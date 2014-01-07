Православные в Грузии ищут чудес на могиле монаха

Image caption О бурном сочельнике напоминают разве что металлические ограждения с надписью "полиция"

В рождественские дни по всей Грузии прокатился слух о том, что в городке Мцхета, недалеко от Тбилиси, можно загадать желание, которое непременно сбудется.

Якобы матушке Параскеве из Мцхетского монастыря Самтавро было видение – перед ней предстал покойный монах Гавриил, почитаемый в Грузии как святой, и призвал верующих загадывать желания над его могильным камнем, которые он исполнит.

Архимандрит Гавриил скончался в 1995 году, он был канонизирован грузинской православной церковью в лике преподобных. Сама его жизнь довольно примечательна – в 60-х годах Гавриила арестовывали за антисоветскую деятельность – он поджег портрет Ленина на майской демонстрации. Монах всегда пользовался почетом и уважением, как в Грузии, так и за ее пределами.

Говорили, что он мог исцелять болезни и облегчать страдания. Его могилу часто посещают паломники, но такого наплыва, как в этом году, здесь не было никогда.

Нашествие на монастырь

Спустя всего несколько часов после того как слухи о монахе-исполнителе желаний подхватили грузинские СМИ, Мцхету буквально наводнили люди. 5 и 6 января, по словам служителей монастыря, властям даже пришлось сначала стянуть к нему усиленные наряды полиции, а затем перебросить роту военнослужащих.

Несмотря на все усилия правоохранителей, толпу удавалось сдержать лишь с большим трудом. Служитель монастыря показал Русской службе Би-би-си последствия нашествия - вытоптанные вербные кусты, истоптанные могилы и почерневшие от копоти свечей стены монастыря.

В городке Мцхета, где живет не более 8 тысяч человек, было парализовано дорожное движение. Все хотели успеть загадать желание до Рождества, ведь после, все по тем же слухам, обещание Гавриила утратит силу.

Люди не могут трудиться, не могут реализовать себя в социальной сфере, единственной сферой, где они могут реализовываться, остается религия Рамаз Сакварелидзе, политолог

Не остановило страждущих и опровержение самой матушки Параскевы, которая заявила, что ее не так поняли и никакого видения у нее не было. При этом она добавила, что будет молиться могиле Гавриила, чтобы он все же исполнил желания толп паломников, наплыв которых никак не стихал.

"Вы не поверите, люди становились ногами на могилы монахов, похороненных при церкви, залезали на надгробные кресты, чтобы посмотреть, как движется очередь. Это просто стыд", - отметил служитель монастыря.

После Рождества на могиле отца Гавриила стало спокойней, тысячи паломников сменились сотнями. О бурном сочельнике напоминали разве что металлические ограждения с надписью "полиция", которые ждали вывоза во дворе монастыря. Но, тем не менее, процесс загадывания желаний продолжается, пусть и с меньшей страстью.

Поклонение святому

Image caption К могиле отца Гавриила приходят сотни людей

Процедура довольно проста – могилу старца обходят кругом, иногда прикладываются к ней губами. Затем нужно помазать себя специальным маслом из баночки у надгробия, перекреститься и загадать желание. За всем действом следит специальный служка, который поторапливает замешкавшихся паломников, там же рядом предлагают купить священное масло и свечи.

Исполняются только богоугодные просьбы, те, на которые есть воля божья, а не любые желания Заявление Грузинской патриархии

Корреспондент Русской службы Би-би-си поинтересовался у посетителей могилы отца Гавриила, чего же они просят у старца.

"У моей семьи очень тяжкое положение, мы бедствуем, не хватает порой и на хлеб. Может, отец Гавриил сможет как-то нам помочь выйти из ситуации", - рассказала одна из паломниц, 65-летняя Нино.

"Я хочу, чтобы мой сын вырос здоровым и его обошли все беды. Ну и работу найти, наконец", - поделился молодой парень с грудным ребенком, представившийся Георгием.

