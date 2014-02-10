Пожары в Австралии добрались до угольной долины

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Десятки лесных пожаров продолжают бушевать на юге Австралии. По словам корреспондента Би-би-си в Сиднее Фила Мерсера, их быстрому распространению способствуют жаркая погода и сильные ветры.

Власти штата Виктория сообщили, что огнем уничтожено не менее 20 домов.

Пока известно об одном пострадавшем – это пожарный, получивший ранения при исполнении служебных обязанностей.

В одном из пригородов Мельбурна жителям пришлось покинуть свои дома из-за угрозы распространения огня.

Накануне, сообщает агентство Ассошиэйтед пресс, вокруг Мельбурна бушевали 150 пожаров, 25 из них до сих пор не удалось локализовать.

Безопасность электростанции

Ассошиэйтед пресс передает, что в долине Латроб загорелся угольный карьер.

Пожарным, как рассказал дежурный офицер Бретт Ботман, пришлось выкапывать уголь из-под земли, чтобы потушить его.

Местные средства массовой информации высказывают беспокойство по поводу безопасности расположенной в долине угольной электростанции Хейзлвуд.

По данным противопожарной службы Виктории, ситуация с пожарами в штате – наихудшая с 2009 года, когда погибли 173 человека и было разрушено около 2 тысяч домов.

В соседнем штате Новый Южный Уэльс из-за лесных пожаров была временно перекрыта автомагистраль, соединяющая два крупнейших города страны – Сидней и Мельбурн.