Прямые переговоры Китая и Тайваня - первые за 65 лет

Китай и Тайвань приступают к первым после гражданской войны 1949 года прямым переговорам на высоком уровне.

Переговоры состоятся в Нанкине и продлятся четыре дня.

Представители Тайваня заявляют о своем намерении поднять вопрос о свободе прессы.

Пекин со своей стороны будет настаивать на ратификации договора о свободной торговле. На данный момент этот договор отказываются обсуждать в парламенте Тайваня.

Китай также настаивает на том, что Тайвань является частью его территории, и официально намерен добиваться воссоединения.

Тайвань называет себя Китайской республикой и претендует на всю территорию материкового Китая, хотя на данный момент не настаивает на воссоединении.

Соединенные Штаты обязуются прийти на защиту Тайваня в случае необходимости, хотя формально Вашингтон не признает Тайвань независимым государством.