"Не могу вам сказать мое желание, это очень личное и касается другого человека. Но пусть отец Гавриил нас всех благословит", - поведала 20-летняя Майя.

Впрочем, события у могилы старца Гавриила пришлись по душе не всем. Часть священнослужителей грузинской православной церкви осудила ажиотаж в Самтавро, прозвучали даже обвинения в идолопоклонстве.

"То, что происходит во Мцхете – следствие неверной духовной жизни народа. Неужели они думают, что тот, кто первым доберется до могилы, получит подарок? Может, еще наряд Санта-Клауса возьмут и постелют на могилу святого?", - написал на своей страничке в социальной сети дьякон Петре Кварацхелия, который служит в кафедральном соборе Светицховели, в той же Мцхете.

"Только из-за того, что некоей монашке что-то привиделось, сколько больных и бедствующих людей направилось к могиле отца Гавриила. Они просят его как джинна исполнять их желания. Не уродуйте православную веру. Отец Гавриил, помилуй нас!", - написал игумен Кирион Мачаидзе.

Роль церкви в государстве

Image caption Число верующих в Грузии сильно возросло за последние четверть века

Грузинская патриархия попыталась успокоить всех, опубликовав заявление, в котором заверила, что отец Гавриил будет заступаться за верующих на небесах и до и после Рождества. При этом патриархат отметил, что не надо думать, что отец Гавриил будет угождать всем: "Исполняются только богоугодные просьбы, те, на которые есть воля божья, а не любые желания", - говорится в заявлении.

События у могилы отца Гавриила вновь подняли в Грузии волну обсуждения роли церкви в государстве. Часть общественности отмечает, что большая часть население страны легко поддается религиозному фанатизму, а сама патриархия имеет слишком большое влияние на власть. В пример приводили и недавние события вокруг нового закона о самоуправлении, против которого выступил патриарх Илия II. После его вмешательства депутаты отказались принимать закон, отправив его на доработку.

Большой шум вызвало и рождественское послание патриарха, в котором он осудил суррогатное материнство и искусственное оплодотворение. Патриарх отметил, что семьи, которые пользуются услугой суррогатной матери, не могут быть счастливыми, а их дети обречены на одиночество и отсутствие любви. "Проблемными" считает глава грузинской церкви и тех, кто рожден благодаря искусственному оплодотворению. Такая позиция всколыхнула общество, и часть политиков и представителей неправительственного сектора назвали письмо Патриарха негуманным.

Несмотря на ряд спорных заявлений и позиций, глава грузинской церкви остается самой авторитетной фигурой в Грузии. По опросу американского Национально-демократического института (NDI), проведенному в конце 2013 года, Илия II пользовался доверием 94% опрошенных граждан Грузии.

Постсоветская компенсация

Image caption На монастырь нахлынула толпа желающих загадать желание

Политолог и психолог Рамаз Сакварелидзе признает, что степень религиозности населения Грузии подходит к той грани, которая может вызвать тревогу. "Этот процесс в Грузии происходил по той же схеме, что и в других постсоветских странах. Население компенсирует 70-летний запрет на религиозную деятельность, порой перегибая палку в другую сторону".

Однако главной причиной таких перегибов стоит считать тяжелое экономическое и социальное положение в Грузии, в первую очередь высокий уровень безработицы. "Люди не могут трудиться, не могут реализовать себя в социальной сфере, единственной сферой, где они могут реализовываться, остается религия", - считает Рамаз Сакварелидзе.

По словам эксперта, патриархии пока удается контролировать процесс, во многом благодаря огромному авторитету главы церкви, который, однако, находится в весьма преклонном возрасте. Илии II 81 год, из которых более 36 лет он провел на посту патриарха.

"После его ухода церкви будет тяжело найти такого авторитетного лидера", - заявил политолог.