник, 23 декабря, однако выход в космос был отменен по техническим причинам.

В итоге астронавтам пришлось работать в канун празднования Рождества.

Центр управления полетами в Хьюстоне провел тестирование системы и сообщил о ее работоспособности.

"Это лучшее Рождество за последние годы!" - передали астронавтам из Центра управления полетами.

"Всех с Рождеством! Работа заняла пару недель, но мы сделали это!" - сказал в ответ Хопкинс.

Следующий выход американских астронавтов в открытый космос намечен на 30 декабря.