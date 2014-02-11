Прямые переговоры Китая и Тайваня - первые за 65 лет

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Многие на Тайване хотят международного признания независимости острова

Китай и Тайвань приступают к первым после гражданской войны 1949 года прямым переговорам на высоком уровне.

Переговоры состоятся в Нанкине и продлятся четыре дня.

Представители Тайваня заявляют о своем намерении поднять вопрос о свободе прессы.

Пекин со своей стороны будет настаивать на ратификации договора о свободной торговле. На данный момент этот договор отказываются обсуждать в парламенте Тайваня.

Китай также настаивает на том, что Тайвань является частью его территории, и официально намерен добиваться воссоединения.

Тайвань называет себя Китайской республикой и претендует на всю территорию материкового Китая, хотя на данный момент не настаивает на воссоединении.

Соединенные Штаты обязуются прийти на защиту Тайваня в случае необходимости, хотя формально Вашингтон не признает Тайвань независимым государством.

Media playback is unsupported on your device

За последние 15 лет отношения между Китаем и Тайванем значительно улучшились.

Свобода прессы

В 2008 году началось прямое авиасообщение между Тайванем и Китаем, что облегчило двустороннюю торговлю. Туристы из Китая также помогают укреплению экономики Тайваня.

Между обеими сторонами был заключен ряд торговых соглашений, и тайваньские фирмы вложили миллиарды долларов в материковый Китай.

Тайвань направил в Нанкин своего координатора политики по отношению к Китаю Ван Юйчи, а Пекин - своего бюрократа такого же ранга Чжан Чжицзюня.

Переговоры в Нанкине станут первыми между официальными представителями обеих сторон со времен окончания гражданской войны в Китае в 1949 году.

Ожидается, что представители Тайваня предложат Китаю обменяться официальными представительствами в своих столицах.

Они также будут настаивать на необходимости гарантий свободы прессы, после того как несколько представителей тайваньской прессы не смогли получить аккредитации в Китае.

Вопрос о свободе прессы является важным для жителей Тайваня, так как до 1980-х годов на Тайване была диктатура, жестко контролировавшая СМИ.

По словам корреспондентов, Пекин со своей стороны будет настаивать на более тесном экономическом сотрудничестве.