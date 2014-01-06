Пушинка - подарок для Кеннеди от Хрущева

Image caption Подаренная Хрущевым Пушинка быстро освоилась в Белом доме

Во времена холодной войны советский лидер Никита Хрущев и президент США Джон Кеннеди регулярно обменивались письмами. И не только.

Несмотря на враждебные отношения двух стран, Хрущев и Кеннеди дарили друг другу подарки.

Один из них – щенок по кличке Пушинка, чья мать Стрелка была одной из двух первых собак, которые отправились в космос и вернулись на Землю.

"Моя мать рассказала забавную историю, - вспоминает Кэролайн Кеннеди, посол США в Японии, которая 50 лет назад была ребенком, росшим в Белом доме. – Она сидела рядом с Хрущевым во время торжественного обеда в Вене. В какой-то момент у нее иссякли темы для разговора, и тогда она поинтересовалась судьбой Стрелки, собаки, которую русские отправили в космос".

"Во время разговора моя мама спросила о щенках Стрелки. А через несколько месяцев нам привезли щенка, и мой отец даже не имел представления, откуда появилась эта собака. Он не мог поверить, что все это произошло благодаря моей матери", - рассказала Кеннеди.

В официальном сертификате регистрации Пушинка была названа "беспородной", или попросту дворнягой.

По словам Кэролайн Кеннеди, Пушинка была милой и пушистой, вполне соответствуя своей русской кличке.

В письме Кеннеди поблагодарил Хрущева за подарок.

Соперничество

"Очень интересно увидеть сердечный характер переписки двух людей, которые знают, что они - самые могущественные люди в мире", - говорит историк Мартин Сандлер, который недавно опубликовал ряд писем Кеннеди.

Однако, по его словам, в то же самое время "во всей переписке видно желание каждой из сторон показать свое превосходство".

Кеннеди обещал отправить человека на Луну к концу 1960-х годов и "пришел в ярость, как и большинство американцев, когда был запущен "Спутник", говорит историк, вспоминая о том, как СССР запустил на орбиту 4 октября 1957 года первый искусственный спутник Земли.

Image caption Никита Хрущев и Джон Кеннеди постоянно обменивались письмами и подарками

Тот факт, что мать Пушинки, Стрелка и другая собака, Белка были первыми живыми существами, которые отправились на орбиту и вернулись на Землю, также подчеркивал, что в космической гонке СССР опережал США.

Довольно быстро Пушинка сумела обжиться в Белом доме, вспоминает Трейфс Брайант, один из сотрудников администрации президента, который приглядывал за четвероногими питомцами.

"Пушинка могла взбираться по лестнице в домик для игр Кэролайн. А потом она съезжала с горки, - рассказал Брайант. - Президент Кеннеди спросил меня, как я научил ее этому… Я сказал президенту Кеннеди, что на каждую ступеньку клал арахис. Он рассмеялся, когда я показал ему фотографии".

"Кэролайн однажды сказала мне: "Брайант, не кормите Пушинку арахисом. Ветеринар сказал, что это для нее вредно". И я перестал это делать", - вспоминает бывший сотрудник Белого дома.

"Пупники"

Одна из собак Кеннеди – пес Чарли - увлекся Пушинкой.

"Я была так счастлива, когда у нее и моего вельш-терьера появились щенки – Блэки, Уайт Типс, Баттерфляй и еще один, - рассказала Каролин Кеннеди. - А последнего щенка, кстати, звали Стрикер".

Президент Кеннеди прозвал щенков "пупниками" (скрестив слова pup (щенок) и sputnik) и, по воспоминаниям Брайанта, постоянно расспрашивал о них: "Как долго щенки живут с закрытыми глазами? Когда они перейдут на твердую пищу? Когда они начнут ходить? Когда они смогут выходить играть на лужайку? У них будет короткая или длинная шерсть?"

Image caption Пушинку и ее щенков очень любила семья президента Кеннеди

Однажды Кеннеди попросил Брайанта взять Пушинку и ее щенков в резиденцию президента на полуострове Кейп-Код, чтобы сделать детям сюрприз.

"Госпожа Кеннеди сказала мне, …что это единственная возможность для детей поиграть со щенками. Всех четверых щенков раздали перед возвращением детей в Белый дом. Пушинка по ним очень скучала", - вспоминает Брайант.

Около пяти тысяч человек обратились в Белый дом с просьбой подарить им щенков. Баттерфляй и Стрикер отправились к детям на Средний Запад, Уайт Типс и Блэки были подарены друзьям семьи Кеннеди.

А сама Пушинка стала проводить меньше времени, играя с членами семьи американского президента.

"Видимо, выросшая в научной лаборатории Пушинка была очень возбудимой, она стала слишком нервничать. После этого я нечасто ее видела ", - добавила Кэролайн Кеннеди.

Полезно для политики

Отношения между Кеннеди и Хрущевым продолжали развиваться благодаря тому, что оба политика находились на постоянной связи, очень часто - секретной.

По словам сына Никиты Хрущева Сергея, который сейчас живет в США, его отец полагал, что "это приятно для семьи и полезно для политики".

"Мой отец хотел наводить мосты между людьми… они общались регулярно, поскольку оба хотели снизить напряженность в мире и остановить испытания ядерного оружия", - говорит Сергей Хрущев.

Сын Хрущева опровергает утверждения СМИ о том, что его отец якобы относился к Кеннеди как к слабому и неопытному политику.

"Животная" дипломатия Китайский лидер Мао Цзэдун любил дарить панд. Он подарил пару панд американскому президенту Ричарду Никсону в 1972 году после посещения последним Пекина.

В 1993 году президент Туркмении Сапармурат Ниязов подарил британскому премьер-министру чистокровного жеребца. Транспортировкой лошади из Ашхабада в Британию занималось посольство Великобритании в России.

В 2010 году Владимиру Путину после подписания газового соглашения подарили в Болгарии щенка каракачанской породы, популярной у болгар.

В 2012 году уже сам Владимир Путин подарил щенка. Своему венесуэльскому коллеге Уго Чавесу он презентовал черного русского терьера. Породе, выведенной в Советском Союзе, дали неофициальное название "собака Сталина".

На самом деле, по его словам, Никита Хрущев уважал американского президента за то, что во время саммита в Вене в 1961 году Кеннеди не прерывал переговоров для консультаций со своими советниками.

"Моему отцу нравилось понимание Кеннеди международной политики. Не госдепартамент, а сам президент диктовал политику", - говорит Сергей Хрущев.

В октябре 1962 года, через 16 месяцев после встречи в Вене (и Пушинки в подарок) США и СССР оказались на пороге ядерной войны.

США получили фотографии, подтверждающие информацию о развертывании на Кубе советских ракет и ядерного оружия, способного достичь Вашингтона и других американских городов.

В конце концов Хрущев согласился демонтировать ракетные установки и вернуть их в СССР.

В ответ Кеннеди пообещал, что США не будут вторгаться на Кубу и снимут морскую блокаду острова.

После Карибского кризиса, говорит Сергей Хрущев, оба лидера заявили о новом подходе в отношениях между двумя странами: "Каждый из нас защищает свои ценности, но есть между нами и общее: мы хотим сохранить мир и будем вместе работать для достижения этого".

Историк Мартин Сандлер также полагает, что общение между двумя лидерами, включая и подарки, такие как собака Пушинка, имело колоссальное влияние.

"В конец концов, именно это и спасло мир от ядерного уничтожения", - полагает Сандлер.