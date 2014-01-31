Грозит ли на самом деле Царнаеву смертная казнь?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Для вынесения смертного приговора требуется единогласное решение присяжных

Хотя генеральный прокурор США Эрик Холдер - противник высшей меры наказания, его решение требовать казни для 20-летнего Джохара Царнаева не было неожиданным. С самого начала Холдер обещал, что будет придерживаться в таких случаях закона, и в общей сложности разрешил своим прокурорам требовать высшей меры для 34 осужденных.

Другого решения многие американцы просто не поняли бы.

Особенно те, кто прочел о недавних гостях первой леди. Во вторник, во время выступления президента Барака Обамы на объединенном заседании обеих палат конгресса в ложе Мишель Обамы сидели 27-летний Джефф Бауман, лишившийся в результате бостонских взрывов обеих ног, и 52-летний Карлос Арредондо, сделавший Бауману перевязку из рукава свитера и этим спасший ему жизнь.

Из сотен фотографий, порожденных бостонским взрывом, больше всех запомнилась та, на которой Арредондо в ковбойской шляпе везет окровавленного Баумана в инвалидном кресле.

Сам спасатель тоже хлебнул лиха. Его сын-морпех был убит в 2004 году в Ираке. Обезумевший от горя отец совершил самосожжение, но выжил. Когда Арредондо оправлялся от ожогов, другой его сын наложил на себя руки.

Пожизненное заключение?

Бостонская рана еще слишком свежа, чтобы Холдер мог дать волю своей неприязни к высшей мере, особенно в преддверии осенних выборов, которые на данный момент не внушают его однопартийцам-демократам большого оптимизма.

Тем более, что в любом случае Царнаев вполне может дожить до преклонных лет: с 1988 года, когда в федеральной судебной системе была восстановлена смертная казнь, в стране были приведены в исполнение всего три смертных приговора по федеральным делам.

В 2001 году был казнен Тимоти Маквей, взорвавший в 1995 году федеральное здание в Оклахома-Сити. Погибло 168 человек, а более 800 были ранены. В том же году казнили наркобарона Хуана Рауля Гарзу, а в 2003-м - убийцу Луиса Джонса.

Остальные осужденные получили пожизненный срок.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Карлос Арредондо спас Джеффа Баумана

Было время, когда термин "пожизненное заключение" не нужно было воспринимать буквально, ибо федеральный закон предусматривал условно-досрочное освобождение. Так, например, израильский шпион Джонатан Поллард, приговоренный в 1987 году к пожизненному заключению, должен освободиться 21 ноября будущего года. Дело в том, что инкриминируемые ему преступления имели место до 1 ноября 1987 года, когда условно-досрочное освобождение в федеральной системе было отменено.

Холдер к тому же знает, что решать судьбу молодого чеченца будут 12 присяжных из Массачусетса, штата настолько либерального, что консерваторы несколько десятилетий назад окрестили его "Народной Республикой Массачусетс".

В этом штате федеральные прокуроры требовали высшей меры всего дважды. И в обоих случаях присяжные приговорили осужденных к пожизненному заключению. В самом Массачусетсе высшей меры нет. Если смертный приговор вынесет федеральный суд, то он будет приведен в исполнение в федеральной тюрьме в городе Терри-Хот в Индиане. В Массачусетсе смертная казнь крайне непопулярна.

Правда, федеральный закон требует, чтобы дела, по которым обвиняемым может грозить высшая мера, рассматривали лишь те присяжные, которые в принципе не против нее. Но при отборе присяжных всегда есть шанс, что кто-то из кандидатов покривит душой и заявит, что он готов вынести смертный приговор, а в решающий момент проголосует против.

Для смертного приговора требуется единогласное решение.

Сделка или смерть?

Когда речь идет о смертной казни, присяжные, признавшие подсудимого виновным, рассматривают вопрос о мере наказания в отдельном заседании и чаще всего останавливаются на пожизненном сроке.

Решая этот вопрос, американские присяжные с 1988 года в общей сложности приговорили 148 человек к пожизненному сроку и лишь 74 - к высшей мере.

Защита не сможет доказывать, что он не закладывал бомбу. Единственное, из-за чего можно по-настоящему воевать, - это смертная казнь Адвокат Майкл Кендалл

Мало кто сомневается, что Царнаева признают виновным. Доказательная база обвинения простирается от надписей на бортах и перегородках катера, в котором он прятался перед арестом, до найденных в его ноутбуке джихадистской пропаганды и инструкций по изготовлению бомб из скороварок и дымного пороха.

Однокашники вынесли из комнаты Джохара в общежитии его рюкзак с выпотрошенными фейерверками и другими вещдоками, но его потом нашли на свалке следователи.

"Защита не сможет доказывать, что он не закладывал бомбу, - говорит бывший бостонский федеральный прокурор, а ныне адвокат Майкл Кендалл. - Единственное, из-за чего можно по-настоящему воевать, - это смертная казнь".

Знающие люди, впрочем, предсказывают, что защита будет сваливать вину на старшего брата подсудимого Тамерлана, погибшего в перестрелке с полицией, и доказывать присяжным, что Джохар находился под его сильным влиянием.

Многие склоняются к мнению, что адвокаты сочтут за благо договориться с прокуратурой о сделке, по условиям которой Царнаев признает себя виновным, а она в ответ не будет требовать для него высшей меры.

Кендалл заранее предсказал агентству Bloomberg, какое решение пример прокурор Холдер, учитывая "чудовищный характер преступления".

В результате двух взрывов на финише бостонского марафона погибли 29-летняя Кристл Мэри Кэмпбелл, 23-летняя Лу Линчжи и 8-летний Мартин Ричард. Джохару также инкриминируется последующее убийство 27-летнего полицейского Шона Коллиера.