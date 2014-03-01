"Майн кампф" с автографом Гитлера ушла с молотка в США

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Аукционист назвал этот лот "отвратительным", но заявил, что это "часть истории"

Издание "Майн кампф" с автографом Адольфа Гитлера было продано на аукционе в Лос-Анджелесе за 64,85 тыс долларов.

Два тома книги датируются 1925 и 1926 годами. Покупатель пожелал остаться неназванным, сообщил аукционист Нэйт Сэндерс.

Гитлер подписал оба тома для члена нацистской партии и офицера СС Йозефа Бауэра, пожелав ему счастливого Рождества.

Всего 11 человек выразили желание купить книгу на аукционе, который проходил в интернете.

Книга "Майн кампф" (нем. "Моя борьба") была написана Гитлером в тюрьме, где он оказался после неудачной попытки госпереворота в 1923 году, известной как "Пивной путч".

Два тома книги, в которой Гитлер высказывал свои антисемитские взгляды и неприятие коммунизма, были опубликованы в 1925 и 1926 годах.

"Я думаю, это отвратительно, - сказал Сандерс местному телеканалу, добавив, что сам является евреем. - Но это лот аукциона, это часть истории".