Лавров: у России есть встречные предложения по Украине

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Россия подготовила для США встречные предложения по урегулированию ситуации на Украине с учетом глубокого кризиса в стране, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Предложение, переданное в пятницу сначала в ночном телефонном разговоре президентов США и России, а затем госсекретарем США Джоном Керри, не устроило российскую сторону.

По словам Лаврова, в документе есть концепция, которая не очень устраивает МИД: "Всё сформулировано в русле наличия якобы конфликта между Россией и Украиной".

Министр также отметил, что предложенный Вашингтоном мирный план сформулирован в русле свершившихся фактов, и Москве предлагали отталкиваться от ситуации, созданной - по словам Лаврова - "государственным переворотом" на Украине.

Госсекретарь США был приглашен в Россию, однако отложил свой визит, поскольку в Вашингтоне появилась "дополнительная бумага", которую в воскресенье переслали в Россию.

"Откровенно говоря, у нас очень много вопросов в связи с этим возникает", - сказал Лавров.

В субботу вечером Джон Керри провел телефонный разговор с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и предупредил его, что любая попытка России аннексировать Крым закроет дверь для дипломатии.

10 марта президент США Барак Обама обсудил кризис в Крыму с председателем КНР Си Цзиньпином. Как сообщает Белый дом, лидеры Китая и США сошлись на важности соблюдения принципов суверенитета и территориальной целостности.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Дещица сообщил в понедельник, что Украина готова обсуждать расширение автономии регионов, а также соблюдение прав этнических меньшинств на Украине с Советом Европы и ОБСЕ.

Планы Крыма на жизнь

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption В пятницу Константинов (слева с цветами) посетил российскую Госдуму для встречи со спикером Сергеем Нарышкиным

Днем в понедельник председатель Верховного Совета Крыма Владимир Константинов выступил перед журналистами, рассказав об изменениях, которые ждут Крым в случае присоединения к России.

По его словам, вероятно, будет временно организовано хождение двух валют на территории республики.

"Я думаю, хождение двух валют - рубля и гривны - это необходимый промежуточный этап. У людей на руках много гривны. Наша задача сделать так, чтобы у людей не было проблем", - цитирует Константинова Интерфакс.

По его оценкам, переходный период займет около полугода.

"Здесь мы в первую очередь думаем о людях. Три месяца - так три, полгода - так полгода. Но начисление зарплат будет начисляться в рублях, и цены будут также в рублях", - рассказал Константинов.

Новые власти Крыма также рассчитывают на участие в жилищных программах субъектов Российской Федерации.

По словам председателя Верховного Совета Крыма, власти и население Крыма спокойно отнеслись к тому, что Киев отменил крымский референдум.

В пятницу и.о. президента Украины Александр Турчинов подписал указ, приостанавливающий действие постановления Верховного Совета Крыма о проведении референдума 16 марта.

И.о. президента также направил в Конституционный суд Украины представление о соответствии решения Верховного Совета Крыма конституции страны.

Российский парламент в свою очередь заявил о готовности поддержать вхождение Крыма в состав России.

Трехъязычие, но не в кинотеатрах

Власти Крыма объявили, что независимо от исхода референдума на территории региона сохранится трехъязычие.

"Мы будем придерживаться европейской хартии о языках. У нас соблюдается трехъязычие. Мы не будем повторять тех ошибок, которая совершила по отношению к нам Украина. Будем развивать и украинский, и крымско-татарский, и русский языки", - сказал журналистам Константинов.

Тем не менее, по данным РИА Новости, количество киносеансов на украинском языке в кинотеатрах Крыма значительно уменьшится в случае присоединения к России.

Интерфакс сообщает, что фильмы на украинском вовсе перестанут показывать. "Фильмов на украинском языке больше не будет", - цитирует агентство Константинова.

Помощь России

Руководство Крыма также надеется, что если республика войдет в состав России, в ней будут действовать федеральные программы по обеспечению жильем.

Если крымские власти не найдут решение жилищных проблем в федеральных программах, то начнут инициировать свои, пообещал журналистам Константинов.

В среду на совещании с сельскими, поселковыми головами и руководителями городов председатель Верховного Совета рассказал, что финансовая помощь от России уже передана в Крым.

"Все регионы России оказывают нам финансовую поддержку. И здесь не должно быть никаких опасений", - указывалось в сообщении пресс-службы крымского парламента.